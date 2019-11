Otros once finales de película que no fuiste capaz de entender (y la explicación)

Pone "the end" y te preguntas: "Qué demonios ha pasado". Ocurre en películas casi siempre de altos vuelos intelectuales, esas que hay que ver sin palomitas. A veces entender qué ha pasado en la pantalla supone un desafío intelectual para el espectador. Hace unos meses nos enfrentamos a once películas de final intrincado para resolver su final. Hoy lo hacemos con otras once. Efectivamente, para resolver el críptico significado de estos finales es necesario destripar parte de la trama de estas películas.

'En la hierba alta': Travis (izquierda), el novio de Becky (centro), se sacrifica y viaja al pasado para evitar que Becky y su hermano se adentren en el campo de hierba que acaba con todo aquel que lo visita.

- 'En la hierba alta' (2019), de Vincenzo Natali

De qué película hablamos. Una de las películas más enrevesadas de los últimos tiempos es la adaptación de la novela de Stephen King y su hijo Joe Hill. El director Vincenzo Natali cambia la angustiosa Cube por otro espacio claustrofóbico, un campo de hierba alta del que no hay salida posible.

Esto lo entiendo. Una joven embarazada y su hermano se adentran en este laberinto sobrenatural con la intención de rescatar a un chaval que pide ayuda. Dentro, todo el que entra, o muere o es poseído al tocar una gigantesca roca (una especie de tótem), como Travis, el novio de la chica embarazada que acude en su ayuda.

Explícame el final, por favor. Travis saca al chaval del campo y viaja al pasado. Fuera, el niño evita que la chica embarazada y su hermano entren. Travis se sacrifica por ellos. [Con spoilers del libro]: el libro no se anda con tonterías, ninguno sale.

¿La madre de los Wilson (interpretada por Lupita Nyong’o) es un clon? 'Nosotros' es de esas películas de las que cada espectador tiene una teoría diferente.

- 'Nosotros' (2019), de Jordan Peele

De qué película hablamos. Tras su debut con Déjame salir (2017), Jordan Peele ofreció otra ración de terror fantástico. Lo protagoniza un matrimonio y sus dos hijos, que son atacados por unos espeluznantes doppelgangers (un gemelo malvado).

Esto lo entiendo. Los clones, que visten con un mono rojo y viven bajo tierra, fueron un experimento fallido del Gobierno, conectados espiritualmente con sus originales. Su misión es acabar con los seres humanos para reemplazarlos.

Explícame el final, por favor. Aparentemente, los Wilson matan a sus dobles y escapan. En realidad, la madre (interpretada por Lupita Nyong’o) que sobrevive es el clon, siempre lo fue, ya que se intercambió con la humana cuando eran pequeñas. El hijo es el único que percibe que le han dado gato por liebre.

- 'El árbol de la vida' (2011), de Terrence Malick

De qué película hablamos. Un drama familiar, un relato de época, un desvarío mental existencialista: hasta aparecen dinosaurios.

Esto lo entiendo. En los 50, Brad Pitt es el padre estricto de Jack, el futuro Sean Penn. La madre es una sufrida Jessica Chastain que no ha superado la muerte de su otro hijo. Todo lo demás es un dejarse fluir, con lentas escenas que invitan a la meditación. El director Terrence Malick evoca a Stanley Kubrick al recrear su propia 2001: Una odisea en el espacio, con imágenes de la creación del universo.

Explícame el final, por favor. Jack, ya edad adulta, anda perdido, buscando respuestas filosóficas. Se reconcilia con su pasado, muere y se reúne con su familia en el cielo, si nos atenemos a las múltiples referencias religiosas sobre el papel de Dios, como la cita del Libro de Job. Hasta el propio Sean Penn ha afirmado que no entendió exactamente qué pintaba en esta película. Solo aparece 10 minutos en un filme de dos horas (de las cuatro originales a las que Malick metió tijera).

Martin Scorsese explica la escena final a los protagonistas de 'Shutter Island'. Foto: Cordon

- 'Shutter Island' (2010), de Martin Scorsese

De qué película hablamos. La adaptación del libro de Dennis Lehane de 2003, con Leo DiCaprio como Teddy, un agente federal que investiga la desaparición de la paciente de un psiquiátrico, acusada de ahogar a sus hijos.

Esto lo entiendo. Después de unos cuantos giros de guion, se descubre que Teddy es otro paciente, que mató a su mujer por ahogar a sus hijos. Todo es un juego para darle una última oportunidad de curación a Teddy, que comprende por fin la realidad.

Explícame el final, por favor. En la última secuencia, Teddy engaña al doctor y le hace creer que ha recaído en su fantasía, por lo que deciden practicarle una lobotomía, lo que le podría matar. Teddy, parafraseando sus propias palabras, prefiere morir como un hombre bueno que vivir como un monstruo.

Patricia Arquette interpreta a Alice, la mujer de Bill Pullman, en 'Carretera perdida'. Sí, el cine de David Linch es enrevesado. Pero esta es su película más loca. Foto: Alamy

- 'Carretera perdida' (1997), de David Lynch

De qué película hablamos. David Lynch rizó el rizo de su tupé con este thriller negro enrevesado como pocos que tenía lugar en el universo de Twin Peaks. Luego estrenaría Mullholland drive (2001), su sucesora espiritual.

Esto lo entiendo. Fred (interpretado por Bill Pullman) es condenado a muerte por el asesinato de su mujer. En su celda, se esfuma y en su lugar aparece un joven mecánico. Una vez fuera, el mecánico vuelve a mutarse en Fred, que descubre a su mujer acostándose con un productor porno. Mientras es perseguido por la policía, Fred se vuelve a transformar. Y… fin.

Explícame el final, por favor. El filme está contado desde el punto de vista de Fred y las secuencias no suceden en orden cronológico. En realidad, Fred mata primero al productor y luego a su mujer cuando descubre que ella llevaba una doble vida como actriz porno. Lynch explicó que, ante el suceso traumático, Fred sufre una fuga psicógena (tipo de amnesia) y niega lo sucedido. Toda la parte del mecánico no es real. El “hombre misterioso” al que cree ver es su álter ego. Su aparente transformación al final del filme podría ser, en realidad, la última de sus convulsiones antes de morir en la silla eléctrica.

Natalie Portman interpreta a Nina en 'Cisne negro'. ¿Ha matado a alguien?

- 'Cisne negro' (2010), de Darren Aronofsky

De qué película hablamos. Natalie Portman se llevó todos los premios por su extraordinaria transformación de una frágil (y frígida) bailarina al oscuro y sensual Cisne negro, el yin y yang de los thrillers psicológicos.

Esto lo entiendo. La inocente Nina (Natalie Portman) carece de la pasión necesaria para interpretar al Cisne Negro. Una noche se droga y se desinhibe, dando rienda suelta a sus deseos más íntimos. Se acuesta con la bailarina rival, luego la apuñala y acaba bailando poseída, mientras su cuerpo se cubre de plumas negras. Mientras suenan los aplausos, se desmaya malherida.

Explícame el final, por favor. Ni se acostó con otra mujer ni apuñaló a nadie. Nina sufre alucinaciones y se ha autolesionado. Aunque padece un trastorno mental ha logrado la perfección. Aronofsky, el director, confirmó que Nina sobrevivía. La metáfora: finalmente, la niña se convertía en una mujer.

Al final de 'Memento' Leonard, que sufre una lesión que le hace olvidar los recuerdos a largo plazo, descubre en realidad quién es.

- 'Memento' (2000), de Christopher Nolan

De qué película hablamos. Basándose en un relato de su hermano Jonathan Nolan (creador de la alabada serie Westworld), Memento es un galimatías creado para transmitir al espectador la misma confusión que tiene el protagonista, un tipo con amnesia anterógrada (no guarda los recuerdos a largo plazo).

Esto lo entiendo. Leonard sufre un golpe durante un robo en el que matan a su mujer. Su obsesión es encontrar a quien lo hizo. La lesión que le hace olvidar los recuerdos a largo plazo le lleva a crear un insólito sistema para recordar, con polaroids (con la más famosa: “No creas sus mentiras”), tatuajes y notas. Llega un momento en el que no sabe qué creer (ni tú tampoco pues es un narrador poco fiable).

Explícame el final, por favor. El filme está contado al revés, excepto las escenas en blanco y negro con Leonard en el hotel. El final coincide con el punto medio de la narrativa general. Leonard, en realidad, es un asesino en serie, que parece abocado a seguir buscando a un asesino que no existe, ya que no recuerda que fue él el que mató accidentalmente a su mujer.

En 'Interstellar', Murphy, hija de Cooper (Matthew MacConaughey), logra salvar a la humanidad con la ayuda de su padre. Esta es la imagen clave de la película.

- 'Interstellar' (2014), de Christopher Nolan

De qué película hablamos. ¿Ciencia-ficción? A pesar de ciertas licencias artísticas, da más miedo pensar que la película se basa en la investigación realizada por el astrofísico Kip Thorne, productor del filme. O sea, que algo de real hay.

Esto lo entiendo. La Tierra está a punto de extinguirse. La única solución es enviar a un grupo de astronautas, liderado por Cooper (Matthew MacConaughey), a través de un agujero de gusano con una misión: encontrar a otra tripulación que descubrió planetas habitables. Mientras, Murphy, la hija de Cooper, cree que en su habitación hay un fantasma, que se comunica con ella.

