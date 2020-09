El contorno de ojos con retinol que arrasa en Amazon y ayuda a evitar arrugas y ojeras

No es ningún secreto y te lo hemos contado en multitud de ocasiones: la crema del contorno de ojos es un absoluto imprescindible en toda rutina facial a partir de los 25 años. Esta piel tan delicada -mucho más que la del resto del rostro, por eso necesita un cuidado especial- comienza a perder elasticidad y tonicidad a esa edad y, como es bien sabido, conforma una de las áreas de nuestro cuerpo que más refleja tanto nuestro cansancio como nuestro envejecimiento.

Por eso es importante no solo mimarla, sino también y sobre todo elegir el producto adecuado para combatir los signos de envejecimiento causados por la edad, la contaminación, los rayos UV o la luz azul proveniente de nuestros dispositivos electrónicos.

Y aquí es donde cobra protagonismo el retinol: uno de los activos más famosos y reclamados en la industria cosmética. Se trata de un derivado de la vitamina A que ayuda a estimular la producción natural de colágeno cuando nuestro organismo comienza a disminuirla. Así, refuerza la barrera natural de la piel, la hidrata, mejora su textura y su apariencia y, por supuesto, retrasa la aparición de arrugas y ojeras.

Contorno de ojos con retinol de YEOUTH Es uno de los productos estrella en su categoría y, ahora, cuenta con su precio mínimo histórico habiendo bajado desde los 28 euros que costaba hasta el pasado mes de julio, a tan solo 19,95 €. Más de 1.800 valoraciones confirman su éxito. Compra por 19,95€ en Amazon

Contorno de ojos con retinol al 2,5% de YEOUTH

No es de extrañar, con estas premisas, que esta crema de la marca YEOUTH sea una de las más vendidas en la categoría de productos para el contorno de ojos de Amazon. Y es que contiene retinol en una concentración del 2,5% y a su formulación suma ácido hialurónico, cafeína y té verde para conseguir el máximo efecto antioxidante y antienvejecimiento.

Como cualquier otro contorno de ojos, se aplica sobre la piel limpia dos veces al día -mañana y noche- evitando siempre el contacto con los ojos:

1. Aplica una pequeña cantidad de producto en tus dedos anulares (se utilizan estos porque son los que menos fuerza tienen y no rompen los capilares a su contacto directo con una piel tan sensible).

2. Reparte el producto sobre las cuencas de los ojos, donde se nota el hueso, mediante pequeños y ligeros golpecitos y desde dentro hacia fuera, o sea desde el lagrimal hacia el final del ojo.

3. Al terminar, con el producto que pueda sobrar, realizar un ligero masaje sobre la sien.

* Al contener retinol en alto porcentaje y si no se ha utilizado antes, es aconsejable comenzar a aplicarlo de manera intermitente (cada dos días, por ejemplo) para comprobar la correcta reacción de la piel y conseguir que lo absorba sin provocar irritaciones.

* Al tratarse de un ácido fotosensible, si se aplica por la mañana antes de salir a la calle, es imprescindible utilizar protección solar sobre él.

Compra por 19,95€ en Amazon

1.800 valoraciones y precio mínimo histórico

Como decíamos, el producto es uno de los más y mejor valorados en su categoría, con una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5 y un sinfín de opiniones (casi 1.800 reviews de usuarios que ya lo han probado) que avalan sus resultados, incluida una destacada de este verano que explica el éxito de su formulación:

“La fórmula es sobresaliente y aunque no sepas de de formulación la primera vez que la usas ya te conquista. Contiene comunicadores celulares como retinol, fragmentos de proteínas de leche y algunos péptidos que son la joya de la corona. Su textura es ligera y fundente, se absorbe al momento. Deja el contorno muy muy hidratado y sin engrasar”.

“Una auténtica maravilla de producto: lo primero que me ha encantado es la textura, ya que es muy untuoso y notas cómo nutre en profundidad la piel, pero al contrario de otros productos éste se absorbe y no deja ninguna sensación grasa ni residuo en la piel. Otra de las cosas que me ha sorprendido es su gran tamaño: normalmente los contornos de ojos vienen en un tubito muy pequeño y este es formato tarrina y trae mucha cantidad”.

“Noto la zona de la ojera mucho más hidratada y suave. Yo lo aplico por la noche y hace falta muy poca cantidad. Tiene una textura muy agradable de utilizar y se absorbe muy rápido. Desde que lo utilizo veo que, aunque descanse algo peor, esa zona no lo refleja tanto como antes. Además es un envase muy grande, por lo que sale muy bien de precio”.

Además, ahora cuenta con su precio mínimo histórico, habiendo bajado desde los 28 euros que costaba el pasado mes de julio, a tan solo 19,95€ en la actualidad.

Compra por 19,95€ en Amazon

*Suscríbete a Amazon Prime para que tus pedidos lleguen antes a casa.

*Las recomendaciones para que las entregas de pedidos online se puedan realizar con total seguridad para repartidores y clientes señalan que se debe evitar el contacto directo entre ambos, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos después de abrir el paquete. Todos los repartidores están instruidos para extremar las precauciones.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de septiembre de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.