Casas y profes

La labor educativa del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ‘Clara Campoamor’ de Huércal de Almería, durante el confinamiento por la COVID-19, se ha mantenido dentro de su tradición de trabajo docente coordinado, por proyectos y de centro; tanto en lo referente al funcionamiento de las estructuras organizativas de dirección y coordinación, como en lo relacionado con las decisiones de ordenación del currículo.

A partir de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020), la tarea de enseñanza del Colegio ‘Clara Campoamor’ se siguió sustentado en un entramado de pilares curriculares comunes, entre otros, el ‘Eje temático de centro’, los ‘Proyectos Trimestrales’, el ‘Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)’ ylas ‘Semanas Temáticas’. Esta concepción interdisciplinar, transversal y contextual del aprendizaje, avalada por su pericia profesional, les facultó para organizar la respuesta necesaria, coordinada y de calidad en una modalidad de trabajo educativo muy diferente, a distancia y telemático.

Confinamiento y cambio de estrategia

Con las siguientes palabras expresaban en octubre de 2019 la evolución del aprendizaje previsto para el curso escolar:

“Nuevo curso, nuevas ilusiones. Comenzamos una nueva andadura en Primaria, con muchas ilusiones, con muchas ganas de aprender y con muchas preguntas por responder. / Hemos hablado sobre lo que queremos aprender y se han planteado temas como el universo, la ciencia, los hombres prehistóricos, los animales... / Hemos acabado nuestro proyecto de ‘Elecciones a delegadas y delegados’ y comenzado nuestro proyecto sobre ‘Leonardo Da Vinci’ y nuestra secuencia de ‘Cuentos de Dragones’. También hemos comenzado con nuestros primeros rincones y empezado a investigar sobre la diabetes. Tenemos muchas cosas que contaros, pero vamos a empezar por presentarnos con un precioso poema de Teresa de Calcuta y nuestras fotos, que hemos hecho nosotros, y que nos sirvieron para los carteles electorales...” (Carmen Cañabate, entrada de 11-10-19, del Blog de la Clase de Primero-A, Colegio Público ‘Clara Campoamor’)

Si cuando escribían esta entrada en el blog de clase, alguien les hubiera contado lo que iba a suceder, habrían pensado que se trataba de una delirante historia de ciencia ficción. Finalizado el curso, confiesan que las circunstancias han sido muy duras y, en muchos momentos, se han sentidoabsolutamente desconcertados profesional y personalmente.

Su experiencia previa de trabajo de enseñanza en colaboración les ayudó a salvar la situación. Los profesionales del centro tenían parte del trayecto recorrido, cuando se dieron cuenta que iban a necesitar estructuras organizativas virtuales de coordinación y de toma de decisiones. Lo mismo sucedería con la replanificación curricular que necesitaban acometer.

Echando la vista atrás, Carmen Cañabate, maestra tutora de primero de Primaria comenta... “A pesar de todas estas las circunstancias, como colegio, conseguimos superar la situación de manera honrosa”.

Este balance que hace Carmen iba unido al siguiente comentario... “siendo, además, un centro sin dotación en tecnologías que, de la noche a la mañana, tuvimos que convertirnos en ‘teletrabajadores’, como también ocurrió con las madres y los padres; y, sin embargo, actuamos como profesionales que, en formación continua, fuimos capaces de elaborar nuevas respuestas adaptadas a una situación de enseñanza muy diferente; en muchas ocasiones, contado sólo con los nuestros propios recursos”.

ampliar foto Primeras semanas de trabajo en casa durante el confinamiento por la COVID-19 CEIP ‘Clara Campoamor'

Durante las tres semanas anteriores a las vacaciones de Semana Santa trataron de conciliar el afán de muchos docentes por abordar todo lo previsto en la planificación y el agobio de las familias por las exigencias que planteaba la nueva situación. Así lo expresa una de las madres del centro.

