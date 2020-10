Una nueva marca, una nueva vida

“Nunca me imaginé que acabaría montando una marca de moda. Yo era un abogado experto en regulación bancaria y trabajaba en la planta 50ª de una torre de oficinas. Pero un día me di cuenta de que tenía que replanteármelo todo”. Pepe Otaola habla así del momento en que decidió cambiar de rumbo. Se fue a trabajar a una ONG en Palestina y allí se convenció de que el cambio climático no era cuestión de retórica. “Hay millones de refugiados climáticos. Gente que no puede cultivar, que no puede beber agua”, relata. Fue entonces, de vuelta en Madrid, cuando coincidió con Nicolás Yllera, un publicitario con experiencia en el sector de la moda que andaba dando vueltas a una conversación con la directora de sostenibilidad de un grupo de lujo. “Es muy difícil cambiar las cosas desde esas compañías que mitificamos”, apunta Yllera. “Entonces hablé con Pepe y vi que había una forma de intentarlo con nuestras propias reglas”. Sus propias reglas son las tres “r” (reducir, reutilizar, reciclar) que dan nombre a la empresa de moda que comenzaron a plantear en agosto de 2019 y que, a pesar de todos los obstáculos, se ha lanzado la primavera pasada con un primer modelo de jersey elaborado con fibra reciclada y que se puede volver a reciclar. Desconfían de la palabra sostenibilidad porque se suele utilizar de manera errónea. “No tiene sentido que nos den clases de sostenibilidad firmas que son la antítesis”, apunta Yllera. “Nosotros queremos hacer las cosas mejor, de un modo más complicado y honesto”. Lanzar una marca en medio de la pandemia les ha proporcionado, curiosamente, un público más receptivo a su mensaje de empatía. Casi están sin stock, y ya tienen preparadas más prendas que acabarán conformando un armario sereno, práctico y respetuoso. El signo esperanzado de los nuevos tiempos.