¿Volverá Christopher Nolan a salvar el cine con ‘Tenet’, su nueva película?

Según todos los estudios iban cancelando sus estrenos, Christopher Nolan se mantuvo firme: Tenet se estrenaría el 17 de julio y ninguna pandemia iba a impedirlo. Al final, tuvo que claudicar también. Primero se movió al 12 de agosto. Ahora parece que se estrenará el 26 de este mes. La película se ha convertido así en el acontecimiento que devolverá, ahora ya de verdad, al público la ilusión por sentarse en las salas. Nolan va a salvar el cine. Otra vez.

La grandilocuencia con la que se habla de sus películas ha generado dos únicas posturas posibles respecto a ellas: que Nolan es un visionario o que es el director favorito de la gente que no entiende de cine. Con El caballero oscuro, la adaptación cinematográfica de la frase “no es un cómic, es una novela gráfica”, Christopher Nolan se convirtió en el director más conocido entre el pueblo cuando el pueblo ya casi no iba al cine.

“Si no la hiciese él pensarías que es una película imposible, es un género en sí mismo, nos va a llevar a la próxima década del cine” (John David Washington, protagonista de 'Tenet')

Su filmografía suele generar más conversación por lo que hace (contar un noir en sentido inverso, narrar una epopeya bélica en tres líneas temporales de distinta extensión que se solapan) que por cómo lo hace. Esto le ha atribuido cierto complejo de Dios e internet ha suplido su ausencia de sentido del humor con una personalidad megalomaniaca imaginaria: uno casi puede ver a Joaquín Reyes imitándolo en un Celebrities de Muchachada Nui y exclamando “¡Espistemología! ¡Física cuántica! ¡Broommm!”.

Tenet viene precedida por las advertencias rimbombantes que acompañan cualquier estreno de la franquicia Nolan: “Si no la hiciese él pensarías que es una película imposible, es un género en sí mismo, nos va a llevar a la próxima década del cine” (John David Washington, su protagonista). “Expande los límites del cine” (Aaron Taylor-Johnson). “Va más allá del tiempo. No se trata de viajes en el tiempo. Inversión” (sinopsis oficial). La verdadera premisa las películas de Nolan es la ambición de Nolan. No va a haber quién lo aguante si consigue salvar el cine este verano. Pero al menos la nueva distancia social entre butacas nos permitirá ver Tenet sin tener que escuchar al de al lado explicársela a su novia.

