El sexo mejora con la edad (y los orgasmos también)

El sexo en el cine suele tener dos extremos. Por un lado, las extravagantes fiestas adolescentes en las que no queda ni habitación ni armario sin mancillar. Por el otro, parejas maduras intentando retomar su sexualidad pese a los estragos de la edad. Entre ambos puntos, décadas de sequía en las que el placer pasa a un segundo plano de una vida de cargas familiares y proyectos profesionales que solo permiten disfrutar de un orgasmo de vez en cuando. Afortunadamente, no hay nada más lejos de la realidad: según la ciencia, el sexo es cada vez mejor.

Lejos de la temida crisis de los 30, con la llegada de esta década los revolcones aumentan y mejoran. Según un trabajo del psicólogo David Buss de la Universidad de Texas, publicado en la revista Personality and Individual Differences, a partir de esa edad las mujeres son significativamente más activas sexualmente hablando: tienen más encuentros bajo las sábanas y también más fantasías. Nos pasa a todos, según el Informe sobre satisfacción sexual de la marca de juguetería sexual LELO.

Por qué el sexo mejora con la edad

Las cifras parecen hablar por sí solas pero, por algún motivo, con el paso de los años tendemos a echar de menos aquellos primeros encuentros sexuales. Todo era nuevo y emocionante, a pesar de los moratones que nos podíamos hacer en la parte trasera de un coche y las prisas para aprovechar una casa en la que no había padres. Encuentros quizá más furtivos que tenían esa chispa que parece que se pierde cuando toca encajar el sexo en la rutina. Pero lo de que "el tiempo pasado fue mejor" no aplica en este caso. "Las personas que estamos en la mediana edad tenemos cada vez más claro lo que queremos y cómo lo queremos, y sobre todo vamos sabiendo lo que no queremos y con qué no vamos a conformarnos. Esa certeza te lleva a valorar mejor todo lo que tiene que ver con el placer", afirma el sexólogo Iván Rotella.

Esa confianza y experiencia que adquirimos con la edad no solo mejora la experiencia, sino también los orgasmos: según una encuesta de la aplicación de fertilidad Natural Cycles a más de 2.600 mujeres, los mejores llegan a partir de los 36 años. El sexólogo añade que "cuanto más relajada está la persona, más consciente es de su placer y más a gusto está con el manejo de su cuerpo". En definitiva, tiene un clímax más intenso, que —según la sexóloga Emma Placer— llega a su cúspide entre los 40 y los 50 años, cuando "existe una combinación biológica, psicológica y social más conveniente para el placer y el hedonismo".

Pese a ello, "los estudios se centran en jóvenes o en la tercera edad, donde menos se ha investigado es en la mediana edad", reconoce la experta. Un terreno que parece que merece la pena explorar, ya que es la etapa en la que se dan relaciones más maduras y "existe una correlación positiva entre una relación de pareja estimulante y de confianza con la satisfacción general", insiste Placer. Está claro que una pareja nueva supone un frenesí químico y un aumento del deseo sexual, pero también tener que empezar de cero con cada cuerpo nuevo: elconocido pierde la novedad, pero nos reconforta en otros muchos sentidos. De hecho, tener una pareja estable es un factor a favor y no en contra de la satisfacción sexual.

Más pros que contras

"Socialmente se nos transmite la idea de que la juventud hay que exprimirla, aprovecharla y disfrutarla al máximo", explica Rotella. Por el contrario, la madurez es una época de responsabilidades, "con menos intensidad y menos ganas de dejarse llevar". Es cierto que las obligaciones, el estrés y el cansancio están ahí, pero eso no quiere decir que cuando nos pongamos en el asunto, la experiencia sea un grado. "La adultez nos tiene que llevar a ser más conscientes y tener una mejor preparación para encontrar momentos de placer, disfrutarlos más, apreciar más la intensidad que el rendimiento", aclara el experto.

La pregunta entonces es si el cuerpo responde de la misma forma con el paso de los años. "En el caso de los hombres, el tiempo de erección se alarga, pasa de unos escasos segundos en la juventud, hasta a casi cinco minutos en la senectud. Las mujeres, por su parte, experimentan una disminución de los estrógenos [la hormona sexual femenina] y esto puede penalizar en un momento dado", matiza Placer. Sin embargo, no todo depende únicamente de los años, sino también del estado de salud de cada uno. Cuidarse tiene como recompensa una mayor esperanza de vida sexual, según un estudio de la Universidad de Chicago, publicado en el British Medical Journal: a los 55 años, los hombres pueden esperar otros 15 años de actividad sexual. Y esta cifra puede verse incrementada en cinco o siete años si el estado de salud es especialmente bueno, según esta investigación.

Con la edad también mejoran otros aspectos, recuerda la sexóloga: "La parte orgánica no lo es todo, se amplia la dimensión del sexo, se tiene un disfrute integral, más sensitivo, variado y emocionante". Pero para llegar a esta experiencia gourmet, hace falta práctica e innovación. No se puede mejorar en ningún arte si nos dedicamos a hacer siempre lo mismo, a hacerlo rápido y porque toca. El nirvana sexual solo se consigue si aprendemos y ponemos en práctica lo que hemos aprendido por el camino. "Conocernos, darle a la sexualidad el espacio y la importancia que nos merece personalmente en un plano maduro y consciente, nos ofrece redescubrir el erotismo, el morbo y el juego sexual, aumentado la calidad de los encuentros y la diversidad de los mismos", concluye Emma Placer.

