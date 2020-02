China cierra las puertas al turismo

B the travel Brand, una de las principales mayoristas, incluida dentro del grupo Avoris, anunciaba hace unos días que el grupo cancelaba sine die todos los viajes a China y que reembolsarían el dinero a los pasajeros afectados sin ningún tipo de penalizaciones.

Otras agencias han hecho lo mismo, con mayor o menor convencimiento. Fernando Sánchez-Heredero es el propietario de la agencia Viajes Azul Marino de Valencia y confiesa que tenía dos viajes a China para marzo que ha tenido que posponer a septiembre. “La mitad de los clientes ya me había llamado expresando su miedo y sus dudas, así que yo como agente de viajes tomé la decisión de aplazarlo, y todos han aplaudido la decisión, la compañía aérea además ha dado facilidades y no me ha cobrado penalizaciones. No los he suspendido, los he aplazado, que es lo que están haciendo muchas empresas”.

“Los turistas españoles piensan ahora lo que van a hacer en verano, y ahora ante este panorama no van a reservar China, aunque luego la situación se arregle”, opina José Luis Angulo, director de la oficina de Madrid del mismo operador, Viajes Azul Marino”. “Lo dejarán para otro año y el destino sufrirá durante mucho tiempo”.

Más optimista es Pilar Nieto, directora comercial de Catai Tours, una de las principales mayoristas españolas para el mercado asiático: “Para nosotros, dentro de lo malo, parece de momento poco dañino porque estamos en temporada baja”, asegura. “Las operaciones las hemos suspendido hasta el 31 de marzo, porque aunque quisiéramos no hay manera de operar: nuestro receptivo allí tiene órdenes gubernamentales de no dar servicio. Las reservas para junio y julio aún no se han resentido. Y los clientes más fieles cambia China por otro destino y ya está”. Pilar Nieto, como otros muchos agentes del sector, cree que la alarma se ha exagerado, magnificada por los medios de comunicación. “China está controlando bien la situación y espero que se solucione pronto”.

De la misma opinión es Edith López, propietaria de Yunnan Viajes, un pequeño receptivo para clientes hispanohablantes ubicado en Kunming, la capital de la provincia china de Yunnan. “Ya me han anulado dos viajes para el inicio de la temporada, pero de Wuhan a Yunnan, donde yo opero, hay 1.900 kilómetros, tantos como de Madrid a Berlín. En Yunnan ha habido unas decenas de casos y tiene la misma extensión que España y 45 millones de habitantes. ¿Están justificadas medidas tan extremas? Creo que el Gobierno chino las está aplicado para que no les pase como en la epidemia del SARS de 2003, que se les fue de las manos y le llovieron las críticas”. López quiere ser optimista y lanza un mensaje para que no cunda el pánico ni se dé por perdida China como destino turístico todo el año, porque es un destino de moda y, aparte de las ciudades típicas, los viajeros están empezando a descubrir otros muchos lugares de interés. “ A los medios de comunicación les encantan las frases lapidarias, siempre interesa que desde China vengan noticias negativas, si esto pasa en otro sitio no habría tanta alarma”, afirma.

El turismo español que va a China está en encefalograma plano. Pero, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda?

En 2019 visitaron España 869.000 turistas chinos frente a los 399.000 de 2015. Unas cifras que demuestran el interés del turista chino por nuestro país, del que le gusta los monumentos, la historia, el clima y la gastronomía. Pero es que además el gasto del turista chino está muy por encima de cualquier otro: 2.563 euros de media frente a los 1.052 euros que gasta un alemán o los 651 euros del francés. ¡Una bicoca apetecible para cualquier destino! China es ya la primera potencia emisora de turistas en todo el mundo.

Pero el 27 de enero el Gobierno chino prohibió la salida del país de grupos turísticos organizados a cualquier parte del mundo, incluyendo los paquetes de vuelo+hotel. Solo se permite la salida de turistas independientes que hayan comprado el vuelo y las experiencias por su cuenta, pero esos son minoría entre los chinos. Y el impacto de esa prohibición puede ser demoledor si se perpetúa en el tiempo.

Rafael Cascales, presidente de la Asociación de Turismo España-China (ATEC), confiesa que son optimistas: “El Gobierno chino está haciendo todo lo que está en su mano, tomando medidas inéditas e históricas para frenar el avance del virus y sobre todo el contagio. Aunque se está demostrando que no es un virus tan mortal como el SARS de 2003, sí es más rápido en su contagio que este, por lo que ha sido necesario un despliegue sin precedentes. Creemos que en dos meses aproximadamente la situación se considerará controlada y la población china estará lista para viajar de nuevo".

El 30 de enero, la OMS rectificó y declaró la alerta internacional ante el imparable avance de coronavuris. Como sentenciaba José Luis Angulo: “Esperemos que no empiece la psicosis mundial y afecte a los países vecinos, porque si no, apaga y vámonos”.