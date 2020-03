Así se cuida un hombre

1. SYL 10, Sun Lux SPF 50, de SkinClinic. Máxima protección solar oil free para todo tipo de piel. Resistente al agua y al sudor. Sin efecto blanquecino. Ideal para la práctica de deportes. 3 euros. 2. Skin Perfusion Hab5-Hydra Serum, de FillMed Laboratoires para Filorga. Con pro-vitamina B5 y ácido hialurónico. Proporciona una hidratación intensa con efecto relleno que ayuda a reducir las arrugas fruto de la deshidratación por factores externos. 8 euros. 3. Shower Foam Sport The Ritual of Samurai, de Rituals. Gel de ducha en espuma con extracto de bambú y ciprés. Usar después de hacer ejercicio para tonificar la piel. 8,50 euros. 4. Aceite regenerador de granada de Weleda. Estimula la renovación celular, hidrata y deja una agradable sensación de confort. Ideal para un masaje que desentumece los músculos agarrotados tras el deporte. 21,90 euros. 5. Crema de manos concentrada de Neutrogena. Para manos secas y estropeadas. Proporciona alivio reparando la piel agredida. Testada por dermatólogos. 8,60 euros. 6. Gel-en-Huile Solaire Invisible SPF 30, de Clarins. Alta protección solar para el rostro. Enriquecida con extractos de plantas, resiste al agua y a la transpiración. Su fórmula respeta los corales marinos. 5 euros. 7. Clearly Corrective Dark Circle Perfection SPF 30, de Kiehl’s. Corrige ojeras y protege al mismo tiempo la delicada zona del contorno de ojos de las radiaciones solares al practicar deporte cuando no se pueden usar gafas protectoras. 4 euros. 8. Endocare-C Ferulic Edafence, de Cantabria Labs. Sérum que combate los efectos nocivos de la polución en la piel. Con efecto antioxidante, protege de los radicales libres aportando elasticidad y suavidad. 62,90 euros. 9. Brightening Dual Concentrate Force Supreme, de Biotherm Homme. Sérum que combina el poder iluminador del ácido ferúlico y los efectos antiedad del extracto de alga azul. Corrector de manchas y del tono gris y apagado. 9 euros. 10. Hair & Scalp Tonic, de La Biosthetique Homme. Tónico refrescante y estimulante para cuero cabelludo. Mejora el crecimiento y la densidad del cabello. 1 euro. 11. Relaxlegs Méthode, de Jeanne Piaubert. Gel fresco y relajante para aplicar en piernas cansadas. Desentumece los músculos tras el deporte. 41,20 euros.

Juan Carlos de Marcos