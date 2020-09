Todo lo que queda por hacer en el mundo contado en 30 minutos

"Esta es una historia muy importante. La historia importante. En plena covid-19 es esta una oportunidad histórica para observar el estado del mundo, tal como es hoy, y enfocarnos en las soluciones para resolver nuestros grandes problemas". Así, Thandie Newton, actriz y activista por los derechos de las mujeres, introduce el documental titulado Soluciones urgentes para tiempos urgentes. La obra se ha presentado hoy en Nueva York, en la que es la Asamblea General más atípica de la historia del organismo, en este 2020 que se prometía jocoso y lleno de celebraciones, por los 75 años de la creación de las Naciones Unidas y por el primer lustro ya desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda2030.

El corto, de poco más de 30 minutos, producido por 72 Films y dirigido por Richard Curtis, anima a la acción y pone el foco en los retos urgentes y pendientes. Y como en los recurrentes vídeos familiares y caseros de cumpleaños, tan usados durante el confinamiento mismo, desvela el profundo deseo de un tiempo mejor. "En los 75 años de historia de las Naciones Unidas, la raza humana nunca había tenido que enfrentarse a una serie de desafios como los actuales", sigue Newton antes de desvelar los 27 millones de contagios y los 900.000 muertos por covid-19, entre imágenes de ventanas y azoteas repletas de seres humanos encerrados, playas y calles vacías... y ciudadanos intentando organizarse activamente durante el confinamiento.

“Viendo la respuesta de la gente ante la crisis, cómo esta ha cambiado dramáticamente su vida... Las personas han demostrado una enorme capacidad de adaptación”, afirma admirado António Guterres, Secretario General de la ONU, en una de sus múltiples apariciones. Con Beyoncé y Andrea Bocelli, en la banda sonora y la activista Malala Yousafzai, el cantante Burna Boy y el actor Forest Whitaker como invitados y narradores principales, esta obra recorre acontecimientos de las últimas décadas del planeta y señala con el dedo los cuatro grandes problemas pendientes: cambio climático, pobreza, justicia social y desigualdad de género.

Mientras van y vienen imágenes de algunas de las catástrofes naturales de la última década –los incendios en California y Australia, las inundaciones en Indonesia, las altísimas temperaturas en India o las plagas de langostas en el cuerno de África– el actor y embajador de la Buena Voluntad de la ONU, Don Cheadle, se pregunta qué ha pasado con el cambio climático como prioridad: “Todos asistíamos emocionados hace un año, cuando los jóvenes de todo el mundo salieron a la calle a protestar porque no estábamos haciendo lo suficiente por el planeta, que no lo tratamos como la emergencia que es. Ha pasado exactamente un año desde eso. ¿Hemos hecho lo suficiente? No”.

Los problemas se acumulan y llevan años siendo señalados: la extinción de las selvas y de más de un millón de especies de flora y fauna, el plástico en los mares, los grados de más... “Esto no puede seguir así. Tú lo sabes, yo lo sé. Y también sabemos lo que tenemos que hacer”, añade Cheadle en las imágenes. El objetivo es claro: la reducción del 50% de las emisiones globales en la próxima década. Y las soluciones que proponen pasan por una una rápida transición a las energías renovables dejando atrás el carbón y las subvenciones a los combustibles fósiles. “La pasión por las protestas se pueden traducir en pasión por cambiar la forma de actuar de todos para crear un mundo mejor, más seguro, justo y sostenible. [...] El reloj no se detiene”, zanja.

La pobreza no es natural. Está creada por el hombre. Así lo defiende, Michelle Yeoh, embajadora de la Buena Voluntad de la ONU, en el segundo capítulo de vídeo dedicado a las personas sin recursos. “Hace 30 años, 1.9 billones de personas vivían en pobreza extrema”, recuerda Yeoh, “En 2015 cayó hasta 734 millones. Eso es más de un billón de personas que consiguieron salir de la pobreza. Pero aún el 10% de la humanidad vive en una situación increíblemente difícil”.

“Todos los niños tienen un enorme potencial"

Hace 30 años que Sugatra Mitra, otro invitado en el vídeo, un reconocido profesor indio de lenguaje tecnológico en la Universidad de Newcastle, colocó ordenadores en las chabolas con las que colindaban sus oficinas de Nueva Delhi. “El primer día vimos a un niño de ocho años enseñando a navegar por Internet a una de seis. ¿Cómo era posible que supiera lo que estaba haciendo?”, se cuestiona. Tres meses después los pequeños que lo usaban le dijeron que querían un procesador más rápido y un mejor ratón. Sorprendido les preguntó que cómo conocían esas palabras. “Nos dejaste un aparato que solo habla inglés así que no nos quedó otra que aprender”, respondieron. “Todos los niños tienen un enorme potencial y pueden conseguir muchos progresos, si les dejamos”, añade el profesor.

Las reivindicaciones del Black Lives Matter ocupan el tercer capítulo: el de la justicia social. Un emotivo discurso del hermano de George Floyd, asesinado brutalmente a manos de policías estadounidenses, vuelve a poner sobre la mesa una lacra que transciente todo el globo: el racismo. “No pude cuidar de mi hermano el día que fue asesinado, pero puedo asegurarme de que su muerte no fue en vano”, narra emocionado. El cantante afroamericano Burna Boy cierra el capítulo con un rap en los que habla de su propia experiencia de discriminación.

“Esta batalla no la vamos a perder este siglo. Las mujeres son muy fuertes y las voces no serán silenciadas”

El 87% de las personas que toman decisiones sobre la paz, son hombres, según la ONU. “Aún sabiendo que cuando las mujeres forman parte de estas negociaciones los resultados son más duraderos”, argumenta Thandie Newton, invitada habitual en los eventos aniversario de la ONU. La brecha salarial global del 16%, los cuidados no remunerados, la violencia machista, matrimonios forzosos… La lista es demasiado larga. “Todo esto tiene que cambiar. Y esta es la batalla que no vamos a perder este siglo. Las mujeres son muy fuertes y sus voces no serán silenciadas”, zanja.

El feminismo forma parte en este 75 aniversario de la agenda prioritaria de la ONU. Este año, con motivo del 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres, celebrada en Pekín en 1995, se han propuesto un sinfín de conferencias para hacer balance del camino recorrido. Y analizar y poner sobre la mesa lo que falta por hacer. Y hacerlo. Newton define bien el objetivo del vídeo: "Ya lo dijo Mandela, todo siempre parece imposible hasta que se hace".