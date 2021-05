Respeto para todos

Reivindicaciones políticas, nuevos comienzos, ritmos trepidantes, hombres de moda, estilos que vuelven, reinvenciones, regresos a las raíces y mucho más. Aquí cabe de todo. Y eso que no tenemos tiempo para investigar todo lo que surge en la escena musical por los distintos rincones de África. Y es que el continente está en ebullición (en lo que a música se refiere). Por eso, no perdemos más tiempo en prolegómenos y pasamos a lo importante.

Dos grandes: Angélique Kidjo y Yemi Alade. Dos países: Benín y Nigeria. Dos idiomas: inglés y pidgin. Dos generaciones separadas por los 30 años que le lleva la primera a la segunda. Todo ello se une en el tema Dignity en el que las dos divas cantan a las protestas lideradas por los jóvenes nigerianos contra la brutalidad policial en su país del año pasado (#EndSARS). Dignity es una llamada a la acción y un recuerdo de que no se puede bajar la guardia y, al mismo tiempo, un homenaje a las vidas que se perdieron durante aquellas manifestaciones.

Y como es tan habitual en África, tampoco en esta ocasión la reivindicación está reñida con un ritmo bailable, aunque en este caso lleva un tono solemne que lo hace muy adecuado para la ocasión. Igualmente, el estribillo: “El respeto es recíproco”, es un mensaje simple, pero profundo, dirigido a toda la sociedad.

La música electro-afro ha encontrado en el grupo Montparnasse Musique una nueva razón de ser. En su primer vídeo se adentra por las calles de Kinshasa (República Democrática del Congo) de la mano de colectivo Kasaï Allstars y los músicos de Basokin. El tema lleva por título Panter. Las fuerzas detrás de este proyecto son Najib Ben Bella, el DJ de otros potentes proyectos como Les Amazones d’Afrique y que es un habitual de los escenarios africanos desde hace 15 años (muchas veces bajo el nombre de DJ Boulaone), y el productor sudafricano Aero Manyelo. Mucha fuerza y mucha energía es lo que transmite este tema.

El rapero sudafricano Khuli Chana presentó no hace mucho el vídeo de su sencillo Buyille. Este tema cuenta con la colaboración de DJ Lamiez Holworthy, el dúo Stino Le Thwenny y la voz más potente, en la actualidad, del amapiano: DJ Lady Du. También, el productor Tylwe I.C.U hace un cameo en el vídeo.

Chana ha evolucionado desde un hip-hop más clásico y duro a un estilo más suave y abierto a otras influencias. Este tema es una buena muestra de ello.

El hombre del momento, sobre todo en los países francófonos de África Occidental es Fally Ipupa. El congolés se está beneficiando de que la rumba se haya vuelto a poner de moda en países como Costa de Marfil, Benín, Camerún y tantos otros. El artista acaba de presentar el vídeo de su último sencillo: Amore, perteneciente al álbum Tokooss.

La mitad del que fuera nuestro grupo de afropop favorito durante tantos años, P-Square (nunca perdemos la esperanza de una reconciliación fraterna), tiene un nuevo álbum. Peter Okoye continúa su carrera artística bajo el nombre de Mr. P y tras varios sencillos, de los que ya nos hemos hecho eco aquí en su momento, ahora lanza su primer álbum, cuatro años después de separarse de su gemelo Paul. Este trabajo lleva por título The Prodigal y en él se conjugan destellos de afrobeat, dancehall y R&B, principalmente, con algún otro ritmo en busca de un nuevo estilo personal. Lo cual apoyamos porque los tiempos cambian y hay que evolucionar. Como anticipo del nuevo trabajo, tenemos el vídeo del sencillo Just like that en el que colabora el cantante y bailarín congoleño Mohombi.

Ayuune Sule es un artista ghanés. Toca el kologo y ha acompañado a muchos grupos de su país con esta especie de guitarra tradicional. En 2018, tuvo cierto éxito con su primer álbum. Y el pasado mes de abril publicó uno nuevo que lleva por título Putoo Katare Yire (algo así como La maldad no tiene casa en frafra, su luenga materna). Don´t be lazy es el primer sencillo extraído de él. En el vídeo se ve a Sule tocar el instrumento del que nunca parece separarse.

Zouratie Koné nació en Bobo Dioulasso (Burkina Faso) en el seno de una familia de griots. Es cantante y fabricante de instrumentos musicales. Vivió en varios países africanos (Senegal y Mali, entre otros) en los que se impregnó de sus músicas antes de llegar a Bélgica. Allí, en 2017, formó el grupo de afro-jazz mandinga ZKE (Zouratié Koné Ensemble). Su último tema dura más de seis minutos y no ha tenido mucho éxito en YouTube. Pero a pesar de eso, a nosotros nos ha gustado por la paz y la cotidianidad que transmite. Se titula Toli Toli y es el resultado del encuentro de Koné con Abdoulaye Koné Kandiafa, también griot. Una forma tranquila de cerrar esta selección después de tanta energía y buenas vibraciones.

Puedes seguir ÁFRICA NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook.