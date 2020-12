Las mejores básculas inteligentes del mercado: Xiaomi, Cecotec, Renpho, HealthKeep y Kamtron

Nuestra experta ha elegido la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 como la mejor báscula inteligente que ha probado porque es la que mejor mayor nivel de detalle registra y por sus acabados. Además, es la más equilibrada en todos sus aspectos técnicos y la que más información adicional aporta.

No todo el mundo se lleva del todo bien con la báscula, sobre todo si uno no sigue una dieta sana y equilibrada. Por suerte, los modelos de hoy en día poco o nada tienen que ver con los de antes; ahora hablamos de las mejores básculas inteligentes (y, por supuesto, también digitales). Cuando nos referimos a esta al concepto inteligentes significa que sus fabricantes ponen a disposición de los usuarios aplicaciones que recopilan información referida no solo a su peso sino sobre otras variables, facilitando así un registro y control de su evolución. Para ello, smartphone y báscula inteligente se comunican entre sí a través de la tecnología Bluetooth.

¿Qué miden las básculas inteligentes?

Estas otras variables registradas por las mejores básculas de baño inteligentes pueden ser la masa muscular, el índice de masa corporal, la grasa visceral, el porcentaje de grasa o agua que acumula el organismo, y la edad corporal entre otros ejemplos. La clave se encuentra en una característica que integran llamada análisis de la impedancia bioeléctrica. ¿En qué consiste? Cuando la persona sube a la báscula, se envía una pequeña cantidad de corriente eléctrica a través de uno de los pies para recorrer el cuerpo y salir por el otro pie. A lo largo de este proceso, es cuando se recaban cierto tipo de datos relacionados con la composición del cuerpo humano.

¿Son fiables las básculas inteligentes para todo tipo de usuarios?

Como ya se comentó en este otro artículo sobre mejor básculas del mercado, las personas que usan dispositivos médicos internos como, por ejemplo, un marcapasos no deben utilizar este tipo de modelos. Asimismo, cabe recordar que todas las variables facilitadas hay que interpretarlas como una referencia o aproximación porque no son equiparables a las máquinas profesionales o médicas.

¿Qué modelos hemos elegido?

Las mejores básculas inteligente de 2020 seleccionadas son las siguientes: Cecotec Surface Precision 9600 Smart Healthy (8,25), Kamtron T-12 (8,75), HealthKeep, báscula de baño digital (9), Renpho ES-CS20M (9,25) y Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (9,5).

Algunos de los aspectos que se han tenido en cuenta en su valoración son los siguientes:

- Diseño: la estética de la báscula, su apariencia, materiales elegidos para su fabricación o facilidad de limpieza.

- Valores: junto al peso, estos modelos de básculas inteligentes miden y recogen otras variables. Los más completos trabajan en este caso con hasta 13 mediciones.

- Aplicación: cómo es el proceso de instalación de la app y su vinculación a la báscula, facilidad de uso, tratamiento de la información, y si se integra o no con aplicaciones de terceros, entre otras consideraciones.

¿Cómo y cuándo se deben usar?: Así hemos probado las mejores básculas inteligentes

A lo largo de 10 días hemos utilizado cada una de estas cinco básculas digitales inteligentes. Se han colocado sobre una superficie totalmente plana y a la hora de subirnos a ellas lo hemos hecho con los pies completamente descalzos; es importante tener en cuenta estas dos recomendaciones. Los pesajes se realizaron a primera hora de la mañana, nada más levantarnos, y con el mínimo de ropa.

Si comparamos las valoraciones medias finales, solo separan 0,5 puntos al modelo ganador del tercero. Aunque ha sido una comparativa muy reñida, la báscula inteligente Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ha obtenido la mejor puntuación y marca la diferencia gracias a su aplicación Mi Fit.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2: nuestra elección

Nuestra compañera Laura Pajuelo tuvo la oportunidad de analizar la báscula antecesora a este modelo, la Xiaomi Mi Body Composition Scale, en un primer artículo sobre básculas digitales: consiguió la puntuación más alta. Su predecesora ha dejado sensaciones igual de positivas y los cambios más importantes son dos: de una conexión bluetooth 4.0 se pasa al estándar 5.0 y de las 10 mediciones que brindaba la primera ahora ofrece hasta 13.

FICHA TÉCNICA - Conectividad: Bluetooth 5.0. - Compatibilidad: Android 4.4 o superior, así como iOS 9.0 y superior. - Aplicación y batería: Mi Fit / 4 pilas AAA. - Rango de peso: 100 gramos – 150 Kg. - Dimensiones: 300 x 300 x 25 cm. - Peso: 170 gramos. - Métricas de composición corporal: peso, BMI, porcentaje de grasa corporal, masa muscular, tasa de humedad, tasa de proteína, grasa visceral, puntuación de salud, tipo de cuerpo, peso ideal edad física, masa ósea y metabolismo basal. - Otros: división de escala mínima 50 gr. Fabricado con cristal reforzado y plástico de ingeniería ABS. Admite el registro de datos de 16 usuarios.

Como ya hizo en su momento, la aplicación que hemos descargado es Mi Fit, con la ventaja adicional de que se puede integrar con otros dispositivos inteligentes de la firma china como sus pulseras de actividad. Respecto a sus competidoras, esta app es la que más nos ha gustado tanto visualmente como por la forma que tiene de mostrar e interpretar los datos. También de cómo te informa de ellos, te explica los resultados alcanzados y las recomendaciones que proporciona para que mejore tu salud física. Las gráficas referidas a los cambios de peso recientes y en grasa corporal resultan muy ilustrativas.

La báscula inteligente Xiaomi Body Composition Scale 2, a nivel estético, es la más bonita y sus acabados son los mejores. Está fabricada con vidrio reforzado y funciona con cuatro pilas triple AAA. Al lucir una apariencia mate oculta mejor el polvo acumulado que se elimina fácilmente. Como detalle curioso, mencionar que su pantalla LED permanece oculta a la vista: solo cuando te subes a la báscula para pesarte se activa automáticamente. Al cabo de unos segundos se apaga.

Lo mejor: su diseño y lo bien que te desenvuelves a través de su aplicación a la hora de conocer detalladamente las métricas que registra y la información adicional que proporciona. Lo peor: aunque algunas de sus mediciones no resultan del todo fiables, en este tipo de básculas suele ser habitual respecto a los modelos médicos o profesionales. Con el resto de básculas sucede también. De precio es la más alta. Conclusiones: Si valoramos todos los criterios tenidos en cuenta en la evaluación de cada modelo, la de Xiaomi es nuestra opción preferida y la más equilibrada en todos los aspectos.

Renpho ES-CS20M: la alternativa

Se vincula a la aplicación Renpho. La instalamos en un smartphone Android y al igual que, por ejemplo, sucedió con la báscula de HealthKeep nos llamó la atención que además de activar la conectividad Bluetooth tuvimos que hacerlo con la ubicación. Es similar con respecto a otras aplicaciones que hemos probado, por lo que llama la atención su depurada interfaz a la que enseguida te habitúas.

Las mediciones de la báscula inteligente Renpho ES-CS20M se muestran en la pantalla principal de la aplicación, desde donde estableces qué metas de peso e índice de grasa corporal quieres alcanzar. En este sentido, el trabajo realizado con los distintos datos que recopila, y que se pueden consultar en cualquier instante, es similar a sus competidoras: aunque no son cien por cien eficaces, permite hacerse una idea acerca del estado de nuestra salud (el menos preciso es el índice de grasa corporal). Recaba un total de 13 mediciones.

Admite, como era de esperar, la posibilidad de añadir más de un perfil de usuario. Se realiza desde la pestaña Mi cuenta donde, por otro lado, se encuentran las distintas configuraciones que permite la app. Por ejemplo, es posible establecer recordatorios de medición y crear una contraseña para bloquear la aplicación si no quieres que nadie consulte tus estadísticas. Desde el punto de vista de su diseño, la báscula deja buenas impresiones y presume de una buena calidad de materiales y fabricación. Se alimenta de dos pilas tipo AA, alcanza un grosor de 25 mm y su superficie tiene unas dimensiones de 279 x 279 mm.

HealthKeep, báscula de baño digital

Sigue las tendencias que han hecho populares a estas básculas. Así, la báscula inteligente HealthKeep luce una apariencia que llama la atención por su fino grosor y está bañada en vidrio templado. Tampoco falta la ya clásica pantalla LED que muestra el peso y cuya retroiluminación es una de las mejores de todo el artículo. El único pequeño inconveniente es que, al igual que sucede con el modelo de Kamtron, sus 260 x 260 mm pueden quedarse algo cortos para las personas que gastan un número a partir del 43 porque los dedos sobresalen ligeramente.

Funciona con dos pilas triple AAA y ha sido dotada de cuatro electrodos que recaban hasta 13 métricas de composición corporal (peso, índice de masa corporal, agua, proteínas, músculo esquelético, masa ósea…) con una precisión bastante buena en líneas generales. En esta ocasión, hay que descargarse la aplicación Fitdays —que es compatible tanto con plataformas Android como iOS— y emparejar la HealthKeep a través de Bluetooth. El proceso de sincronización es rápido. Una vez que te pesas, siempre sin calcetines y con la báscula sobre una superficie lisa, ésta registra el pesaje y automáticamente se refleja en la app; casi al momento, las otras métricas se reflejan también.

Como era de esperar, no faltan las tablas de datos y la opción de establecer objetivos si, por ejemplo, sigues una dieta o un plan de entrenamiento personal. Es posible establecer distintos perfiles de usuario e integrar Fitdays con las aplicaciones de Samsung Health o Google Fit.

Kamtron T-12: la mejor relación calidad-precio

La hemos emparejado con su app Feelfit que admite tanto móviles Android como iOS, no sin antes crearnos una cuenta de usuario y un perfil: desde este, hay que indicar tu altura y elegir o no el Modo atleta (si practicas ejercicio físico de forma frecuente es recomendable), características que comparte con otras aplicaciones de su clase. Feelfit permite establecer metas concretas relacionadas con el peso y la masa corporal.

Sin embargo, no son las únicas mediciones que ofrece la báscula inteligente Kamtron T-12 porque su tecnología de impedancia bioeléctrica brinda otros datos relacionados con la masa ósea y muscular, la edad metabólica y corporal… Toda esta información se representa a través de gráficas para consultar de manera detallada la evolución en el tiempo. La app se puede sincronizar, por otra parte, con las aplicaciones Fitbit, Google Fit y Apple Health.

Con una precisión de los datos bastante correcta, la báscula muestra un buen acabado aunque la calidad de construcción de sus puntos de apoyo es mejorable. Está disponible en dos colores (negro y blanco) y sobre la placa de vidrio templado donde se colocan los pies se sitúan sus cuatro placas de electrodos. Esta superficie es un poco más pequeña que otras propuestas, mide 260 x 260 mm, por lo que las personas que tienen un número de pie alto se encuentran con el pequeño impedimento de que no pueden apoyar completamente sus pies en la base de la báscula al sobresalir los dedos. Necesita tres pilas tipo AAA para funcionar.

Cecotec Surface Precision 9600 Smart Healthy

Con una superficie de 310 x 310 mm, esta báscula eléctrica de diseño ultrafino se apoya sobre cuatro patas de silicona que ofrecen una buena adherencia a la superficie. Ha sido fabricada en vidrio templado y presenta un recubrimiento de óxido de indio y estaño que le concede una apariencia elegante. Mientras, en la parte superior central se ubica una pantalla LED que proporciona una buena visibilidad cuando registra el peso.

La báscula inteligente Cecotec Surface Precision 9600 Smart Healthy es capaz de identificar hasta ocho usuarios (este reconocimiento es preciso), realiza un seguimiento y análisis de hasta diez parámetros gracias a sus cuatro sensores. Al peso, se suman otros como el índice de masa corporal, grasa corporal, agua, evaluación de la condición física, grasa visceral o edad corporal.

Para ello, hay que emparejarla con una aplicación para dispositivos móviles: en este caso, su fabricante nos sugiere diversas opciones de terceros y nos hemos decantamos por AlFit: te ayuda a realizar un seguimiento de las estadísticas antes citadas de manera sencilla y ofrece una interfaz a la que te acostumbras rápido. Las métricas principales como el peso y la masa corporal son bastante fiables. Funciona con cuatro pilas AAA incluidas y cuenta con un indicador de batería que avisa cuándo hay que cambiarlas.

¿POR QUÉ DEBES CONFIAR EN MÍ?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes… No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

