Sobredosis de creación musical en el continente africano

Se nos amontona el trabajo, no dejan de llegarnos nuevas composiciones de artistas desde todos los rincones del continente. Parece que todos ellos se han puesto de acuerdo para presentar sus nuevos trabajos al mismo tiempo. Por eso, resulta difícil hacer una selección y elegir que presentar aquí entre de todo ese material, pero lo intentamos. Como tantas otras veces, hoy hay un poco de todo. Estilos más tradicionales se mezclan con tendencias más rompedoras. Artistas consagrados con aquellos que intentan hacerse conocer. Mensajes profundos con líricas banales. Vídeos muy inspirados y provocadores con aquellos que perpetúan los tópicos de siempre. En definitiva, nada está cerrado, todo sigue abierto y cada cual puede elegir lo que más le atraiga.

Hope Masike es conocida como la reina de la mbira. Esta zimbabuense también destaca por su pasión por el jazz. La pandemia la ha inducido a explorar nuevos campos y el próximo 21 de marzo publicará su segunda antología poética, Dhuku Rangu. Pero el periodo de confinamiento también ha sido un tiempo creativo en el campo musical como lo demuestra el lanzamiento de un nuevo álbum, Tsubyubone (Black is beauty). El vídeo del primer sencillo acaba de salir, lleva el mismo título que el álbum, y es, igualmente, una celebración de la belleza de la piel negra. Ella suele cantar en shona, pero en esta ocasión también utiliza algunas frases en inglés.

El pasado mes de noviembre se hizo público el primer álbum de Mamans du Congo & Rrobin. El título de este trabajo es Ngaminké. Ahora tenemos el vídeo del primer tema extraído de él, que lleva el mismo nombre. Una mezcla de hip hop y ritmos tradicionales bantúes. Las imágenes están filmadas en el río Congo, cerca de Brazzaville. La canción cuenta la historia de una fuente de agua abandonada durante la guerra y de la que todos anhelan volver a beber.

La pionera del rap maliense, Ami Yerewolo tiene un nuevo sencillo. Se titula I bamba (perseverancia, en bambara), algo que tiene mucho que ver con la actitud de esta joven que ha tenido que vencer numerosos obstáculos para hacerse un hueco en el panorama musical de su país. Por eso, esta canción es un himno a la lucha que conduce a la propia autorealización.

El guitarrista tuareg Mdou Moctar ha anunciado un nuevo álbum que se titula Afrique Victime y en el que cuenta con su banda habitual. El artista dice que se trata de una fusión entre rock y meditaciones poéticas. Los temas que trata en este nuevo trabajo tienen que ver con el amor, la emancipación de las mujeres, las injusticias, la religión y la continua explotación colonial de África Occidental. Como adelanto de lo que nos espera, ha publicado el sencillo Talan Tannam (Vuestras lágrimas). Se trata de un tema de amor. El vídeo está filmado en Niamey y habla del poder de la amistad.

Yemi Alade ha publicado el vídeo oficial de su tema Turn up, una de las composiciones que aparece en su álbum Empress. El quinto de la discografía de la hasta ahora indiscutible reina del afrobeat nigeriano, que vio la luz en noviembre de 2020. Un trabajo que en sus 15 pistas cuenta con diversas colaboraciones con algunos compatriotas y artistas de otros países. Alade es una experta en sacar buen partido de sus discos y hacer de cada uno de sus temas un gran éxito, como ya lo está siendo este que nos ocupa hoy.

La compositora y cantante nigeriana Teni vuelve a brillar en su último sencillo, For you. Para este tema ha echado mano de su compatriota Davido, un gancho seguro. A él se le puede ver cantar su éxito de 2018 Assurance en la recién estrenada y decepcionante -y, una vez más, llena de tópicos y estereotipos sobre África- segunda parte de Coming to America (El príncipe de Zamunda, en España). El vídeo que acompaña a la canción representa una fuga muy romántica de una prisión.

El keniano Blinky Bill se une al lesotense Kommanda Obbs para cantar al sueño de una África sin fronteras en Terene. Un sencillo que pertenece al álbum de Blinky, We cut keys 2, que saldrá a la venta próximamente. La canción habla de un tren en el que los dos artistas se mueven libremente desde Lesoto a Sudáfrica y desde allí a Kenia, mientras charlan amigablemente.

DJ Jeune Lio dice que quiere rendir un homenaje a las mujeres de su ciudad, Abiyán, con su último tema: SGFA (Sexy Girl From Abidjan). Todo es muy respetable. Se trata de una composición bastante adictiva que cuenta con las colaboraciones del rapero marfileño Didi B, el nigeriano Oxlade y la vocalista Chrystel.

No hace mucho nos hacíamos eco de Kumerica, la moda pop surgida en Kumasi, muy ligada al hip hop estadounidense, especialmente al que se hace en la ciudad de Chicago. Uno de los principales representantes de este movimiento es Yaw Tog. Su tema Sore ha sido todo un éxito. Como ya indicábamos en aquella ocasión, algunos productores y artistas consagrados de Ghana no quieren perder la oportunidad de hacer negocio con todo esto, por eso se han acercado a estos jóvenes que hasta ahora se movían en los suburbios y en la marginalidad. Es el caso de Stormzy y Kwesi Arthur que han grabado un remix de Sore con Yaw Tog en el que han suavizado un poco el ritmo y la estética.

