Las mejores tostadoras baratas (y buenas) del mercado

Nuestros experta ha elegido la Russell Hobbs Colours Plus como la mejor tostadora barata para el hogar de los cuatro modelos analizados, debido a su diseño atractivo, su forma uniforme de tostar el pan y su facilidad a la hora de limpiarla.

Las mejores tostadoras baratas del mercado no han cambiado mucho con respecto a las de hace unos años; ni siquiera con las de hace décadas. Más allá de pulir los diseños o añadir accesorios como rejillas para panecillos o la posibilidad de descongelar o recalentar pan, su función principal y el modo de conseguirlo siguen siendo las mismas: tostar pan aprovechando el calor desprendido por el efecto al conducir electricidad a través de una resistencia.

Por eso, a la hora de elegir un modelo concreto de tostadora barata hay que fijarse, sobre todo, en las necesidades de cada persona: si va a tostar solo pan de molde, si le gustan las tostadas con rebanadas más grandes, si se van a calentar bollos… En función de eso, será más adecuado un modelo que otro.

¿Qué modelos hemos elegido?

Para esta comparativa hemos seleccionado las cuatro mejores tostadoras de pan baratas con un precio inferior a los 40 euros que permiten todas estas opciones y se adaptan a la mayoría de usuarios. Se trata de: Cecotec YummyToast Extra (con una puntuación media de 7,75 puntos), Moulinex Subito LS260800 (7,5), Philips HD2581 (7,75) y Russell Hobbs Colours Plus (9).

De ellas, hemos valorado:

- Diseño exterior y limpieza. Los materiales empleados para su fabricación, si se calientan o no al utilizarlas, la facilidad de limpieza…

- Ranuras para pan. Su tamaño, cómo se adaptan a las dimensiones de los diferentes tipos de pan y cómo elevan las rebanadas para poder retirarlas sin quemarse.

- Tostado uniforme. Es el mejor indicativo de que una tostadora funciona bien: que sea capaz de conseguir rebanadas de pan crujientes y con un color uniforme en toda su superficie, es decir, que no haya zonas muy blancas y otras quemadas.

- Opciones de personalización. El número de ajustes en el grado de tostado del pan y otras opciones para funciones adicionales: recalentado, descongelado, etcétera.

Tostadoras baratas Russell Hobbs, Cecotec, Moulinex y Philips: Así las hemos probado



Para comprobar cómo funciona cada una de estas tostadoras eléctricas las hemos utilizado con distintos tipos de pan en cuanto a su tamaño, grosor y dureza: pan de molde tradicional y rebanadas extra grandes, tostadas de pan de barra o mini barritas partidas por la mitad. En cada uno de los casos, probamos además a preparar un mínimo de dos tandas de pan seguidas, para ver cómo varía el resultado cuando está fría la máquina y cuando las resistencias ya están calientes (lo normal es que en las rebanadas posteriores se alcance un mayor tostado en menos tiempo).

En todos los casos, además, cronometramos el tiempo que tardaban las tostadoras en preparar cada una de las rebanadas, siempre ajustadas a una intensidad intermedia para conseguir un pan tostado pero no quemado. En las semanas que han durado las pruebas, además, hemos testeado la función de descongelación y recalentamiento siempre que han estado disponibles.

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar una tostadora barata?

La máquina ganadora, con una puntuación muy ajustada con respecto a la de su competidora, ha sido la propuesta de la marca Russell Hobbs: un modelo —la Russell Hobbs Colours Plus— cuyo diseño hace que entre por los ojos y que no defrauda en las pruebas. Su ranura de gran tamaño permite utilizar múltiples tipos de pan, consigue un tostado uniforme y se limpia con facilidad.

Russell Hobbs Colours Plus: nuestra elección

Atrae a primera vista por su diseño, disponible en color rojo o color crema, a juego con muchos otros productos de la marca (hervidor, cafetera...) y con un buen acabado que combina metal y plástico. Destaca una ranura de gran tamaño (sobre todo en cuanto a longitud), que nos permite utilizar cualquier tipo de pan, incluido barritas.

FICHA TÉCNICA Material exterior: acero inoxidable Dimensiones: 43,80 x 18,00 x 22,80 cm. Peso: 1,77 Kg. Web: es.russellhobbs.com

En uno de sus laterales están todos los controles necesarios para su funcionamiento: una rueda para graduar la intensidad del tostado (del 1 al 6, siendo más que suficiente el 2 o 3), un botón para expulsar las tostadas si queremos interrumpir el proceso antes de su extracción automática y una palanca para bajarlas. Además, esta tostadora viene con una bandejita para descongelar pan antes de tostarlo o calentar panecillos.

