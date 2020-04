Manu Ríos: "Cualquier foto en la que pueda romper un estereotipo me hace sentir útil"

Es cantante, bailarín y modelo, pero algo más debe de tener Manu Ríos, algo intangible que se desliza entre foto y foto de su activo 'feed' de Instagram, para que a sus 21 años casi cinco millones de personas sigan sus aventuras. Con él, con el 'infuencer' español con más seguidores en esa red, inauguramos esta sección en la que presentamos a los nuevos ídolos de la pantalla táctil.

¡Hola! ¿Cómo te presentarías ante alguien que no tiene redes sociales y apenas sabe lo que son? Hey. Sencillamente me presentaría como un chico normal de 21 años que disfruta de todo lo relacionado con el arte y lo creativo.

¿Qué es lo más inspirador, conmovedor, útil o trascendental que te ha ocurrido gracias a ser conocido en Instagram? Sin duda conocer a personas que comparten tu pasión y te inspiran y ayudan, y por supuesto también la oportunidad de poder viajar constantemente porque eso me ha ayudado y sigue haciéndolo a crecer como persona y aprender muchas cosas sobre mi mismo.

¿Te atreves a contarnos si alguna vez has aprovechado tu poder como ‘influencer' y para qué? No me gusta pensar en que por ser “conocido” tenga un cierto poder como para conseguir cualquier cosa porque no es así. Pero sí que es cierto que hay cosas como, por ejemplo, que te regalen cierta ropa que te guste, te inviten a alguno de tus restaurantes favoritos o a algún concierto, pero nada fuera de lo normal.

¿Crees que es adecuado usar la exposición pública de un 'influencer' para promover ideas políticas? ¿Tú lo has hecho? Creo que todo el mundo es libre de expresar sus ideas, pero es muy importante siempre tener en cuenta no faltar el respeto a ciertos colectivos e informarse bien antes de opinar. Yo personalmente creo no lo he expuesto directamente, pero con los ideales que promuevo y que me representan dejo bastante claro a lo que apoyo y a lo que no.

¿De qué foto te arrepientes? Realmente no me arrepiento de ninguna foto, como tal. Sí que es cierto que ahora veo fotos de hace unos años y digo: “¿Qué te pasaba?”. Pero al final es parte de un proceso y es cómo me sentía en ese momento y lo que me gustaba.

¿Y de cuál estás más orgulloso? Normalmente cualquier foto en la que pueda romper algún estereotipo o rol de género me hace sentir útil, que estoy aportando algo a la sociedad, que puede ayudar de cierta manera a cambiar y avanzar.

Confiesa, ¿has ligado por Instagram? ¿Y en qué terminó aquello? Sí, lo confieso, haha. Hay cosas que son muy informales y que terminan en una tontería, pero sí que hay otras que han llegado a ser más serias.

¿Cuál es tu foto con más ‘likes' y por qué crees que los consiguió? Es esta de aquí. Tiene más de un millón de likes, lo que me parece una locura. Tampoco sé exactamente por qué los consiguió, supongo que porque a la gente le gustan los culos, no sé, haha. A mi personalmente me parece una foto bastante natural y bonita.

¿Qué cuenta decidiste dejar de seguir y por qué? Pues ahora mismo no me acuerdo. Seguramente a alguien del que ya no me interesase su contenido.

¿Qué cuenta recomendarías a todo el mundo que siguiese? Recomendaría a @jacquemus. Me encanta su visión y estética, transmite mucha paz.

¿Cuál es el vídeo que más veces has visto en YouTube? Probablemente un vídeo del grupo de baile Royal Family en el World of Dance Los Angeles 2015. Es impresionante, lo habré visto sin exagerar 100 veces.