“Seguir con el aprendizaje en casa ha sido todo un reto. Las primeras semanas fueron muy difíciles. Mientras mi hijo hacía las actividades del cole con desgana e incluso con los ojos llenos de lágrimas, soltaba frases como: ‘vaya rollo de coronavirus’; ‘trabajar en casa es muy aburrido’; ‘yo quiero ir al cole’; ‘tú no eres mi seño’... / Poco a poco se ‘acostumbró’ a la rutina semanal de las actividades y nuestra lucha diaria fue más llevadera. Sin duda, en este proceso fueron esenciales los mensajes que sus maestras nos mandaron después de hacer cada tarea. Esos mensajes nos hicieron conectar con ellas y nos dieron las fuerzas que necesitábamos para seguir esforzándonos en esos días tan raros en los que, de la noche a la mañana, las casas se habían disfrazado de escuelas. (María José Mingorance, madre de Pablo)”

ampliar foto Primeras semanas de trabajo en casa en tiempos de confinamiento por la COVID-19 CEIP ‘Clara Campoamor'

Como en la mayoría de las instituciones de enseñanza, entre las semanas previas a las vacaciones del segundo trimestre y la vuelta, hubo un antes y un después. Al volver ya habían tomado conciencia de que esta situación de educación a distancia iba a mantenerse a lo largo de todo el curso escolar. Se mantuvieron, entonces, en el propósito de hacer viable una enseñanza a distancia de calidad; al tiempo que valoraban las posibilidades comunicativas de los canales telemáticos más habituales.

Decidieron partir de su plan anual y analizar lo que tenían previsto para el tercer trimestre, se preguntaban si tendría sentido en la nueva realidad. Aprovechando su experiencia como usuarios de aplicaciones de mensajería instantánea, optaron por utilizar WhatsApp. Crearon varios Grupos de comunicación, uno por cada ciclo de educación infantil y primaria y otro que haría las funciones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).

Este último estuvo formado por las coordinadoras de cada ciclo didáctico y el equipo directivo. Se trataba de intercambiar información, valorar las propuestas más concretas y prever y diseñar los aspectos clave de la puesta en práctica (secuenciación por ciclos, tiempos, recursos didácticos ‘online’...), en base a los acuerdos alcanzados en el gran grupo de Claustro. Estos diálogos, según nos comenta Carmen, sirvieron también para aliviar muchas tensiones surgidas en este periodo de desconcierto.

De esta forma, después de Semana Santa se encontraron que disponían de herramientas y procedimientos básicos de coordinación docente, de organización interna y externa y de representación en los órganos de decisión del colegio. Con esta estructura empezaron a confiar en que serían capaces de construir respuestas educativas de interés, suficientemente habladas y avaladas.

Utilizaron, además, plataformas de videollamada para celebrar reuniones semanales de ciclo,desde las queplanificar y anticiparse a las dificultades que surgían en el trabajo conjunto y analizar las demandas y consultas de las familias. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica también utilizó las videollamadas de grupo, actuando como referencia aglutinadora de las tareas del centro. Esta sencilla organización contribuyó al sentimiento, más vivo que nunca,de que todo el centro navegaba con rumbo seguro.

Como hemos anticipado, el Colegio ‘Clara Campoamor’ se ha venido organizando curricularmente, antes de la pandemia y durante el confinamiento, alrededor de una serie de “pilares curriculares comunes” que, a modo de malla transversal, sostienen y orientan todo el desarrollo del currículo, entre otros, el Eje Temático, los Proyectos trimestrales, las Semanas temáticas y el Proyecto Lingüístico de Centro.

Eje temático y proyectos de trimestre

En el curso 2019-20 el eje temático previsto era... “La salud de las plantas”. Siempre han procurado hacerse eco de alguna celebración educativamente relevante. La ONU había declarado al año 2020 como “Año Internacional de la Sanidad Vegetal” y les había parecido una buena propuesta para el curso, sobre todo por sus implicaciones en el cuidado del Medio Ambiente.

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 diciembre 2018... Observando que las plantas sanas constituyen la base de la vida en la Tierra, así como de las funciones de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria, y son el elemento clave para el mantenimiento de la vida en la Tierra, / Reconociendo que la sanidad vegetal es clave para el desarrollo sostenible de la agricultura con miras a alimentar a la creciente población mundial de aquí a 2050 / (...) mitiga los efectos del cambio climático y respalda los esfuerzos encaminados a reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza (...) / 1. Decide declarar 2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal... (Naciones Unidas, A/RES/73/252)

Consideraron que este eje temático podría ser útil para trabajar de manera transversal algunas de las habilidades, actitudes y conceptos contemplados en los currículos oficiales. Así lo venían haciendo, por ejemplo, con la preparación de programas radiofónicos, que todos los martes del curso, de 13:00 a 13:30 horas, desplegaban en la emisora local Candil radio.

Confeccionaban los guiones utilizando información previamente seleccionada y contrastada en el grupo-clase, preparaban su emisión, la ensayaban en el aula, la grababan y evaluaban la calidad del contenido y las locuciones. Solían emitir coincidiendo con el trabajo que venían realizando en alguna de las Semanas Temáticas, una efeméride del colegio o algún Proyecto Trimestral.

ampliar foto Preparando y emitiendo en ‘Radio Candil’ CEIP ‘Clara Campoamor'

De cada emisión se hacía responsable un grupo de clase diferente. Fue ésta una de las acciones que tuvieron que suspender a partir del confinamiento, aunque como veremos más adelante le buscaron las vueltas y encontraron soluciones alternativas en el radio teatro o en el teatro desde el confinamiento.

El último programa radiofónico que se preparó de forma presencial, se emitió el 18 de febrero.

Pero el proyecto de ‘Sanidad Vegetal y su implicación en la salud de nuestro planeta’ continuó durante el tercer trimestre. Seguían considerando que este ‘Eje temático’ y el Proyecto que inspiraba podrían ser trabajados desde casa. Que la tarea escolar tuviera un punto divertido y sirviera para reflexionar en familia sobre la situación de nuestro planeta eran razones convincentes.

Estaban empeñados en que en este confinamiento los proyectos y tareas planteadas debían ser sugerentes, abiertas, con sentido educativo fácilmente detectable, comprensivas, de amplio espectro e interdisciplinares. Al concitar el trabajo de diferentes áreas en un mismo proyecto o en una misma tarea aligeraban, además, el trabajo que debía hacerse en casa.

El paso siguiente fue trabajar el eje temático como proyecto de centro a concretar en cada ciclo.El tercer ciclo de primaria optó por abordar la cuestión de.... ¿Cómo el comportamiento social en el confinamiento afectaría al medio ambiente? Lo hicieron utilizando la secuencia establecida del método científico. En la siguiente infografía interactiva puede observarse con detalle el proceso de aprendizaje; os invitamos a entrar en los distintos enlaces, la información que ofrecen es realmente ilustrativa.

El segundo ciclo decidió montar un huerto en casa. Aquí se facilita uno de los vídeos elaborados.

En el primer ciclo decidieron celebrar la III Feria del Medio Ambiente del Colegio ‘Clara Campoamor” de manera virtual y en red tal como explicaremos más adelante.

En Educación Infantil optaron, sin embargo, por estudiar los animales en su relación con el Medio Ambiente: ‘Salvemos a la tortuga Mora’.

Los productos finales, aunque diversos, los alojaron en una misma página web interactiva para que, al igual que hacían habitualmente, las familias pudieran disfrutar, al final del trimestre, del trabajo de alumnas y alumnos que, en este caso también era, en gran medida, su propio trabajo.

III Feria del Medio Ambiente

En el primer ciclo no quería renunciar a su “III Feria del Medio Ambiente” por eso decidieron hacerlo de forma telemática.

En la siguiente infografía interactiva se puede acceder a sus producciones.

El proyecto había surgido hacía tres cursos y servía como feria de muestras de los trabajos de los estudiantes sobre la defensa del Medio Ambiente y espacio de concienciación sobre la importancia de proteger nuestro entorno. En el curso 2018-19 la idea central fue la de investigar sobre el estado de las aguas subterráneas, la basura espacial, la huella ecológica, la economía circular, el deshielo, agricultura ecológica, los plásticos... y en el 2017-18, la de... ‘La naturaleza llora’, sobre las evidencia de destrucción del medio ambiente.

— Carmen Cañabate: “El confinamiento por la COVID-19 hizo que pensáramos en que no iba a ser posible, pero nos atrevimos a intentarlo y la convertimos en una Feria ‘online’. (...) nuestras niñas y nuestros niños han investigado sobre las plantas y cómo inciden en nuestras vidas. Empezamos por ver cuáles eran sus ideas previas y las preguntas que se hacían. También nos planteamos que experimentaran en casa y ha sido una de las partes más divertidas. (...) otras de las tareas fundamentales fue la búsqueda de información. Hemos planificado dos búsquedas, una en los libros que tenían en casa (...) no podíamos facilitarles nosotros los libros, pero nos parecía interesante que no dejaran de manejar libros o revistas como fuentes de información. La segunda (...) les propusimos a cada miembro del equipo que buscara información, esta vez en internet y que escribieran un pequeño texto con ella.

Todo lo que me mandaron lo refundí en el texto final y lo volví a repartir para que cada cual grabara un trocito. El resultado ha sido cinco pequeños documentales sobre plantas del futuro.” (de la entrada: ‘III Feria del Medio Ambiente del CEIP Clara Campoamor ‘del Blog ‘Los divertidos retos de 1º A)

Para esta tercera feria, en confinamiento, buscaron, seleccionaron, generaron y difundieron información. Como ejemplo, en el siguiente vídeo observamos a Francisco, alumno de 1er. curso, explicar ‘El ciclo el agua’. Los trabajos y aportaciones de todos los niños y niñas quedaron a disposición del profesorado, las compañeras y los compañeros y las familias.

Sobre diferentes aspectos de la vida de las plantas, los distintos ciclos decidieron que los estudiantes realizaran sencillos experimentos en casa y con ello adentrarse en el estudio de procesos complejos como la reproducción, la fotosíntesis, los movimientos de las plantas... A modo de panel, en la siguiente infografía, se presenta ordenadamente todo su trabajo; animamos a entrar en los enlaces.

Toda feria que se precie necesita la correspondiente campaña de sensibilización. Se pusieron a la tarea y confeccionaron carteles y spots publicitarios.

Campaña publicitaria, 1ºB | CEIP ‘CLARA CAMPOAMOR’

Semana del teatro

Otra secuencia de aprendizaje que no quisieron dejar de lado durante el confinamiento fue la “Semana del teatro”. La organizaron en los últimos días del curso, a modo de muestra final sobre lo realizado en este tercer trimestre. Les sirvió para trabajar, desde casa, el texto teatral como género literario, una de las tareas que se aborda en todos los cursos escolares dentro del Proyecto Lingüístico de Centro.

A continuación insertamos uno de los guiones confeccionados, en este caso por la clase de 6º B. La grabación correspondiente también está disponible en una red social de audio.

Al principio albergaban la esperanza de que la evolución de la pandemia les iba a permitir cerrar el curso juntos, pero pronto se dieron cuenta que esto no iba a ser posible. Reformularon, por tanto, la idea inicial y la transformaron en radio teatro (podcasts que subían a una plataforma de distribución de audio en línea) o en el denominado ‘Teatro desde el confinamiento” (vídeos que subían a canales para compartir). A todas estas representaciones se puede acceder desde los enlaces disponibles en la siguiente infografía interactiva.

Cada clase confeccionaba su obra de teatro y en la última semana se mostraba a su familia, a su clase y a la paralela. Todos los estudiantes pudieron representar su relato y disfrutar como espectadores del resto.

