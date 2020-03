Estos son los países que (de momento) prohíben la entrada a turistas españoles

"Nadie entra a la oficina desde hace días", confesaba este miércoles un agente de viajes. El sector da por perdida la Semana Santa y cruza los dedos para que la situación no se prolongue. Ya no es solo que la gente no quiera viajar por concienciación, para no propagar más la enfermedad, o por miedo. Es que aunque quisiera, a muchos destinos tradicionales para el mercado español tampoco podría porque nos han vetado la entrada. Esta es la lista de países que, de momento, prohíben el ingreso a ciudadanos españoles o les ponen impedimentos: