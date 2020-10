Más urbanas y aún más ligeras: he probado las nuevas zapatillas Yuccs y esto es lo que pienso

Lo confieso: soy adicta a las zapatillas. Aunque no me considero amante del deporte ni, en concreto, del estilo sport a la hora de vestir, cada día que pasa me gusta más tener un zapatero bien provisto de calzado cómodo -pero, a la vez, estiloso- para acudir al trabajo, salir de paseo, viajar (ojalá volvamos a hacerlo pronto) o, simplemente, aportar un toque desenfadado a cualquier look de fin de semana. Me interesa, además, hacerme con modelos de estilo sobrio y colores neutros y lisos. Porque así puedo combinarlas con la ropa de forma sencilla y me aseguro de que serán atemporales y duraderas entre mis básicos.

Por eso llamó mucho mi atención el nuevo modelo que Yuccs lanzó el pasado mes de septiembre: si su primera zapatilla había sido definida como “la más cómoda del mundo”, la segunda prometía más y mejor. Al menos para mí, ya que su diseño más urbano y elegante es precisamente lo que busco a la hora de elegir un nuevo par de sneakers.

El plus: suela de caña de azúcar

Además del diseño renovado, la ventaja que este reciente lanzamiento de Yuccs parecía ofrecer sobre su predecesor es una innovadora suela fabricada de caña de azúcar. Algo que suena extravagante y sorprendente, pero que tiene mucho sentido: se trata de uno de los materiales naturales que más rápido se renueva y que la marca transforma y trabaja sin emitir CO2 aprovechando la propia energía que genera el material al ser transformado.

O sea que sí, confirmo que es aún más ligera y, además, mucho más sostenible: otro de los puntos clave que me hacen decantarme por una u otra marca a la hora de comprar. Esto añadido, ademas, al compromiso local que desde la marca mantienen a la hora de elaborar su producto.

Compra por 84,99€ en Yuccs

Éxito rotundo y unidades agotadas

Al parecer, este modelo de estilo casual era justo lo que sus clientes estaban esperando: nos contaban desde Yuccs que llegaba con dos mejoras que los propios usuarios les hicieron llegar. “El nuevo modelo ‘Merino Casual’ se presenta con un diseño más elegante y un poco más ancho, para mayor comodidad, tras la petición de muchos clientes”.

Así que no es de extrañar que sus dos colores de edición limitada -en topo y verde agua- se hayan agotado en menos de un mes que llevan en el mercado. Por eso me decidí cuanto antes y, en línea con mi estilo y mis costumbres a la hora de elegir zapatillas, aposté por uno de sus colores clásicos: están disponibles en beige, azul marino, khaki y rosa. Y esto fue lo que pasó.

Yuccs merino casual a prueba

Como punto de partida, cabe mencionar que mi pedido llegó en menos de 48 horas, perfectamente envuelto en su ya icónica caja y con una serie de detalles que hacen valorar el producto y también el servicio al cliente. El primero, una etiqueta de devolución en la que explica cómo proceder en caso de querer llevarla a cabo y que facilitaría al máximo el proceso. También una simpática postal que certifica la procedencia mallorquina de la marca y una etiqueta que especifica todos esos beneficios naturales que aporta tener un par de zapatillas Yuccs.

Antes de probármelas, las pesé: exactamente 186 gramos cada una, incomparable al peso de cualquier otra zapatilla de las que tenía en casa. Era verdad: más ligeras, imposible. Lo comprobé al ponérmelas y caminar con ellas casi como si no llevara nada. Sus usuarios comentan que llevarlas es "como andar sobre las nubes" y la sensación debe de ser muy similar: son muy cómodas, muy suaves y muy flexibles.

Su suela de caña de azúcar, que me había provocado mucha curiosidad, es a la vista similar a la anterior, pero a pesar de su ligereza, tremendamente resistente. Su color blanco roto combina bien con el de su tejido de lana merina (este sí manteniendo las características del modelo anterior) que resulta súper suave al tacto y al contacto con el pie. Incluso se pueden llevar sin calcetines -el propio diseño actúa como si fuera uno y se adapta a la forma de tu pie- sin sufrir rozaduras ni ningún tipo de molestia.

Su diseño, efectivamente, es más urbano y elegante, con una puntera redondeada y una suela no tan deportiva como cabía esperar: lo que hace que se encuentre a medio camino entre un zapato y una zapatilla y sea perfecta para cumplir mis expectativas.

Para terminar de comprobar todas las comodidades que ofrece, las lavé. Como indican desde Yuccs, puede hacerse de forma sencilla en la lavadora sin tener que tomar ninguna precaución especial. Lo hice habiendo retirado previamente los cordones, en un programa de lana delicado, con centrifugado bajo y con detergente neutro. Se secaron al aire libre en tiempo récord.

Momento idóneo para hacerte con ellas

Como solemos hacer en EL PAÍS Escaparate, además de ofrecerte una evaluación completa del producto, lo hacemos en el momento perfecto: y es que desde este lunes 26 y hasta el domingo 1 de noviembre, como promoción especial de Halloween, Yuccs ofrece un descuento de 10 euros en todos los productos de su web. Incluye, por supuesto, envíos y devoluciones gratuitos.