— Carmen Cañabate: “... algunas no nos resistimos a hacer algo más presencial (...) Como no conseguí encontrar una obra que me acabara de convencer, pedí a mis familias que me mandaran una relación de disfraces que tenían en casa. Con cientos de personajes posibles pasé una fase de pánico, pero al final los mismos personajes se alinearon y me invitaron a escribir dos historias que se acabaron convirtiendo en dos obras de teatro fantásticas (al menos a nosotros nos lo parecen) que hemos disfrutado muchísimo, gracias a unas actrices y actores geniales, a unas familias maravillosas y a un editor de vídeo que nos ayudó a hacer magia y nos permitió finalmente disfrutar de nuestra obra.”

El primer ciclo llevó a cabo este proyecto alternativo de “teatro desde el confinamiento”. Cada familia grababa, una parte de una obra común, que luego se montaba con los diferentes fragmentos. Crearon también teatros de guiñol, guionados por las niñas y los niños, representados y grabados en casa, que se subieron a la siguiente plataforma digital de murales colaborativos.

El teatro de guiñol servía como tarea intermedia dentro de una secuencia completa de trabajo con el texto dramático. Les pidieron que inventaran un diálogo entre dos personajes ‘muy diferentes’, les facilitaban propuestas y les dejaban libertad para inventar otras situaciones. Tuvieron en cuenta, además, en la confección de los diálogos que incorporasen guiones y los signos ortográficos propios de un texto teatral; así como, el uso de acotaciones. Después les pedían que mejorasen los primeros textos que habían escrito y que se atrevieran a representarlos con guiñoles.

Resultaron obras ingeniosas, repletas de imaginación que despertaron el interés y que hicieron disfrutar a todos con su visionado. Esta tarea ha permitido que, en casa, el alumnado leyera y escribiera teatro, mejorase su comprensión de textos y avanzase significativamente en la escritura. Así lo cuenta una de las madres.

“Las propuestas más interesantes me han parecido aquellas en las que se usaba la grabación de un vídeo para exposición de temas, teatro, explicar alguna tarea... por la forma de expresarse según la tarea.” (Mª del Mar Gregorio Álvarez, madre de Daniela)

Pero el confinamiento dio mucho más de sí. Trabajaron con otros tipos de texto como la entrevista, el álbum ilustrado, los diarios, los textos instructivos, los artículos de opinión y los mapas conceptuales. Continuaron con las tareas comprometidas en su Plan de Coeducación, en el proyecto de la biblioteca... y todo esto fue gracias a la colaboración e incasable apoyo de las familias, según insiste Carmen Cañabate.

Continuará...

(*) Versión para profesionales en ResearchGate (Descargar en pdf).



(**) Carmen Cañabate Carmona es maestra en el CEIP ‘Clara Campoamor’, donde crea junto a su alumnado el blog "Gnomitas y gnomitos". También ha sido maestra del CEIP ‘Inés Relaño ‘de Almería, creando el blog "Estrellas de primero". Anteriormente, estuvo durante ocho años como asesora de Educación Primaria en el Centro del Profesorado de Almería, donde surgió su primer blog "Cuentos de brujas y otras zarandajas". Licenciada en Psicopedagogía ha sido finalista en los premios EDUCA a mejores docentes de España y actualmente con su alumnado de primaria la podéis encontrar en el blog “Los divertidos retos de 1ºA”. Ha escrito artículos sobre lectura, escritura, trabajo con imagen en el aula, biblioteca... en Revistas como Cuadernos de Pedagogía, Aula, Clave XXI, Revista de Literatura, Making of, Magisterio, Andalucía Educativa... Es colaboradora del Blog ‘Escuelas en Red’, con entradas como: ‘Nos dijo que no habría exámenes…’, ¿A quién debemos suspender?, Despierta escuela, despierta y mira.



(**) Gracias a las alumnas y los alumnos, el profesorado, el equipo directivo y las familias del Colegio Público ‘Clara Campoamor’ por hacer posible la confección del presente post. Agradecemos de manera muy especial la acogida y el apoyo prestado a este tipo de iniciativas educativas innovadoras.