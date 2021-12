15

Adama se ha embadurnado con la pasta de cacahuete por la cara y las manos. Adama se recuperará si sigue los consejos del médico: en casa tendrá que alimentarse con una dieta más variada, algo que no va a resultar sencillo para su madre. “Ahora solo se alimentan de maíz. Sé que les tengo que dar otras comidas, pero no es posible porque no tengo, no puedo comprarlas. El problema es que no tengo”, lamenta. Ella y su marido trabajan como agricultores de este cereal que únicamente les permite un consumo de supervivencia. “Mis vecinas no tienen nada tampoco. Todas las familias nos dedicamos a la agricultura y el campo da poco. Es la situación de la pobreza aquí”.