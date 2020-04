Día del libro: 13 libros de diseño y arquitectura para refugiarse en la belleza

El diseño también se lee. En esta selección de hay biografías de grandes arquitectos y los primeros pasos de los genios del mañana. Hay jardines, viviendas sencillas, autoconstrucción y palacios, arquitectura feminista y jardines conventuales, flores y objetos futuristas. Estos son los libros de diseño, arquitectura, paisajismo y decoración de 2019-2020 que desde ICON Design hemos elegido con motivo del Día del Libro.

Ser(t) arquitecto, de María del Mar Arnús

Hasta el año pasado no había una biografía tan completa de Josep Lluís Sert, el arquitecto que de joven ideó el Pabellón de la República de 1937 donde se instaló el Gernika de Picasso y que posteriormente se fue a trabajar a Estados Unidos y se convirtió en un defensor de la herencia mediterránea en arquitectura, además de construir maravillas como la fundación Miró en Barcelona o el estudio mallorquín del mismo artista. La biografía que ha escrito María del Mar Arnús es interesante por muchos motivos, pero especialmente porque se adentra en la personalidad de Sert, en sus años de estudiante, sus influencias y sus preocupaciones. (Anagrama. 301 páginas).

El modo atemporal de construir, de Christopher Alexander

Este es un libro extraño. A primera vista, es una especie de manual de autoconstrucción, y pocas personas aspiran a construir su vivienda con sus propias manos. Sin embargo, las teorías de Alexander, que fue un influyente ensayista y profesor, son un modo estupendo de aproximarse a la arquitectura si se le tiene miedo a la teoría y a la calculadora. Alexander defendía un sentido intuitivo, sensato y casi visceral de la construcción, y para ello desarrolló una serie de patrones que ayudan a identificar (o a construir) una casa que cumpla su función. En época de confinamiento, es interesante tomar el libro de Alexander y, por ejemplo, tratar de ver si sus teorías se adaptan o no a la casa de cada uno. Spoiler: le entrarán ganas de hacer unas cuantas reformas, pero también descubrirá que esa macetita junto a la ventana es más necesaria de lo que pensaba. (Pepitas de Calabaza. 532 páginas).

Sampling Contexts

Los libros de arquitectura se suelen escribir, como todas las historias, a toro pasado, cuando los edificios están construidos y las trayectorias consolidadas. Por eso este resulta especialmente interesante. Elaborado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, gira en torno a una idea, la arquitectura como “sampleo”, que sirve para que los estudios y profesionales más prometedores de hoy, muchos de ellos españoles, expliquen las referencias que manejan en su trabajo. Entre los seleccionados están Maio, Arquitectura-G, Guillermo Santomá o Luis Úrculo. Pensamiento presente y arquitectura venidera lista para llevar. (Ediciones Asimétricas. 160 páginas).

Mies y la gata Niebla, de Andrés Jaque

Jaque no solo es el arquitecto español más relevante de su generación; también es uno de los ensayistas más lúcidos del panorama internacional. En este volumen ha reunido buena parte de sus artículos, en los que plantea la espina dorsal de su pensamiento: el modo en que la arquitectura puede contribuir a la sociedad prestando atención al uso que hacemos del espacio, a sus posibilidades políticas y a su capacidad para generar un mundo más justo e igualitario. Así dicho, parece denso, pero no lo es. Como muestra, la anécdota que le da título, y que pertenece a un artículo de 2013 en el que Jaque analiza el pabellón de Mies Van der Rohe en Barcelona a través de la biografía de su única habitante durante décadas: una gata llamada Niebla. Imprescindible y esclarecedor. (Puente Editores. 208 páginas.

Lo esencial. El diseño y otras cosas de la vida, de Miguel Milá

“En condiciones adversas –sin una industria desarrollada, durante y después de la Guerra Civil y en una España que quería romper con las tradiciones para reinventarse–, Miguel Milá ha conseguido ser algo que no pretendía: el diseñador industrial español más legendario”. Las palabras que abren el epílogo de Anatxu Zabalbeascoa para el libro que ella misma ha editado, y en el que Miguel Milá cuenta en primera persona su vida y su visión de su oficio, resumen la fascinación que despierta este nombre imprescindible. A través de anécdotas y reflexiones que abarcan desde la moda hasta el bricolaje, pasando por su propia casa, Milá construye en este libro una especie de autobiografía no pretendida porque, como recuerda la primera frase del libro refiriéndose a sí mismo, “ha llegado un momento en que estoy hasta las narices de Miguel Milá”. Nosotros no estamos hasta las narices de él. De hecho, este libro es uno de los más bonitos, sugerentes y didácticos del último año. (Lumen. 220 páginas).

