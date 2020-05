Oto Vans: “No hay semana en que no me pare la madre de un adolescente para agradecerme lo que he hecho por su hijo”

Si el tono de un influencer es por norma más bien parecido al de una agradable canción melódica, Oto Vans –de nombre real Oto Tomicic (Croacia, 1995)– ha apostado por el punk. De modos imprevisibles, vídeos epatantes y frases que ya han pasado a la posteridad (suyo es el famoso "¿Qué la pasa?"), Oto cruzó el umbral que lleva de la fama cibernética a la fama masiva cuando fue seleccionado para participar en Supervivientes 2019 con personalidades como Isabel Pantoja. Pero, sorpresa: él, con 415.000 seguidores, la supera en Intagram.

¡Hola! ¿Cómo te presentarías ante alguien que no tiene redes sociales y apenas sabe lo que son? Son la nueva herramienta de publicidad. A día de hoy las tenemos en nuestras manos, en nuestros móviles, son rápidas, eficaces e influyentes.

¿Qué es lo más inspirador, conmovedor, útil o trascendental que te ha ocurrido gracias a ser conocido en Instagram? Gracias a las redes sociales hoy en día puedo ser la persona que siempre quise ser. Gracias a ellas pude encontrar gente con mis mismos gustos, aspiraciones, gente que se parece a mi, gente que me hizor dar el salto a ser Oto.

¿Te atreves a contarnos si alguna vez has aprovechado tu poder como ‘influencer' y para qué? Odio el abuso de poder. Podría decir que lo que más me gusta es el maquillaje y a día de hoy soy bastante grande a nivel nacional en cuanto a maquillaje y belleza. Y que las marcas me envíen productos y novedades es mas que un súper regalo para mi.

¿Crees que es adecuado usar la exposición pública de un influencia para promover ideas políticas? ¿Tú lo has hecho? No. Odio la politica, creo que nos van a robar siempre los políticos, votemos a quien votemos. Lo que tengo claro, y he dejado mas de una vez claro por redes sociales, es que odio los fachas y la ultraderecha.

¿De qué foto te arrepientes? De ninguna. Cada foto ha sido un escalón para poder estar donde estoy ahora,

¿Y de cuál estás más orgulloso? Puede ser que de las recientes. Con esto de la cuarentena estoy on fire creando looks.

Confiesa, ¿has ligado por Instagram? ¿Y en qué terminó aquello? Claro. Conocí a mi ex vía Instagram. Lo bloqueé al instante, pero seguímos hablando por otra red social de estas de guarreo, ya sabes. Y nada, terminó en una relación que duró poco más de medio año.

¿Cuál es tu foto con más ‘likes' y por qué crees que los consiguió? Es una foto preciosa que tengo en una piscina en canarias, tiene como 120.000 likes. Era cuando fue mi boom y la gente estaba super on fire conmigo.

¿Qué cuenta decidiste dejar de seguir y por qué? Muchas, gente que me da asco, porque en redes sociales son una cosa y en persona cambian. O gente que intenta dar una imagen de su vida que no es. Tía, no puedes ir de adinerada cuando luego tienes la casa que es una perrera.

¿Qué cuenta recomendarías a todo el mundo que siguiese? Buah, pues me encanta @riumbaumarta. Es súper mona, hace contenido diario de lifestyle, maquillaje, comida, decoración... Es buenísima y con súper buen gusto

¿Cuál es el vídeo que más veces has visto en YouTube? Probablemente alguno de La Veneno, es un puto icono, o en mis épocas de marica pequeña, Judas de Lady Gaga

¿Cuál es ahora mismo tu fondo de pantalla del teléfono móvil? Menuda soy, es una foto de un maquillaje en plan editorial.

¿Cuál crees que es la idea más equivocada que tiene la gente sobre cómo es ser un creador de contenido en las redes? Que ganamos mazo de dinero, y no. Se nos va muchísimo dinero en mánager y muchísimo en Hacienda.

¿Cuál fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google y que te encontraste? Ostia, pues no sé, pero se que fue algo relacionado a peleas, XD.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto y lo que más? Que ahora estoy gorda por la cuarentena. Y lo que más, mi nariz y mis piernas.

¿Has experimentado la satisfacción de utilizar tu influencia para una buena causa? Claro. No hay semana en la que no me pare la mami de un adolescente a agradecerme lo que he hecho por su hijo, que gracias a mí han podido hacer lo que han querido, y que soy su referencia. ¡No entiendo por qué, pero bueno! :)

¿Cuál es el lugar más alucinante en el que has estado gracias a tu trabajo? Podría decir que en la Fashion Week de Paris, para sorprender, pero no es mi rollo del todo. Podría decir que ha sido Canarias, me conformo con poco, y me gusta promover el viajar por nuestro país, y que nos dejemos los dineros en nuestro país. Es precioso, de verdad.

¿Y quién es la persona más increíble a la que has tenido la suerte de conocer gracias a ello He estado varios minutos para responder a esta pregunta, han sido tantas las personas maravillosas con las que me he cruzado que... podría decir que @dulceida, @desahogada, @madamederosa, @alvaokruse. Muchísimas, os lo juro. Pero, definitivamente, mi grupo de amigos.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Ehmmmmmmm, ¡ostia! El padre de un amigo mio.

¿Y cuál ha sido el último? Sigue siendo el padre de mi amigo. Cuando tengo que tirar de imaginación, me viene él a la mente.

¿Con que personaje público te encantaría compartir conversación y una botella de vino? Me hubiese encantado con La Veneno. Se que hubiésemos terminado llorando los dos, es una de las personas que mas han hecho por mi, a pesar de no haberla conocido nunca, y de que ella no lo supo.

Descríbenos brevemente tu noche más salvaje en una de esas fiestas a las que te invitaron gracias a tu fama en las redes sociales. Wow, qué miedo me da hablar de esto. Una de mis noches favoritas fue en el motel de ArenalSound. @Mygalx a los platos, alcohol, piscina, calor, gente guay, gamberradas que no puedo contaaaaaaaaaaar...

¿Cuál es la pieza favorita de ropa de todo lo que tienes en tu armario? Wow, mis [botas] Newrock.

¿Alguna vez te censuraron una imagen en tus redes sociales? ¿Por qué? Millones de veces. De hecho, me han borrado seis cuentas de Instagram porque la gente me odiaba, pero lo siento, ¡me verificaron la cuenta!

¿Cuál es el mensaje o propuesta más loco que has recibido a través de un mensaje privado? Supongo que cosas raras sexuales, como ir a hacer orgías, con drogas y esas movidas raras.

¿Cuál fue el momento más duro que has vivido dentro de todo este fenómeno de la fama de Internet? No se, alguna pelea en discotecas por negarme a hacerme fotos.

Y, si no es demasiado personal, ¿puedes contarnos el más duro al que te has enfrentado fuera? Puede que el estar fuera de mi casa recién cumplidos los 18 años, tras una discusión super fuerte con mi aita.

¿Cuál es es máximo grado de desnudez que has alcanzado en una foto? ¿Cuál era el contexto? Nada, no me parece nada cliché el tema desnudos. Siempre aparezco en slips en mis stories.

¿Quién te gustaría que fuese el próximo receptor de este cuestionario y qué pregunta le harías? Wow, no se, cualquier instagrammer básica de estas que son todas iguales, preguntadles cosas comprometidas, que se cortocircuiten enteras.