El exterior de la tostadora barata Russell Hobbs Colours Plus no se calienta demasiado durante el uso y se limpia fácilmente con un trapo húmedo. Además, incluye una bandeja recoge migas de fácil extracción, un recoge cables y pies antideslizantes.

Lo mejor: muy atractiva en cuanto a su diseño, permite usar prácticamente cualquier tipo de pan, que tuesta de manera uniforme. Lo peor: no tiene grandes desventajas. Conclusión: un modelo en el que no encontramos problemas de funcionamiento; al contrario. Tuesta bien todo tipo de pan y se limpia con mucha facilidad.

Compra por 36€ en Amazon

Cecotec YummyToast Extra: la alternativa

Algo voluminosa, su ranura tiene espacio para colocar dos rebanadas de pan alineadas (incluidas las más gruesas) y está acabada en acero inoxidable. Estéticamente está bastante cuidada y resulta atractiva, además de fácil de limpiar por fuera y por dentro, gracias a una bandeja recogemigas. Llaman especialmente la atención unos indicadores luminosos LED en tono azul que rodean su rueda de potencia y los tres botones de funciones que le acompañan: extraer rebanada, recalentar (sin tostar) y descongelar (tostando además a la vez). En cuanto a la potencia, tiene 5 niveles: en nuestras pruebas hemos notado que los intermedios son suficientes para lograr un tostado medio.

Resulta muy útil además la posibilidad de emplear su palanca para elevar el pan y retirarlo fácilmente sin quemarse. Y hablando de temperatura… el exterior de la tostadora económica Cecotec YummyToast Extra se calienta bastante si se utiliza dos o tres veces seguidas. Por último, destacar que como complemento cuenta con unas varillas superiores para ayudar a calentar bollería, pasteles, etcétera.

Compra por 27,90€ en Cecotec

Philips HD2581: mejor relación calidad-precio

Con una estupenda relación calidad-precio, la tostadora de Philips es muy compacta y llamativa: domina en su exterior un acabado blanco brillante atractivo que, eso sí, es todo un imán para las huellas. Es pequeña en dimensiones pero no en opciones, ya que permite ajustar el tostado en hasta ocho niveles diferentes y también el grosor de las rebanadas de pan (hay que tener cuidado al elegirlas, porque no entran las de pan de barra o las más gruesas de molde): su rejilla es ajustable. No hay que preocuparse de que un lado se tueste más que otro, porque la máquina las centra automáticamente.

La tostadora barata Philips HD2581 cuenta con ocho niveles de tostado diferentes y, como todas las demás, viene con una rejilla calientabollos. También posee función para recalentar y descongelar y se apaga automáticamente cuando no se utiliza. ¿A mejorar? Se calienta bastante por fuera y el cable habría estado bien que fuera un poco más largo. A la venta en color blanco y también en verde.

Compra por 21,53€ en Amazon

Moulinex Subito LS260800

Cuenta con tres modos de uso: tostado, descongelación y recalentamiento. Este último, para recuperar el calor de las tostadas que se quedan frías antes de comerlas. La tostadora económica Moulinex Subito LS260800 posee igualmente siete niveles diferentes de tostado, aunque el segundo o el tercero resulta suficiente si no te gustan muy quemadas: tarda entre minuto y minuto y medio en tenerlas listas. Con una potencia de 1000 vatios, en su parte superior nos encontramos con una única ranura de ancho variable en la que hay espacio para dos rebanadas de pan de molde o una de otros panes más grandes.

En todos los casos, percibimos un tostado uniforme y nos gusta especialmente que es muy fácil sacar las rebanadas de pan incluso aunque sean pequeñas, gracias a un sistema que las eleva hasta que quedan prácticamente fuera. Luego, debería bastar con vaciar la bandeja para migas con el objetivo de tenerla limpia, aunque es frecuente que éstas caigan también en el interior de la tostadora, por lo que hay que eliminarlas colocándola del revés. En este sentido, además, su exterior de acero inoxidable con detalles en color negro, muy atractivo, también atrae todas las huellas.

Compra por 28,79€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido o televisores. También todo tipo de pequeños electrodomésticos y de gama blanca: aspiradores, batidoras, cafeteras…

