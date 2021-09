22

En Bissa, los activistas de ASPAAB llevan tres o cuatro encuentros con la comunidad; y como no hay ayudas para la construcción, nadie ha cavado su retrete. “Este es un proyecto no subsiario; en ediciones anteriores dábamos los materiales, pero no funcionaba. Así que copiamos un modelo de Bangladés: que ellos mismos lo hagan con materiales locales, sin mucho coste, y asuman la responsabilidad. Si no te apoyan para hacer una casa o comer, ¿por qué tienen que hacerlo para construir un inodoro?”, cuestiona Sanha.