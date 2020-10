Sentir que importamos

21-04-2020. Diario de Hugo L. (6 años). “Hola hermoso diario te estoy hablando en el salón grande de mi casa es donde me gusta más de mi casa estar. Alli hago las tareas juego con mi hermano al pilla pilla y leo los cuentos con mi mamá. Por las ventanas de mi casa se ve el porche donde juego al fútbol, con mi papá escucho música. Me he sentido enfadado porque quiero ir al cole. No me olvides querido diario yo no te olvido. Fin.” (Transcripción textual -sin correcciones-)

Este texto de Hugo responde a una rutina de aprendizaje ideada durante el confinamiento (COVID-19) por el profesorado de primer ciclo de primaria del Colegio Público ‘Clara Campoamor’ de Huércal de Almería.

La confección de un ‘diario personal’, en tiempos de excepción, permitió rescatar el valor de la escucha docente yal tiempo aportaba sentido al aprendizaje de determinadas habilidades contempladas en el ‘Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)’.

La escucha, el cuidado, el acompañamiento, el aprendizaje y la enseñanza... fueron parte de un mismo propósito:“continuar el viaje y perseguir los sueños”.

Era momento de priorizar las vivencias para llegar después a las formalizaciones. El currículum así entendido era sobre todo un itinerario de experiencias relevantes y no un listado de contenidos. Esta visión de la tarea educativa es la que sostuvo el trabajo docente en el Colegio ‘Clara Campoamor’ durante el confinamiento.

Las circunstancias les obligaban a definir un entramado curricular consensuado que sirviera de guía en la enseñanza y en el aprendizaje. Sobre esta base, definieron una serie de recursos comunes: el ‘Eje temático de centro’ (‘La Salud de las Plantas’), los ‘Proyectos Trimestrales’ y las ‘Semanas Temáticas’, que actuaron de ‘pilares’ para la construcciónde una respuesta coordinada y de calidad en una modalidad de enseñanza muy diferente; a distancia y telemática.

La experiencia profesional acumulada en el ejercicio de esta concepción interdisciplinar, transversal y contextual del aprendizaje les habilitó para despegar un trabajo docente con sentido, en tiempos de incertidumbre. La preocupación no estaba tanto en cómo impartir unos contenidos, sino en cómo el estudiante los podría trabajar. Lo importante es enseñar a pensar, no repetir lo que el profesorado piensa.

En la entrada anterior ya mostramos el proceso y algunos de los aprendizajes conseguidos con este elaborado ejercicio docente. De hecho, pudimos observar la motivación de los estudiantes y la colaboración de las familias en la realización de unas tareas a las que fácilmente les encontraron sentido.

Completamos, ahora, la descripción de esta experiencia de construcción de una pedagogía en tiempos de confinamiento, con el relato del tratamiento didáctico de otros invariantes como el Proyecto lingüístico de Centro y los planes curriculares de... Igualdad, Biblioteca, Escuela Espacio de Paz, Aula de Cine...

El siguiente vídeo elaborado por Mari Carmen Díaz García (asesora de educación primaria en el Centro del Profesorado de Almería) brinda una visión global del planteamiento curricular ideado.

El plan ponía el acento en la relación existente entre los ejes curriculares básicos y los planes curriculares transversales, que debía singularizarse por su carácter indagatorio.

Como ya hemos expuesto, en esta ocasión, nos ocupamos solo de los citados planes transversales, pero no olvidemos que su funcionalidad se encuentra en un desarrollo trabado con el resto de proyectos de centro que se explicaron con detalle en la entrada anterior y que, en esta ocasión, nos limitamos a enumerar.