El 9 de abril, cerca de la una de la tarde, Manu Ríos se hizo esta foto para el fondo de pantalla de su teléfono móvil. La imagen, su silueta reflejada sobre la pared blanca de su terraza, refleja bien esta era de confinamiento. Cortesía de Manu Ríos

¿Cuál es ahora mismo tu fondo de pantalla del teléfono móvil? Tengo una foto que hice el otro día a mi sombra cuando tomaba el sol en la terraza. Es muy simple, me gusta que mis fondos de pantalla sean así.

¿Cuál crees que es la idea más equivocada que tiene la gente sobre cómo es ser un creador de contenido en las redes? Mucha gente piensa que crear contenido no lleva ningún tipo de esfuerzo o tiempo, pero para nada es así. Personalmente siempre estoy pensando en crear cosas nuevas y diferentes y en renovarme.

¿Cuál fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google y qué te encontraste? Creo que fue hace un par de semanas para encontrar una foto mía con el pelo rubio y enseñársela a un amigo. No tenía ninguna en mi móvil, así que busqué en Google “Manu Ríos blonde”. No lo busquéis porque es un desastre.

¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto y lo que más? Lo que menos mis ojeras y lo que más mis ojos/cejas.

¿Has experimentado la satisfacción de utilizar tu influencia para una buena causa? Sí. Hay veces que he podido dar visibilidad a proyectos con un trasfondo importante o a gente que tiene mucho talento pero que no tienen los medios para seguir explotando su potencial como deberían.

¿Cuál es el lugar más alucinante en el que has estado gracias a tu trabajo? Uno de ellos ha sido México, me encantó la cultura de allí y la gente es súper agradable.

¿Y quién es la persona más increíble a la que has tenido la suerte de conocer gracias a ello? A mis amigos.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Creo que Rihanna.

¿Y cuál ha sido el último? Harry Styles.

¿Con que personaje público te encantaría compartir conversación y una botella de vino? Con Lana Del Rey. Me encantaría que me contara experiencias que haya tenido, me parece una persona muy interesante.

Descríbenos brevemente tu noche más salvaje en una de esas fiestas a las que te invitaron gracias a tu fama en las redes sociales. Pues una de mis noches más salvajes fue casualmente la de los premios ICON. Después de los premios fuimos al afterparty y acabé la noche perdiendo mi móvil y las llaves de casa. Hasta ahí puedo contar.

¿Cuál es la pieza favorita de ropa de todo lo que tienes en tu armario? Probablemente una camiseta de terciopelo, con bordado de Dior y cuello alto. Es una pasada.

¿Alguna vez te censuraron una imagen en tus redes sociales? No. A mí Instagram sí me permite subir fotos libremente de mi pecho, etc. Si fuera una mujer sería distinto, lo que me parece bastante injusto.

¿Cuál es el mensaje o propuesta más loco que has recibido a través de un mensaje privado? Hace poco recibí en Instagram un mensaje de un hombre mayor preguntándome que por cuanto dinero le vendería mis calcetines usados. Una propuesta un poco rara. No la acepté, aunque me pregunto por cuanto dinero los hubiera comprado.

¿Cuál fue el momento más duro que has vivido dentro de todo este fenómeno de la fama de Internet? En general lo más duro es tener que lidiar con rumores falsos y cosas que la gente básicamente se inventa de tu vida o asume directamente. Pero bueno, poco a poco aprendes a vivir con ello y a no darle demasiada importancia.

Y, si no es demasiado personal, ¿puedes contarnos el más duro al que te has enfrentado fuera? Sin duda, la pérdida de mi abuela. Estaba muy unido a ella y fue un golpe muy duro. Creo que aún sigo sin asimilarlo.

¿Cuál es es máximo grado de desnudez que has alcanzado en una foto? ¿Cuál era el contexto? Desnudo completo. No había realmente ningún contexto, surgió de manera natural. Estaba cómodo en la habitación de mi hotel y me apeteció hacerme una foto.

¿Quién te gustaría que fuese el próximo receptor de este cuestionario y qué pregunta le harías? Frank Ocean. Le preguntaría por su proceso a la hora de hacer una canción. Desde que comienza a escribirla hasta que la saca.

