Nigeria, con su fuerza y empuje, ha acaparado esta lista de recomendaciones musicales capitaneada por algunas voces con gran proyección internacional (menos mal que se ha colado un tema ghanés por medio, para evitar el empacho). Sí, no cabe duda de que poco a poco los nuevos músicos provenientes de algunos países de África, que no hacen lo que se suele llamar world music, van ganando terreno en la ondas y en los escenarios de todo el mundo, y los nigerianos llevan la delantera. A ello ha ayudado las colaboraciones con artistas de otras partes del globo terráqueo. Así Reino Unido o Estados Unidos, en el caso de hoy, o Francia y Bélgica en otros supuestos, se convierten, una vez más, en las nuevas (viejas) metrópolis desde las que vocear sus composiciones. En definitiva, en esta selección musical, como de costumbre, hay un poco de todo: afrobeat, hip-hop, rap o pop, artistas que cantan solos y otros que repiten colaboración, algunos que viven a caballo entre dos mundos y aquellos que optaron por triunfar desde sus países y, sobre todo, eso que nunca falte, muchas ganas de diversión.

Tiwa Savage abre su nuevo sencillo, Koroba, afirmando que no ha venido a esta vida para sufrir. La diva nigeriana, residente en Londres, llevaba algún tiempo muda. Es posible que se debiese a que preparaba su presentación en la televisión estadounidense, donde actuó hace poco en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Tras ese gran logro, ha presentado una nueva composición detrás de la cual está, una vez más, la mano de su productor Don Jazzy. La artista siempre se ha decantado por el afrobeat, aunque nunca ha dudado a la hora de introducir destellos de pop, hip-hop o R&B en sus composiciones. Esta vez vuelve a sorprendernos con algunos toques de fun.

Fem, es el término que se utiliza en pidgin nigeriano para decir ‘tranquilo’. Y este es el título que Davido ha elegido para su nuevo sencillo, anticipo de lo que será su tercer álbum, anunciado para octubre. No cabe duda de que Davido es uno de los artistas nigerianos con mayor proyección internacional. Se mueve entre Nigeria y Atlanta donde tiene su segunda, o primera, según se mire, residencia. Y sus actuaciones por todo el mundo son cada vez más frecuentes. De hecho, en menos de nueve horas su vídeo obtuvo más de un millón de reproducciones, un récord que dice mucho del número de sus seguidores.

Nadie puede negar que Sarkodie es uno de los artistas ghaneses más conocidos y más galardonados. A pesar de llevar tiempo en el mundo de la música, fue cuando se sumó a la moda del azonto, allá por 2012, cuando se hizo más popular. Después de aquel paréntesis regreso al rap, el estilo que le caracteriza. Hace poco ha presentado el vídeo de su última composición Gimme Way en la que colabora su compatriota Prince Bright, que fue uno de los miembros del grupo Buk Bak, pionero del hiplife en su país. Hace un año vimos también juntos a los dos en el tema Oofesto. Se ve que la cooperación resultó fructífera.

Dos estrellas provenientes de mundos distintos se fusionan en el tema Make up your mind. El rapero Ice Prince y uno de los grandes representantes del pop nigeriano, Tekno, comparten confusiones y avatares amorosos ya que la chica de la que hablan parece tener muy claro lo que quiere, o, al menos así se lo parece a ellos que le cantan: “Hoy me amas, mañana te peleas conmigo”, y, claro, así, lógicamente, no hay quien se aclare. No es la primera vez que los dos colaboran, ya lo habían hecho hace unos años en el sencillo Boss. Ahora, regresan cargados de ritmo trepidante, que es lo que se suele decir en estos casos.

En 2016, el rapero y cantautor canadiense Drake pidió a uno de los artistas más representativos del afrobeat nigeriano, Wizkid, una colaboración para el tema One dance. Con aquella composición, el norteamericano consiguió ser número uno en las listas de éxitos de muchos países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, hecho que también dio a conocer al africano. De esta manera, aquella aventura se convirtió en el principio de una gran amistad que se ha prolongado en el tiempo y ha producido nuevos temas interpretados a la par. Así, en 2017, el primero devolvía el favor al segundo participando en su sencillo Come closer, que nunca llegó a alcanzar las alturas en los elencos musicales de la anterior sinergia. Y sin embargo, ninguno de los dos se desanimó y continuaron con su relación hasta hoy, como lo demuestra el hecho de que hace poco los dos músicos han grabado Strong Time. Puede que el tema haya sido muy descargado y reproducido desde que se publicó, pero nunca alcanzará las cuotas de éxito de aquel primer encuentro y, evidentemente, tampoco pasará a la historia de la música. Es más de lo mismo.

