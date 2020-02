Las 12 obras de Arco 2020 en las que invertir (sea cual sea tu presupuesto), según una asesora de grandes colecciones

Se puede visitar ARCO de muchas formas: como un coleccionista, como un amante del arte contemporáneo o como un simple curioso que acude, sobre todo, a lo que percibe como un gran evento social. Y todas ellas son válidas. O no, pero quizá ese sea otro debate. Impresiona saber que se trata de una de las ferias de arte más visitadas del mundo, y que a ella se acercan cada año unas 100.000 personas, la mayor parte de las cuales en realidad no son coleccionistas de arte, aunque muchos fanteseen en sus pasillos con iniciar su propia colección. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, este es un gran mercado dirigido a albergar transacciones económicas, y el ambiente se impone. Pero, ¿cómo saber qué es bueno y qué no lo es tanto? ¿Cómo guiarse en un panorama donde más de 200 galerías exhiben obra de unos 1.350 artistas?

La asesora Elisa Hernando Calero recomienda ante todo informarse: "Visitar exposiciones en galerías o museos, leer tanto revistas como medios online, y, al ir a ferias como ARCO, preguntar precios", enumera. También, por supuesto, acudir a los asesores profesionales: "Si tienen alguna duda, nosotros somos expertos que trabajamos con independencia y objetividad, ya que no representamos artistas".

Elisa Hernando Calero, fundadora de la consultora de arte Arte Global y responsable del programa First Collectors, un servicio de asesoramiento gratuito que ofrece ARCO. | Cortesía de Elisa Hernando

Ella es la creadora y principal cabeza visible de la asesoría de coleccionismo Arte Global y del portal RedCollectors. A través de ambas plataformas presta servicios de asesoramiento a clientes corporativos (desde Idealista hasta la Fundación Banco Santander) y también a particulares. Es, además, la responsable del programa First Collectors, un servicio gratuito que ofrece ARCO a quienes desean iniciarse de una forma ordenada en el coleccionismo. Por eso hay pocas personas que conozcan cada edición de la feria como ella, que días antes de la inauguración prácticamente podría recitar de memoria las propuestas que lleva cada stand.

Por supuesto, en ocasiones ocurre que los gustos de sus clientes no coinciden con los suyos. No es ningún drama: "Para mí lo más importante es que el cliente compre lo que le guste. Yo le doy la información objetiva y profesional del mercado, pero él siempre tiene la última palabra, al fin y al cabo es él quien va a ver cada día la obra en su casa. Si a él le gusta mucho, yo lo animo". Aunque Elisa estudió Empresariales y trabajó en banca antes de entrar en el mundo del arte, tiene claro que "la emoción está por encima del mercado".

Cada cliente requiere un análisis específico y personal, pero le hemos pedido que nos recomiende, considerando clientes de distintos segmentos o poderes adquisitivos, los artistas que habría que adquirir en esta edición 2020 de ARCO (del 26 de febrero al 1 de marzo). El resultado es una selección variada donde caben diferentes orígenes, disciplinas, enfoques e intereses.

Para coleccionistas nuevos o con ganas de diversificar (inversión hasta 10.000 €)

1. Iosu Aramburu. '61 (Variación de JC, ca. 1955)'. 2020. Pintura. "El pintor peruano busca cuestionar el concepto de modernidad en su ámbito estético y filosófico". ¿Por qué invertir en él? "Su obra forma parte de colecciones tan importantes como la del Museo de Arte de Lima (MALI) o la colección Patricia Phelp de Cisneros en Nueva York y Caracas, entre otros". Dónde buscarlo: galería 80M2 Livia Benavides (Perú).

2. Guillermo Mora. '2006 en 2019'. 2019. Escultura. "Al español Guillermo Mora le gusta cuestionar con su obra los procedimientos de la pintura contemporánea, lo que introduce un interesante elemento crítico". ¿Por qué invertir? "Ha sido incluido en la selección 100 Painters of Tomorrow de la editorial Thames & Hudson y ha obtenido la beca de residencia en el International Studio & Curatorial Program (ISCP) de Nueva York, por ejemplo". Dónde buscarlo: Galería Moisés Pérez de Albéniz (España).

3. Ira Lombardía. 'Berenice'. 2019. Fotografía. "Es una artista multidisciplinar, aunque destaca por su faceta como fotógrafa. En la actualidad vive y trabaja en el Estado de Nueva York, donde ejerce como docente en la Universidad de Syracuse". ¿Por qué invertir? "Su obra se ha visto en la Bienal de Liverpool de 2014 o The Billboard Creative en Los Ángeles en 2016, además del CCCB de Barcelona y el Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Posee una interesante proyección internacional". Dónde buscarla: Galería Alarcón Criado (España).

