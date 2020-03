Cómo limpiar y desinfectar la casa a fondo, desde la cocina hasta el sofá

Los anglosajones lo llaman spring cleaning, pero no es más que la limpieza a fondo de la casa cuando se acerca la primavera –lavado de colchas, cortinas, alfombras, fondos de armario...–, una costumbre quizá algo en desuso y que estos días, con la cuarentena que exige la crisis del coronavirus (COVID-19) y las precauciones que ello conlleva, es más importante que nunca hacer con cierto orden y rigor. Si no se tiene ninguna persona contagiada en casa, limpiar la suciedad acumulada durante el invierno y liberar la casa de potenciales alérgenos son motivos de sobra para hacer una puesta a punto completa.

Lo primero es trazar un plan con una lista de las tareas imprescindibles, muchas de ellas las habrás esquivado durante meses. "En una limpieza general hay que incluir zonas y textiles que normalmente no solemos repasar tan a menudo, como las paredes, las alfombras o las fundas de los cojines del sofá", cuentan desde Cleaning Services Madrid, que forma parte de la comunidad de Habitissimo.

Asimismo es importante hacer un recorrido por cada habitación para cubrir todas sus necesidades de limpieza. "Se pueden descubrir algunas manchas que necesitan un tratamiento específico o un olor en algún lugar que necesite neutralizarse. Una vez que tu lista de trabajos esté completa, puedes establecer un plan de acción", expone la influencer de la limpieza Lynsey Crombie en su blog Queen of Clean.

Los expertos recomiendan hacerse con material desechable cuando se trata de una gran puesta a punto. "Es importante usar bayetas nuevas y guantes desechables. También recomendamos el uso de gel desinfectante antes y después de limpiar la casa", explican desde Cleaning Services.

Antes de nada, liberar espacio

Antes de limpiar, toca hacer un poco de Marie Kondo, ordenando e incluso deshaciéndose de lo que no sirve. "Para despejar, debes ser despiadado. Si un artículo no se ha utilizado en los últimos 12 meses, es probable que ya no lo necesites. Puedes optar por donar estos artículos a una tienda de caridad, intentar venderlos o tirarlos a la basura si no pueden repararse", recomienda Crombie.

Desinfección total en baños y cocina

Existen espacios que necesitan una inmersión en profundidad, ya que en ellos se concentran bacterias. "Los mayores focos de infección en la vivienda son la cocina y el baño, por eso la limpieza en estas estancias debe ser exhaustiva". Según los profesionales, la lejía y el amoníaco son dos básicos indispensables en el hogar. "Están al alcance de todos en cualquier supermercado y cumplen la función de desinfectantes. La lejía se recomienda para todas aquellas zonas como sanitarios, grifos, lavabo, ropa, paños o radiadores", explican desde la empresa de limpieza.

Una de las prioridades en la desinfección del baño es la limpieza del sanitario. "No basta con echar un poco de producto, hay que profundizar en la zona con la ayuda de guantes, a poder ser de nitrilo y desechables", explican.

Armarios de cocina

Es momento también de introducirse en los armarios de la cocina (aunque la misma técnica sirve para los baños). Porque es muy probable que, además de polvo, la despensa también cuente sobre sus estanterías con migas, restos de especias, pasta, arroz o cualquier otro elemento susceptible de almacenarse.

"Despeja la mesa de la cocina por completo. Necesitarás mucho espacio para poner todo lo que guardas. Luego, comienza en un extremo de la cocina y ponte primero con todos los armarios superiores hasta llegar al otro, dejando los armarios y cajones inferiores para la segunda ronda. Aspira los estantes y los cajones y, a continuación, pulveriza todos los interiores y las puertas (por dentro y por fuera) con un limpia superficies y pásales un paño de microfibra", comparte la organizadora profesional Melissa Maker, autora del blog Clean my Space. La cleanfluencer recomienda para limpiar manchas que puedan aparecer en estos lugares, espolvorear bicarbonato de sodio sobre la mancha y frotarlas con una esponja.

Sofás y ropa de hogar

¿Cuántas personas, animales y objetos han pasado por el sofá en el último año? Seguro que algo de ellos quedará en su superficie si no se ha sometido a una limpieza a fondo. "El sofá es sin duda uno de los puntos de mayor infección. Los que tengan funda, mejor quitarla y desinfectarla en la lavadora. Si es de piel, lo ideal sería lavarlo con una bayeta con un producto especial para tapicería", explican desde Cleaning Services Madrid.

Además, conviene limpiar a conciencia todos los textiles del hogar que se puedan meter en la lavadora, como cortinas, ropa de cama, fundas de almohada o toallas del baño (atención a la temnperatura máxima que marca la etiqueta, no querrás que las cortinas encojan). "Podemos lavarlas correctamente añadiendo un poco de lejía en la colada –blanca o de color, según corresponda– en el compartimento I, específico para estos productos", continúan los profesionales.

Ventanas como nuevas

De nada sirve mantener los cristales interiores impolutos, si por fuera llevan meses acumulando partículas. Según indican desde la empresa de limpieza de cristales Sil, "se puede utilizar amoníaco para limpiar ventanas, ya que tiene un gran efecto desengrasante y limpiador. Debemos rebajarlo con agua y usar siempre guantes cuando lo utilicemos, porque es muy abrasivo. Es muy útil para limpiar las ventanas de la cocinas y quitar la grasa con facilidad".

Si se quiere evitar la carga química de este elemento, proponen como alternativa el vinagre, que además da brillo. "Para utilizarlo solo tenemos que diluirlo en agua caliente o tibia y meter la mezcla en un pulverizador. Para suavizar el olor, es conveniente mezclar unas gotas de limón o lima verde". En cuanto a los marcos, si son de PVC advierten evitar los paños secos o estropajos que pueden rayarlos. Basta con humedecer una bayeta con un poco de detergente suave.

Otros elementos

Hay grandes olvidados en la limpieza cotidiana, que en el panorama actual, necesitan una atención especial. Hablamos de todos los elementos de contacto diario. "Puertas, manijas, paños, telefonillo o mando a distancia, es esencial desinfectarlos constantemente con amoníaco", comparten desde Cleaning Services Madrid. En el caso de que el supermercado no tenga en ese momento alcohol desinfectante, para estas zonas la empresa recomienda alternativas: "Existen productos que cumplen también una función desinfectante como las toallitas de bebé, en cuya composición también hay alcohol".

En casas donde haya una persona con coronavirus

Sanidad recomienda una serie de medidas para la convivencia con una persona que se sospecha que tiene o que presenta síntomas leves de coronavirus. En lo que se refiere específicamente a la limpieza, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Ubicar un cubo de basura en la habitación del paciente con tapa automática y bolsa en su interior con cierre hermético para alojar los residuos.

- Utilizar mascarilla y guantes para limpiar.

- Hacerlo con una solución con una parte de lejía por cada 49 de agua.

- Limpiar diariamente todas las superficies de contacto frecuente: picaportes, mesas, interruptores, grifos, inodoros, teléfonos y teclados.

- Lavar la vajilla con agua caliente y jabón, preferiblemente en el lavavajillas.

- Lavar la ropa del paciente en una colada apartte con el jabón habitual y a una temperatura de entre 60 y 90 grados.