El Ayuntamiento de Madrid abraza el legado del director de arte de Carmena (y sus campañas ilustradas)

Un chulapo madrileño y una mujer con el traje típico boliviano se miran frente a frente rodeados por el edificio de Schweppes de la Gran Vía, un gato negro, dos palmeras, un cactus y una calavera mexicana. Cruzan sus manos e intercambian sus antifaces de paloma y flamenco formando un corazón. Son los protagonistas del cartel del Carnaval de Madrid, que adorna las calles de la capital hasta el próximo 26 de febrero, dedicado a ensalzar el cruce de culturas entre la capital y Latinoamérica.

Su autora es la ilustradora María Corte (Barcelona, España, 1983) con una larga lista de trabajos realizados para publicaciones como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal, trabajos editoriales para Grupo Planeta o Mondadori y campañas para Adobe, American Express o Estrella Damm, entre otras muchas.

"He combinado los estereotipos más cañís con elementos de varios países latinoamericanos para representar la hermandad", explica Corte a ICON Design. Difícil lo tenía para elegir entre la amalgama de culturas sudamericanas, así que escogió una chola boliviana, cuya denominación proviene de la palabra española "chula" y cuya vestimenta "no es un disfraz", matiza. En definitiva, el chulo y la chula bailan un chotis bajo un cielo madrileño que también puede ser caribeño.

Ayuntamiento de Madrid

La elección de Corte para crear la campaña organizada por Madrid Destino, empresa municipal dedicada a la gestión cultural, turística y de eventos, y el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid supone también una buena noticia para el sector de la ilustración.

El nuevo director creativo del consistorio madrileño, Antonio Algovia, continuará con el legado dejado por su antecesor bajo el gobierno de Manuela Carmena, el diseñador gráfico Nacho Padilla (Madrid, 1970). Esta intención asomó ya en la cartelería de la pasada Navidad, ilustrada por Irene Blasco. Los tres años que Padilla pasó al frente de la imagen de Madrid dejó momentos de gloria visual como los carteles creados por Marga Castaño, fundadora del estudio Apéritif, para el Día Internacional de la Mujer de 2018 o la realizada por Mercedes deBellard para San Isidro el mismo año.

El cartel de la Navidad 2019-2020 fue una creación de la ilustradora Irene Blasco. | Ayuntamiento de Madrid

"Padilla sentó unas bases muy buenas en la utilización del diseño en la cartelería y vamos a seguir apostando por ello", confirma Algovia en conversación telefónica con ICON Design. Con 30 años y diseñador de profesión, se presentó en el número 27 en las listas del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), para las elecciones del pasado 26 de mayo. Antes, fue director de arte en la agencia Havas y júnior en Dr. Livingston, Supongo.

En esta ocasión, Algovia solo ha dado el visto bueno al diseño propuesto por Madrid Destino. Pero promete continuar con el apoyo a los ilustradores para reflejar esa imagen moderna, abierta y cercana de la capital que dejó su antecesor. Así como con la aplicación del Acuerdo Marco de Creatividad y Diseño Gráfico, pionero y único en España en la contratación de profesionales del diseño y la comunicación para las campañas de los festejos municipales que tanto turismo atraen. "Seguiremos con el mismo proceso que incluye a las 14 agencias con las que trabajamos", confirma.

La campaña de la Mercè, de María Corte, fue decisiva en su elección para ilustrar el Carnaval madrileño. | Ayuntamiento de Barcelona

Así se hizo con la elección de Corte. La apuesta por el color de sus ilustraciones fue clave para su adjudicación. Hubo un consenso previo entre la entidad y el Departamento de Arte de la Dirección General de Medios y la Dirección de Programas Culturales del Área de Cultura antes de contactar con ella a través de Instagram.

La ilustradora, de padres argentinos, recibió la propuesta de Madrid con sorpresa, sobre todo, después de enterarse de que la referencia era el cartel que elaboró para la fiesta mayor de Barcelona, La Mercè de 2019. Su interpretación de una Mercè entre africana y mestiza con castellers, el dragón de Sant Jordi o una escultura de Miró enganchados a su cabellera congeniaba con lo que se buscaba desde Madrid.

Las ilustraciones de Mercedes deBellard para las fiestas de San Isidro de 2018 fueron uno de los hits de la gestión de Nacho Padilla, director creativo del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena. | Mercedes deBellard

"Ha captado el concepto de unión de culturas, el mestizaje entre lo más castizo y la cultura iberoamericana que queríamos transmitir", comenta Marisa Bernal Gallero, directora de comunicación de Madrid Destino.

Una de las inspiraciones de María Corte es el trabajo de José Rodá, encargado de ilustrar la campaña Mira Madrid con Manuela Carmena. | Ayuntamiento de Madrid

Fue precisamente el cartel de La Mercè el que impulsó la carrera de Corte en España, después de años triunfando en el exterior. La propuesta le llegó tras pintar un mural de 25 metros en la Sala Ciutat, de la librería del Ayuntamiento de Barcelona especializada en libros de la ciudad. "Es maravilloso ver las ciudades llenas de ilustración, así que espero que ambos ayuntamientos nos sigan apoyando", dice Corte, cuya obra está repleta de influencias cubistas y personajes rotundos que recuerdan a los del pintor colombiano Fernando Botero.

Sus referencias actuales forman parte de la nueva oleada de ilustradores españoles que, como ella, están llevando sus diseños por todo el mundo. Y cita con entusiasmo algunos nombres como José Rodá, autor del cartel del Carnaval de Barcelona de este año y de la campaña turística Mira Madrid de Carmena; Magoz, con su propio estudio en Malmö (Suecia); Cristina Daura, que triunfa en EE.UU.; la italiana Cristina Spano o la belga Camille Vannier, ambas residentes en Barcelona. Su plan más inmediato, darse un paseo por Madrid para ver la Gran Vía, parafraseando la famosa canción del mexicano Agustín Lara, engalanada con sus carteles.

Cartel del Carnaval de Barcelona 2020, de José Rodá. | AYUNTAMIENTO DE BARCELONA