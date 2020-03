Cosas que hacer durante la cuarentena por coronavirus (II): cómo limpiar las paredes de tu casa

Esa mancha de la pared. Nunca habíamos tenido tanto tiempo como estos días de cuarentena para llegar a desquiciarnos con ella. El mismo que tenemos para quitarla de una vez por todas. Las paredes son "una de las zonas que solemos olvidar a la hora de limpiar pero debemos ser conscientes de que acumulan polvo, suciedad y grasa", advierte Paloma Alcalde de Orden by Moma. Las expertas en la materia comparten sus consejos para repasarlas de forma segura y borrar eficientemente tus despistes o los de tu mascota.

1. Lo primero: ponlas a prueba

Todas las pinturas plásticas son resistentes al agua, pero si no tienes claro con qué tipo están recubiertas tus paredes, mejor hacer una prueba en una zona poco visible para evitar males mayores. Basta con aplicar, detrás de un sofá o de cualquier otro mueble, un poco del producto sobre el elemento con el que se vaya eliminar la suciedad. Esto será suficiente para comprobar si superará el lavado sin problemas.

2. No te olvides de 'barrerlas'

Quizá no lo habías pensado, pero las paredes también acumulan polvo. Es cierto que en las que son lisas este fenómeno es menor, pero cuando el gotelé es el protagonista la acumulación de partículas puede saltar a la vista. Este paso es imprescindible antes de hacer un procedimiento que implique líquidos. "Eliminamos el polvo acumulado con un aspirador y su correspondiente accesorio, un trapo húmedo o una bayeta de microfibra", recomienda Alcalde.

No hay que olvidar abordar también el techo, muchas moléculas se adhieren también a él. En esta zona o en la parte más alta de las paredes la organizadora profesional recomienda utilizar una escoba recubierta por un trapo o una bayeta de microfibra grande.

Contra el moho, vinagre de manzana

El vinagre de manzana no solo sirve para cocinar o para devolver el brillo al cabello. Por supuesto, también son extensibles a la limpieza de la casa. "Diluido podrás emplearlo para limpiar las paredes. Para ello, vierte tres cucharadas soperas de vinagre de manzana por litro de agua y frota con un trapo", recomienda Mª Luz Santander, youtuber y experta en bricolaje y hogar de Mano a Mano.

¿Por qué utilizarlo? Es un líquido libre de químicos perjudiciales para la salud, por lo que las irritaciones y problemas derivados de la volatilidad de sus partículas se reducen. "Es un antibacteriano que ayuda a combatir gérmenes como la Candida Albicans, Escherichia Coli y Staphylococcus Aureus", añade. Esto significa que es un buen aliado también contra el moho. Alcalde recomienda limpiarlo con agua y vinagre a partes iguales: "Utiliza un cepillo de cerdas mojado en esta solución y frota la mancha. Después enjuaga y seca la pared".

Limpieza a fondo en paredes plásticas

Como avanzábamos, son las paredes con pintura plástica las que mejor resisten los lavados. "Puedes limpiarlas con agua y jabón sobre una bayeta de microfibra bien escurrida", comenta la autora de Orden by Moma. Para que no queden manchas de líquidos tras el proceso es importante ajustar la cantidad. "No se trata de empapar las paredes porque se pueden estropear", indica. Cuando se trata de roces, manchas de patas de animales o dibujos inesperados, Alcalde recomienda utilizar una esponja tipo borrador mágico. "Es muy fácil de utilizar, únicamente hay que mojarla, escurrirla y pasarla sobre la mancha con movimientos circulares. Luego, dejar secar al aire". Si es un lápiz el que ha roto con la homogeneidad de la pared, simplemente se necesita una goma de borrar para devolverla.

Cuidado con el temple

Existen acabados en los que el mínimo contacto con el agua puede provocar un daño irreversible. "Si tus paredes son de pintura al temple, no te aconsejo que la mojes puesto que te llevarás la pintura y entonces sí que tendrás que pintar para corregir esa marca o mancha", expone Alcalde. En estos casos, mejor afanarse en eliminar el polvo. Si tienen manchas, habrá que pasar la brocha.

Los azulejos hay que desinfectarlos

Los alicatados de baños, cocinas y terrazas suelen revelar aún más la suciedad, debido a que se encuentran en zonas sensibles del hogar. "En las estancias donde dispongas de azulejos, puedes eliminar la suciedad o grasa preparando un barreño con agua, jabón líquido y vinagre", comparte Alcalde. La razón de ser del vinagre en esta fórmula es su poder desinfectante.