Explícame el final, por favor. Muchos años después, cuando cree que va a morir dentro del agujero negro, Cooper es rescatado y enviado por seres extradimensionales a un teseracto, una representación tridimensional del espacio, desde el que ve la habitación de su hija en diferentes momentos de su vida. Los seres le ayudan a interactuar con ella para encontrar una solución contra la extinción, pues Cooper ha sido el fantasma de Murphy siempre. La metáfora: el amor hacía su hija logra atraerla hacía sí, como hace la gravedad con las cosas. Los seres, que en realidad son humanos del futuro evolucionados, cierran el teseracto y Cooper aparece igual de joven en una estación espacial que orbita Saturno. Allí le espera su hija, la reputada científica que logró salvar a la humanidad, ya anciana, a punto de morir. La película acaba con Cooper viajando de nuevo.

En los últimos minutos de 'Sospechosos habituales' el espectador descubre que el mítico Keyser Soze es el propio Verbal (Kevin Spacey), autor de la matanza.

- 'Sospechosos habituales' (1995), de Bryan Singer

De qué película hablamos. Eran otros tiempos: este oscuro filme relanzó la carrera de Bryan Singer y a Kevin Spacey le dio un Oscar. Keyser Soze pasó a formar parte de los grandes villanos del cine.

Esto lo entiendo. Verbal (interpretado por Spacey), un estafador con parálisis cerebral, cuenta en comisaría cómo sobrevivió a un tiroteo. La policía detiene a varios sospechosos, y suena el nombre de un legendario criminal llamado Keyser Soze. Verbal acaba confesando que un tal Keaton (interpretado por Gabriel Byrne) está detrás, y es liberado.

Explícame el final, por favor. El mítico Keyser Soze no es otro que el propio Verbal, autor de la matanza. Kevin Spacey se llevó la estatuilla por la secuencia en la que pierde la cojera y camina tan pancho por la calle. Para mantener el misterio, Singer contó que Gabriel Byrne creyó durante el rodaje que era Soze y que no supo la verdad hasta que no vio la película completa. Conociendo este detalle, su interpretación adquiere un nuevo matiz.

Cuando Charlton Heston escapa de los simios parlantes termina en una playa donde está la Estatua de la Libertad hundida. Esta imagen es historia del cine.

- 'El planeta de los simios' (1968), de Franklin J. Schaffner

De qué película hablamos. Esta adaptación de la novela distópica de Pierre Boulle, un clásico de la ciencia-ficción y germen de toda una saga, sigue contando con uno de los finales más sobrecogedores de la historia del cine.

Esto lo entiendo. En el año 1974, una nave espacial choca contra un planeta aparentemente desolado. El grupo de astronautas, entre ellos un Charlton Heston en plena forma, es capturado por una raza de simios parlantes.

Explícame el final, por favor. Tan sencillo como apabullante. Cuando el personaje de Charlton Heston escapa, termina en una playa de cuya arena sobresale la cabeza de la Estatua de la Libertad. Todo el tiempo han permanecido en la Tierra. La humanidad se destruyó a sí misma y permitió que los monos conquistaran el planeta. [Con spoilers del libro]: en la obra original, la acción es similar, pero se sitúa en el año 2500, en el planeta Soror. El protagonista logra escapar en una nave y aterriza en la Tierra, donde (¡sorpresa!) es recibido por un gorila.

Al final de 'El club de la lucha' el espectador descubre que Edward Norton (a la derecha de la imagen) y Brad Pitt son en realidad la misma persona, por eso Helena Bonham Carter (a la izquierda) nunca comparte plano con los dos a la vez.

- 'El club de la lucha' (1999), de David Fincher

De qué película hablamos. Lo intentaremos, aunque la primera regla del Club de la Lucha es no hablar del Club de la Lucha. La adaptación de la novela de Chuck Palahniuk cumple este mes 20 años en plena forma.

Esto lo entiendo. Por un lado, tenemos a un tipo gris, sin nombre, nombrado como “El Narrador” (interpretado por Edward Norton), insatisfecho, harto de coger aviones, de consumir por consumir, de ir a grupos de apoyo sin tener enfermedad alguna. Por otro, Tyler Durden (interpretado por Brad Pitt), al que conoce en un vuelo, que es todo lo contrario: vitalista, carismático, alocado. Durden le introduce en el Club de la Lucha, donde otros hombres infelices se pelean, lo que deriva en una escalada de violencia antisistema liderado por el llamado proyecto Mayhem.

Explícame el final, por favor. Tyler Durden, en realidad, no existe, es producto de la imaginación del protagonista. Una de las claves se encuentra en el personaje de Marla (interpretada por Helena Bonham Carter) que nunca comparte escena con los dos hombres. El narrador se dispara librándose de la influencia de Tyler y recuperando la cordura. [Con spoilers del libro]: en la novela el narrador acaba en una institución mental, que él cree que es el cielo, al cuidado de otros miembros del proyecto Mayhem que esperan a que Tyler vuelva a despertarse. Palahniuk ha confesado que le gusta más el final de la película.