Los jardines de los monjes, de Peter Seewald y Regula Freuler

Que la mayoría de los mortales no tengamos jardín no significa que no podamos disfrutar leyendo sobre jardinería. De hecho, libros como este son una vía de escape mental en un momento en que ni salir al parque público es una opción. Concebido como una especie de manual de jardinería monacal, es en realidad un ensayo sobre el valor terapéutico de la horticultura y el reencuentro filosófico con la naturaleza (y con el silencio) que resulta apto incluso para quien no sepa distinguir una petunia de la flor de patata. Para leer en silencio, del tirón, en el balcón o junto a la ventana, con el móvil en modo avión y sin videollamadas, por favor. (Elba Editorial. 168 páginas).

Less is a bore. Postmodern architecture, Owen Hopkins

Puede que vivir en una casa postmoderna sea una tortura en términos pragmáticos, pero eso no significa que uno no pueda disfrutar intensamente de la inteligencia, la belleza excéntrica y el humor de los edificios que recoge este volumen. La arquitectura posmoderna, esa bestia negra del utilitarismo, protagoniza un divertimento visual lleno de capiteles inverosímiles, columnatas gigantescas, colores chillones y edificios con forma de cosas. No se puede pedir más. (Phaidon. 224 páginas).

Sketchbook. The industrial design of Oscar Tusquets Blanca

Hay muchos libros para aproximarse a la obra de Oscar Tusquets Blanca. De hecho, él mismo acaba de publicar en la editorial Acantilado Pasando a limpio, una delicia de ensayo en el que habla de su visión del diseño, sus filias y sus fobias. Lo que ha publicado ahora con la colaboración de la editorial de la revista Apartamento, sin embargo, no es su visión del diseño, sino el proceso que le ha llevado a lograr algunos de los objetos más fascinantes del último medio siglo. Es un libro de bocetos, un archivo de documentos y también un modo didáctico y casi multimedia de conocer el trabajo de esta leyenda entre las leyendas. (Apartamento Publishing. 220 páginas).

Walter Gropius. La vida del fundador de la Bauhaus, de Fiona McCarthy

La época que le tocó vivir a Walter Gropius –la república de Weimar, la Primera y la Segunda Guerra Mundial– fue apasionante, y ese es uno de los alicientes de esta biografía, la primera sistemática del arquitecto alemán. Gropius fue el fundador de la escuela de diseño, arquitectura y artes aplicadas más influyente y relevante del siglo XX, y este libro recorre los avatares, entresijos y recovecos de aquella aventura pedagógica impresionante. Un curso intensivo de historia, y no solo del diseño. (Turner. 600 páginas).

Un jardín en Venecia, de Frederic Eden

Otro libro de jardines, pensarán nuestros lectores. Pero es que el jardín que Frederic Eden (lo juramos, el apellido es real) se construyó en la Giudecca veneciana no fue un jardín cualquiera, sino un ejercicio de delicadeza ambiciosa en un mundo en el que todo parecía estar en contra. Este es el reportaje que el mismo Eden escribió para una revista especializada, aquí transformado en libro repleto de anécdotas, de romanticismo y de humor. Si quiere visitarlo, sepa que no se puede: está cerrado al público, y nadie sabe qué queda de aquella aventura paisajística digna de un personaje de E. M. Forster. Tendrá que conformarse con el libro, que no es poca cosa. (Editorial Gallo Nero. 120 páginas).

Interiors. The greatest room of the century

¿Cómo mejorar un libro ya perfecto? Con una encuadernación de terciopelo naranja, sin duda. Interiors es un libro enciclopédico que recoge interiores desde principios del siglo XX hasta nuestros días, desde castillos inconmensurables a microapartamentos urbanos. En total, 400 salas, una cantidad infinita de ideas decorativas y un diccionario de todas las imágenes que usted debe tener en la cabeza para hablar de interiorismo con propiedad y conocimiento de causa. (Phaidon. 448 páginas).

Botánicas

Plantas, flores y demás vegetales con función ornamental han inspirado a artistas desde los orígenes mismos del arte. Este catálogo reúne fotografías de autores de los siglos XX y XXI –Karl Blossfeldt, Imogen Cunningham, Hans-Peter Feldmann, Richard Hamilton, Jochen Lempert, Jonas Mekas, Mathieu Mercier, Juan del Junco, Albert Renger-Patzxch, Alessandra Spranzi o Pierre Verger– unidos por una misma obsesión: la belleza, el misterio y el poder simbólico de las plantas. (La Fábrica. 160 páginas).

Breaking Ground. Architecture by women, de Jane Hall

El punto de partida de este volumen es una frase de Zaha Hadid, “¿Me llamarían diva si fuera un hombre?”, que aborda la cuestión de la presencia y el trabajo de las mujeres en un ámbito dominado tradicionalmente por los hombres. La selección de arquitectas es deslumbrante, porque está Hadid, pero también Eileen Gray, Lina Bo Bardi o Kazujo Sejima. Genias de la arquitectura contemporánea sin las que no se entiende el siglo XX. (Phaidon. 224 páginas).