4. Yago Hortal. 'SP 159'. 2017. Pintura. "La pintura matérica de Hortal se caracteriza por el uso de colores vívidos, a veces fluorescentes". ¿Por qué invertir? "Su obra se ha ido consolidando como uno de los valores más al alza de la pintura contemporánea española. Ganó el Premio de Pintura Joven de la Sala Parés, por ejemplo". Dónde buscarlo: Galería Senda (España).

Para coleccionistas intermedios (10.000 - 50.000 euros)

1. Mauro Restiffe. 'Molino #1'. 2019. Fotografía. "Captura fotografías en blanco y negro de gran formato donde cuestiona la representación en imágenes”. ¿Por qué invertir? "Su obra forma parte de la colección de la galería TATE de Londres, nada menos". Dónde buscarlo: Galería Fortes D’Aloia & Gabriel (Portugal y Brasil).

2. Glen Rubsamen. 'Beyond our Reach 2'. 2016. Pintura. "Las pinturas de Glen Rubsamen están fuertemente influenciadas por su vida en Los Ángeles, y retrata un paisaje formado por la mano humana que va transformando la civilización". ¿Por qué invertir? "Han adquirido obra suya museos y colecciones públicas como la British Airways Collection (Londres, Reino Unido), Colección Peter Stuyvesant (Amsterdam, Países Bajos) o el National Taiwan Museum (Taipéi, China)". Dónde buscarlo: Galería Mai 36 (Suiza).

3. Asier Mendizábal. 'Incurvar (Limbo) #6'. 2019. Escultura. "La obra de Asier Mendizábal se centra en el análisis de ciertas tradiciones culturales e ideológicas y su relación con el presente". ¿Por qué invertir? "Ha expuesto en la Bienal de Venecia, en la Manifiesta y en el MACBA de Barcelona". Dónde buscarlo: ProjecteSD (España).

4. Greta Alfaro, 'Decimocuarta estación'. 2019. Vídeo. "Su producción artística se sirve de metáforas de elementos contrarios para incidir en las contradicciones del mundo contemporáneo y facilitar al espectador un espacio para el pensamiento crítico". ¿Por qué invertir? "Ha expuesto en el Centro Cultural Banco do Brasil en Brasilia, The Bass Museum of Art de Miami, o el Künstlerhaus Bethanien de Berlín, entre otros". Dónde buscarla: Galería Rosa Santos (Valencia).

Para coleccionistas premium (más de 50.000 euros)

1. Tomás Saraceno. 'GP Com b/M+M'. 2019. Escultura. "Saraceno es un escultor que crea estructuras tridimensionales de inspiración orgánica, en alguno casos basándose en las formas de tejer de una araña". ¿Por qué invertir? Su obra está en colecciones como el MoMA o TBA21 de Francesca Thyssen, y ha expuesto en la Bienal de Venecia o el Museo Thyssen-Bornemisza, entre otros". Dónde encontrarlo: Galería Esther Schipper (Alemania).

2. Günther Förg. 'Untitled'. 2003. Pintura. "Günther Förg es un importante artista alemán considerado pionero en exhibir obras multidisciplinarias". ¿Por qué invertir? "Ha sido adquirido por colecciones como la del TATE y el MoMA; ha expuesto en la Bienal de Venecia y la Documenta, entre otras manifestaciones". Dónde encontrarlo: Galerías Bärbel Grässlin (Alemania) y Lelong (París-Nueva York).

3. Wolfgang Tillmans. 'Ocean Walk'. 2019. Fotografía. "La obra de Wolfgang Tillmans se distingue por una emoción descarada y una tensión entre la extrañeza y la familiaridad". ¿Por qué invertir? "Hace tiempo que está en colecciones como el MoMA, SFMoMA y la TATE. Y también ha expuesto en la Bienal de Venecia, Manifesta o en España el CA2M, entre otras". Dónde encontrarlo: Galería Juana de Aizpuru (España).

4. Jonathan Meese. 'Dr. K.U.N.S.T-HOAX KUNSTET ALLE(S)'. 2019. Pintura. "La pintura de Meese se caracteriza por insertar su propia imagen en la mayoría de sus obras, personificando personajes de la cultura popular". ¿Por qué invertir? "Museos como el MoMA, Stedelijk o el MACBA han contado con obra suya en sus exposiciones". Dónde encontrarlo: Galería Tim Van Laere (Holanda).