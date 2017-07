‘Memento’, ‘Batman’, ‘Dunkerque’...: las películas de Christopher Nolan, de la peor a la mejor

10. La peor: 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace' (2012)

Vale que la primera escena, la del avión, es de las que quitan el hipo. Vale que estaba pensada para ser vista en Imax y a lo más que llegamos es a verla en las viejas pantallas de nuestros cines (cuando no de nuestras teles), pero amigo Christopher Nolan: 1) no puedes dejar que tu hermano Jonathan y David S. Goyer escriban un guion con aroma parafascista; y 2) no te puedes gastar 230 millones de dólares y filmar la muerte más cara/ridícula de una protagonista en la historia del cine, por muy hija de Ghul que sea.