Algunos de estos proyectos desarrollados durante el confinamiento fueron... ‘La Salud de las Plantas’ como Eje Temático de centro y los siguiente ‘Proyectos Trimestrales’: ‘III Feria del Medio Ambiente’ (primer ciclo de Primaria), ‘Plantas de Almería (primer ciclo),‘COVID-19. Despierta la Naturaleza’ (tercer ciclo), ‘Graficas COVID-19’ (tercer ciclo), ‘Enfermedades de las plantas’ (primer ciclo), ‘Un huerto en casa’ (segundo ciclo), ‘Campaña de sensibilización: Si respiran, tu respiras’ (primer ciclo), ‘Salvemos a la tortuga Mora’ (educación Infantil), ‘Cuidado de los animales’ (educación Infantil), ‘Científicas y científicos al poder’ (tercer ciclo),‘Semana del Teatro’, (infantil, primer y tercer ciclo),‘Radio teatro’ (tercer ciclo), ‘Teatro desde el confinamiento’ (primer ciclo), ‘Teatro de Guiñol’ (primero y segundo ciclo)...

En momentos de confusión y alejamiento de las instituciones escolares, se hace necesario fijar ejes curriculares (proyectos de aprendizaje de centro) y estructuras organizativas-relacionales (grupos de WhatsApp, videoconferencias grupales, tareas en Google Classroom...) que coordinadamente, en colaboración,delimiten la frontera de lo escolar y faciliten la continuidad de la labor docente y de los aprendizajes. Esta nueva realidad obligaba al profesorado del Colegio ‘Clara Campoamor’ a repensar su tarea docente y a crear nuevos caminos pedagógicos con los que restablecer una necesaria secuencia de hitos de aprendizaje y de seguimiento docente.

No existía la presencia, el contacto físico no era posible, tampoco las habituales relaciones entre iguales y con los adultos en las aulas, que definen y acotan los procesos de aprendizaje. La docencia pastoral que maneja un grupo visible de estudiantes a su cargo, día a día, no tenía lugar y los limites curriculares sobre lo que se enseña y se aprende se disolvían (Axel Rivas, 2020). Se impuso la urgencia de experimentar nuevas pedagogías en una nueva realidad.

Proyecto lingüístico de centro

Este recurso de cierta tradición en el centro incorpora textos de uso social en el tratamiento de los ejes curriculares del centro. El contenido de los textos y la modalidad de trabajo vienen marcados, lógicamente, por el eje temático común (‘La Salud de las Plantas’). El proyecto les permitía trabajar, en tiempos de confinamiento, formatos de textos con distintas funcionalidades como... mapas conceptuales, cuadernos de campo, textos orales...

— Carmen Cañabate (maestra de primer curso de primaria): “El Proyecto lingüístico de centro era otra constante de nuestra planificación anual, al que no queríamos renunciar en este periodo de confinamiento. Cada ciclo adaptó su desarrollo a la nueva situación.”

También los problemas de matemáticas fueron trabajados como textos de uso social. Los estudiantes inventaban problemas matemáticos, aprendían a formularlos, leerlos, comprenderlos en profundidad... como modo de avanzar en su resolución.

En educación infantil trabajaron la utilización de textos como el ‘álbum ilustrado’ y el ‘texto dramático’. En el primer ciclo de primaria optaron por el uso del ‘diario’, ‘texto dramático’ y ‘textos informativos-instructivos’. En el segundo ciclo por ‘la entrevista’ y ‘los textos instructivos’ y en el tercero ‘mapas conceptuales’ y ‘artículos de opinión’.

El álbum ilustrado

— Sonia Casado (maestra de educación infantil en 5 años): “Las tutoras de 5 años decidimos trabajar el álbum ilustrado en el tercer trimestre; vimos que la mejor forma de hacerlo en la distancia con niños y niñas tan pequeños era plantear secuencias de actividades guiadas. Lo hicimos utilizando un mural virtual. Enviábamos el enlace a las familias y ellas gestionaban en casa las actividades que en torno a dos semanas les íbamos planteando. Conseguimos trabajar aspectos como ‘el valor y el poder de la imagen en los textos’, ‘otras formas de narrar’, ‘diferentes interpretaciones del álbum ilustrado’, dando paso a la reflexión con sus hijos y avanzando, al tiempo, en el dominio de este tipo de formato de textos.”

Se muestra a continuación uno de los murales que utilizaron...

Su compañera de educación infantil Francisca Espinosa Canet recoge una secuencia similar, para su grupo-clase, en una de las entradas de su blog de aula (Álbum ilustrado. 7 ratones ciegos).

El diario

“El trimestre pasado leímos algunos diarios literarios y vimos un poco como se escribe este tipo de texto. También hicimos el diario de ‘la lagartija que no era una lagartija’ y fuimos mejorando en la escritura de nuestros diarios. / Ahora en la distancia seguimos mejorando y, como solo vemos los nuestros, quiero compartir un pequeño resumen de las cosas más chulas que me he ido encontrando (...) para que os den nuevas ideas para mejorar. / Las he sacado de los trabajos de la primera semana después de Semana Santa, que os pedimos... ‘Escribir sobre cosas que os despiertan sentimientos positivos o negativos’ y la siguiente que os pedimos... ‘Describir el lugar donde escribíais el diario’. / Para empezar, os dejo un listado de los saludos y despedidas con los que las compañeras y los compañeros se dirigen a su compañero de aventuras...” (Carmen Cañabate, Diario: Escribir desde el corazón)

ampliar foto Diarios de estudiantes de primer curso de Primaria CEIP ‘CLARA CAMPOAMOR’

Para hacer de esta tarea un aprendizaje reflexivo y colectivo, Carmen unió segmentos de vídeo (grabados en casa por cada estudiante, con ayuda de sus familiares) que recogían impresiones de alumnos y alumnas sobre lo suponía para ellos la tarea de confeccionar un diario, comentando lo que habían aprendido.

Como fruto de esta actividad consiguieron editar un vídeo recopilatorio que se subió al canal de YouTube del Colegio para contemplación y aprendizaje de niñas, niños y familiares.

La entrevista

Fue la modalidad de texto que trabajaron en el segundo ciclo de primaria a modo de “taller de escritura”. Utilizaron de referencia algunas entrevistas disponibles en la red con las que incidieron también en la comprensión lectora.

Las maestras tutoras hicieron entrevistas a sus alumnos y alumnas sobre las vacaciones de Semana Santa, trabajando la gramática de los pronombres personales, los interrogativos y los exclamativos; también, el uso del guion o los signos de interrogación y exclamación.

— Marina Medina Robles (maestra de tercero de primaria): “El confinamiento supuso un gran cambio en la educación y una reorganización ‘express’ del trabajo, tanto para el alumnado como para el profesorado. A pesar de la situación tan surrealista que nos tocó vivir, la escuela debía continuar... y no iba a ser fácil motivar a nuestros chicos desde la distancia. Por eso nos planteamos actividades que motivaran y mantuvieran su ritmo de aprendizaje, una de ellas fue la realización de entrevistas, siguiendo lo que habíamos establecido en el Proyecto Lingüístico de Centro”.

Se les instaba a que ‘jugaran a ser periodistas’. Cada semana, se incorporaba algún elemento nuevo de gramática, de estructura o de expresión. El producto final consistió en realizar una entrevista personal a un miembro de la familia, tratando, además, de grabarla en vídeo.

Realizar tareas exploratorias que hicieran adoptar un rol activo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje ha sido una preocupación constante durante el confinamiento. En tiempos de incertidumbre, aprender a preguntar a las personas del contexto, a informarse, como sujeto activo, ponía en juego habilidades imprescindibles como... saber localizar, reconocer, contrastar, procesar y utilizar la información.

El cuaderno de campo

Otro de los formatos de texto trabajado por los estudiantes del segundo ciclo de primaria. Lo trataron siempre unido a una de la concreciones del eje temático del centro, en este caso, ‘un huerto en casa’.

Se concentraron en la agricultura alternativa, ecológica y de productos autóctonos. Las observaciones y evolución del crecimiento de las plantas (nombre, cambios observados, temperatura, luminosidad, tiempo transcurrido desde su plantación...) y cualquier incidencia quedaron registradas en cada cuaderno de campo.

— Marina Medina Robles: “Fue una propuesta muy atractiva para los chicos, aunque exigía compromiso y responsabilidad a todos estos pequeños agricultores, que veían con entusiasmo cómo su huerto, poco a poco, iba creciendo. Las caras de felicidad que mostraban en las fotos con sus ‘plantitas’ lo ponían claramente de manifiesto. Esta tarea los animó mucho y les hizo más llevadero el confinamiento.”

ampliar foto Cuadernos de Campos. Producciones de estudiantes de quinto curso de Primaria CEIP ‘CLARA CAMPOAMOR’

Las tareas debían ser consideradas por el alumnado y las familias como un cometido próximo a su realidad, permitiéndoles disfrutar mientras aprendían.

Integrar aprendizajes de varios proyectos, en este caso, una modalidad de uso del texto (el cuaderno de campo) y una tarea de otro proyecto (‘Un huerto en casa’), evitaba la sensación de realizar actividades desconectadas. Era importante plantear, en estos momentos, la enseñanza como un conjunto de piezas que encajan.

Primar la experiencia del ‘aprender haciendo’ se hacía necesario y hacerlos conscientes de su aprendizaje, a través de la acción, imprescindible.

El mapa conceptual

ampliar foto Mapas conceptuales. Producciones de estudiantes de quinto curso de Primaria CEIP ‘Clara Campoamor'

El texto oral

En el proyecto lingüístico de centro los textos orales tuvieron un lugar de relevancia; se trabajaron en todos los ciclos.

En tiempos de confinamiento era necesario entrenar habilidades que mejorasen el uso de la expresión oral ajustada a distintos escenarios. Tradicionalmente se trabajaba en las asambleas de clase, los debates de aula, las exposiciones orales de los proyectos, programas de radio, e incluso con la organización de varios “Congresos de Historia”.

Durante el confinamiento trabajaron intensamente las exposiciones orales en la presentación y defensa de sus proyectos, también en lo relacionado con la literatura, en “cuentacuentos” y recomendaciones literarias.

¿Te cuento un cuento? En estos días de encierro en casa llegan muchas propuestas interesantes para que las niñas y los niños lo pasen lo mejor posible. / Una de ellas es el cuentacuentos Paula Mandarina que regala un cuento cada día y nos presenta un buen modelo de cuentacuentos. Podéis encontrarla en su página de YouTube y en Facebook. / Por eso hemos pensado imitarla y contar nuestros propios cuentos y los vamos a ir subiendo a esta página de nuestro blog... (Carmen Cañabate, en su blog: Los divertidos retos de 1º A)

Vídeos de recomendaciones literarias a cargo de los booktubers en cuarentena del canal de YouTube ‘Pequeños aventureros’, de las alumnas y alumnos de segundo curso de primaria y su maestra tutora María López Moya.

El artículo de opinión

En el tercer ciclo trabajaron el artículo de opinión como texto periodístico. Pudieron reflexionar y aprender a detectar fake news, trabajaron documentos y vídeos disponibles en la web del Instituto Nacional de Ciberseguridad y elaboraron textos sobre situaciones que les afectaban.

“MIS HISTORIAS. HE SALIDO A LA CALLE. El domingo 26 de abril, no fue un domingo normal en confinamiento, porque ¡por fin pudimos salir a la calle después de tanto tiempo! / Ese día por la mañana salí a la calle, me sentí genial al por fin poder salir a la calle, aunque tuviésemos que salir con medidas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia. / Fui a una sierra que hay cerca (donde se sitúa el mirador de los pinos), con mi padre, por ahí corrimos y anduvimos una hora justa, que era el límite de tiempo que estableció el gobierno para que no todos fuésemos a la misma hora, aunque, aun así por el sitio al que fuimos fue bastante gente el primer día, porque el resto de días hubo menos asistencia (se notaba la ansiedad por dar un paseo). / Éste fue mi primer día de salir a la calle después de unos 40 largos días en confinamiento. / #este virus lo paramos todos 😉” (estudiante de tercer ciclo de Primaria)

Más proyectos en el confinamiento

Otros planes transversales, con tradición en el centro, tuvieron su tratamiento durante el tercer trimestre del 2019-20. Así sucedió con el Plan de Coeducación, el Proyecto de Biblioteca, Escuela Espacio de Paz, Aula cine...

Con el Plan de coeducación, por ejemplo, continuaron el proyecto “Entramos con música”, que venía documentando, estudiando la biografía y describiendo la obra de compositoras, instrumentistas, cantantes... En este trimestre, se habían inclinado por el tema de las cantautoras.

El siguiente vídeo ilustra el producto que se quería conseguir con esta tarea.

Las circunstancias del momento les impedían visitar las clases de sus compañeras y compañeros y exponer su trabajo. Decidieron compartido utilizando el blog del Plan de Coeducación, en concreto, en el post denominado "Entramos con música también desde casa”. Consiguieron, de esta manera, que alumnado y familias juntos pudieran disfrutarlos.

Desde el proyecto de Biblioteca siguieron potenciando la lectura, poniendo en marcha iniciativas desde casa como... ‘Cuentacuentos’ (cada chica y cada chico iba alimentando con sus grabaciones una buena colección de literatura infantil), ‘Salas de Lectura’ (recopilación de imágenes aportadas por los estudiantes en relación con la lectura que estaban realizando), ‘Personas libro’ (cada clase se hacía depositaria de un texto, un relato, una poesía... que memorizaban, troceaban y recitaban en cadena, unos tras otros), o la ‘Ensalada de lecturas’.

A continuación, incorporamos un vídeo de estudiantes de quinto curso realizando la actividad de ’ensalada de lecturas’ con una poesía de Gloria Fuertes.

Para el desarrollo de estos proyectos transversales y para conseguir una buena interacción con los ejes curriculares del centro, la coordinación fue siempre fundamental y el profesorado en los grupos de WhatsApp y en algunas de las reuniones por videoconferencia intercambiaban propuestas para su inclusión en el resto de los proyectos del centro.

Desde el proyecto ‘Escuela Espacio de Paz’, se puso en marcha el Aula de Cine para trabajar actitudes y valores como la ayuda a los demás y a no rendirse ante las contrariedades, para ello visionaron algunos cortos como el de ‘Pip’.

Tampoco se olvidaron las enseñanzas artísticas que estuvieron presentes en todos los proyectos. Construyeron teatrillos de guiñol, vasitos de papiroflexia para guardar semillas, dioramas para las exposiciones orales, camisetas publicitarias para defender el medio ambiente ...

ampliar foto Dioramas y camisetas publicitarias fabricadas por los estudiantes durante el confinamiento CEIP ‘Clara Campoamor'

Pusieron en marcha una modalidad de ejercicio físico denominada Plogging, con la que conjugaban la actividad física y el cuidado del medio ambiente. Al correr iban recogiendo los desperdicios que encontraban en el trayecto. El día 5 de junio, con motivo de la celebración de Día Mundial del Medio Ambiente, además de otras iniciativas (confección de murales, adorno de camisetas, grabación de vídeos...) chicas y chicos se unieron a esta idea solidaria y elaboraron un reportaje gráfico sobre el Plogging que subieron al blog del proyecto de ‘Coeducación’ y ‘Escuela Espacio de Paz’.

Otra de las constantes de actuación docente fue la evaluación a la que chicos y chicas sometieron el trabajo realizado tanto de las tareas (El diario, La III Feria del medio ambiente, Las actividades de lectura...) como su relación con el profesorado. Aunque este hábito ya les venía de lejos.

— Carmen Cañabate: “En clase son más ricas porque pueden debatir y enriquecerse con las apreciaciones del resto, pero aun así no queríamos perder la posibilidad de que pensaran en voz alta sobre todo lo aprendido. Ha sido un esfuerzo titánico, pero ha merecido la pena.”

Más allá del valor que supone en todo aprendizaje autónomo y en la reflexión argumentada sobre el propio aprendizaje, en momentos de confinamiento creaba complicidad entre el profesorado, las familias y los estudiantes. Sus aportaciones eran clave en unas circunstancias y un modo de proceder en el que todos era novatos.

A pesar de la incertidumbre, de lo que sí estaban seguros era que el aprendizaje surge de la búsqueda constante de conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismo, de cuestionar la realidad y vivir el entorno como un espacio de implicación y mejora, de desmitificar las respuestas mágicas y utilizar la ciencia, de aprender a usar críticamente los recursos tecnológicos y de aprender a aprender como actitud y comportamiento.

— Carmen Cañabate: “En este trayecto no todo ha sido un camino de rosas, ni a un lado ni al otro de la pantalla. Como docentes hemos mantenido el ordenador siempre en marcha, sin horario definido, alternando, entre comidas, las tareas de nuestros propios hijos, las videoconferencias de clase, búsqueda de recursos, recepción y retroalimentación de tareas y tutorías para ayudar en lo posible a paliar las dificultades al otro lado de las pantallas, donde sabíamos que tampoco todo estaba bien.

No debería repetirse, nuestros gobernantes saben cuáles son las claves, no son fáciles, pero no observamos que se abran nuevos caminos. Necesitamos una escuela pública fuerte, con recursos, con ratios más bajas, profesorado de apoyo para niñas y niños con dificultades, monitores, personal sanitario, asistentes sociales, edificios pensados para educar, porque para educar en el siglo XXI no es suficiente con una mesa y una silla por estudiante y un libro de texto que se cambia cada cuatro años. ¡Necesitamos sentir que importamos!”

(**) Acceder al repositorio de experiencias de ‘Escuelas en red’ (Mapa Web). Sobre el blog 'Escuelas en red'



(***) Carmen Cañabate Carmona es maestra en el CEIP ‘Clara Campoamor’, donde crea junto a su alumnado el blog "Gnomitas y gnomitos". También ha sido maestra del CEIP ‘Inés Relaño ‘de Almería, creando el blog "Estrellas de primero". Anteriormente a estos dos centros, estuvo durante ocho años como asesora de Educación primaria en el Centro del Profesorado de Almería, donde surgió su primer blog "Cuentos de brujas y otras zarandajas". Licenciada en Psicopedagogía ha sido finalista a los premios EDUCA a mejores docentes de España y actualmente con su alumnado de primaria la podéis encontrar en el blog “Los divertidos retos de 1ºA”. Ha escrito artículos sobre lectura, escritura, trabajo con imagen en el aula, biblioteca... en Revistas como Cuadernos de Pedagogía, Aula, Clave XXI, Revista de literatura, Making of, Magisterio, Andalucía Educativa... Es colaboradora del Blog ‘Escuelas en Red’, con entradas como: ‘Nos dijo que no habría exámenes…’, ¿A quién debemos suspender?, Despierta escuela, despierta y mira.



(****) Vídeo elaborado por Mari Carmen Diaz García, Asesora de Educación Primaria en el Centro del Profesorado de Almería. Ha colaborado con el Blog ‘Escuelas en Red’, en entradas como: ‘Nos dijo que no habría exámenes…’, ¿A quién debemos suspender?



(*****) Gracias a la colaboración de las profesoras Marina Medina Robles, Sonia Casado Jurado, Francisca Espinosa Canet, Beatriz Blanco Chinchilla y Gloria Nuño Rodríguez. Hubiera sido imposible elaborar esta entrada sin el material aportado y sus reflexiones.



(******) Agradecemos también la colaboración de estudiantes, docentes, equipo directivo y familias del Colegio Público ‘Clara Campoamor’. Además de destacar de manera muy especial la acogida y el apoyo que, como comunidad educativa, prestan a este tipo de iniciativas educativas innovadoras.



(******) Agradecemos la colaboración de la ilustradora Silvia Campos.