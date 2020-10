La compra del editor: el conjunto de ropa deportiva y zapatillas con el que hacer deporte este invierno

Las reglas del juego han cambiado. Cada vez somos más conscientes de ello y, afortunadamente, también nos vamos adecuando paso a paso a las nuevas costumbres y formas de desarrollar tanto los antiguos como esos recién adquiridos hábitos. Por eso, aunque antes era bastante reacia y perezosa para salir a correr al aire libre, ahora que he decidido prescindir del gimnasio y mantenerme lo más aislada posible, los paseos y carreras por calles y parques son mi salvación.

Además, el frío ha llegado. Y esto implica dos cosas: la primera, que la mascarilla no moleste apenas -recuerda que es mejor llevarla siempre- y, la segunda, que haya tenido que renovar mis prendas de deporte y adaptarlas a las nuevas condiciones para hacer ejercicio en exteriores. Así que en las últimas semanas he adquirido y probado mi nuevo conjunto deportivo (que incluye camiseta de manga larga, leggings y zapatillas) y no puedo estar más contenta con él. Te cuento por qué.

Camiseta de running Aurique

Aurique es la marca de moda deportiva de Amazon y, tras ver las buenas reseñas, no dudé en que sería una buena aliada para esta nueva adquisición. Nunca había tenido una así: en general, la manga larga me suele parecer algo agobiante para actividades que exigen comodidad como hacer deporte e incluso dormir. Pero las circunstancias eran las que eran y, aunque siempre la acompaño con forros polares, parkas o anoraks a la hora de salir a la calle, quería ir bien abrigada y llevar un tejido adecuado para hacer ejercicio. Este lo es. Está elaborado en un 85% de poliéster y un 15% de elastano, lo que hace que se ajuste muy bien al cuerpo y que sea transpirable.

Me gusta porque tiene un diseño sencillo pero con corte anatómico. O, lo que es lo mismo, que imita con sus costuras las formas del cuerpo para adaptarse al máximo y mejorar el rendimiento. Y también porque cuenta con una banda refractante en la manga derecha para mantenerme segura si salgo a correr de noche.

Lo mejor es que sienta bastante bien sea cual sea tu figura, que su tacto es súper suave y agradable y que estiliza al máximo. Recomiendo escoger tu talla habitual si te gusta que quede bien pegada al cuerpo o una o dos más grande en caso de que quieras que te esté amplia. Yo la compré en la 38, que equivale a una S y es mi talla habitual (tienes la tabla de tallas en Amazon), y acerté: puedo llevarla tanto por fuera del pantalón como por dentro para estar más abrigada y aún más estilizada.

Disponible también en color azul y blanco.

Legging térmico Aurique

En cuanto elegí la camiseta, busqué unos leggings con los que combinarla: y sí, soy muy fan del color negro. Así que no dudé cuando encontré este modelo que, además, era térmico. Justo lo que necesitaba. Tienen varias cosas que me gustan mucho. Primero, bolsillos laterales con cremallera en los que cabe perfectamente un smartphone medio (siempre buscaba esto en mis anteriores prendas deportivas y era difícil de encontrar). Segundo, una cinturilla alta, elástica y resistente que permite estar cómoda y estilizar la silueta. Y tercero y muy importante, están fabricados con un 82% poliéster y un 18% elastano, pero cuentan con una tela interior cepillada muy suave que los convierte en térmicos y muy calentitos.

Al igual que la camiseta, tienen un diseño sencillo pero con corte anatómico que favorece los movimientos y sienta genial sea cual sea tu tipo de cuerpo. De hecho, yo soy bastante bajita y, aunque los pantalones siempre suelen quedarme largos, este se adapta perfectamente sin quedar arrugado en la zona de las rodillas. Tiene, además, buena sujeción en la parte del “culete”, dos trozos de tejido transparente en la parte trasera -súper tendencia-, y sendas bandas refractantes en los tobillos para ir más segura de noche.

Yo compré la talla 40, que equivale a una M según la tabla de tallas que puedes ver en Amazon, y el tamaño es perfecto, así como el nivel de ajuste. Pero, por si acaso, lleva un cordón interno que permite ajustarlo más y mejor a la cintura.

También disponible en gris, burdeos, morado y azul.

Zapatillas Nike Revolution 5

Estas zapatillas son las que he usado durante años y, ahora, las he renovado para actualizar color y jubilar las anteriores (aunque lo cierto es que estaban perfectas, pero ya muy usadas). Desde el principio me convencieron porque, siendo de Nike, tenían un precio muy competitivo y la marca las ofrecía como una de las mejores opciones para hacer running.

Pues bien: pesan poquísimo, tienen una espuma suave en la suela que amortigua la pisada y tejido de punto que casi parece un calcetín y que es transpirable. También, por supuesto, un diseño súper discreto que también se adapta, si es necesario, a looks urbanos y de streetwear. Y, el detalle que las completa -igual que a la ropa- bandas refractantes en ambos pies.

La primera vez las compré (cómo no) en negro y en el 38, mi número habitual: calzan bien. Ahora las he elegido en una combinación de negro y rosa palo que me parece ideal, aunque quizá algo más sucia. De todos modos, no hay problema, las he lavado en la lavadora en programa delicado y quedan como nuevas.

Disponibles en hasta 12 colores y combinaciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de noviembre de 2020.

