3

Dos de los hijos de Mario Manuel López Flores, en Chilón, Chiapas. Los niños no van a la escuela, porque las autoridades de educación mexicanas cerraron los colegios como medida para evitar contagios, por lo que los más pequeños se han quedado en casa y ayudan en las tareas del hogar. En estas comunidades habitadas mayormente por indígenas, la deserción escolar es una realidad debido a la pobreza: las familias no cuentan con los recursos para enviar a sus hijos a clase, y los niños se unen al trabajo, ya sea en el campo o dentro de casa. Tampoco hay un incentivo para enviarlos al cole, debido a que no existe un programa de comedores en las escuelas, donde a los niños, por lo general, no se les proporciona un menú, sino que deben llevar sus propios alimentos o los padres les dan dinero para comprar en las barras que tienen permiso de vender productos alimenticios dentro de los recintos escolares.