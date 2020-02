17 versiones que arruinaron clásicos del pop y rock

¿De quién son las canciones? Si hablamos de negocios, de su autor, pero si hablamos de arte, son de todos. Y más cuando se convierten en clásicos. Eso hace que los clásicos se adapten, se cambien y se reinterpreten. A veces, mejorando el original. Pero otras veces fracasando estrepitosamente. Repasamos a continuación unos cuantos ejemplos de esto último. Vaya por delante que, independientemente del desafortunado resultado, estos artistas le echaron valor para enfrentarse a éxitos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Ya les saldrá bien a la siguiente.

– Melendi versiona ‘Angie’, de The Rolling Stones

¿Quién se atrevió? Ramón Melendi Espina (Oviedo, 1979), artísticamente conocido como Melendi, grabó esta canción en 2010 para su quinto disco Volvamos a empezar. No hablamos de cualquier canción. Angie es la balada de los Stones más apreciada en España. Hubo un tiempo en el que la dejaron de tocar en directo, pero cuando venían a España la recuperaban ya que sabían de lo apreciada que era por aquí. Y no, Angie no está dedicada a la la famosa mujer de David Bowie. En este artículo contamos la historia (pinchar aquí).

¿Qué está mal en la versión? Un tema a guitarra y voz, que, aunque lo pretenda, nada tiene que ver con la original de los Rolling Stones. La traducción de la letra de los Stones al castellano, con versos como “el amor que nos unió y tan pronto se acabó”, chirría con una entonación que oscila entre la aspereza y la delicadeza pero se queda a medio camino, en un limbo difícil de clasificar. Ante las críticas que recibió a través de las redes sociales, Melendi afirmó durante un concierto: “Me han puesto a caer de un burro, lo más bonito es hijo de la gran...". Luego, el músico se excuso como pudo: “La canción está hecha desde el más profundo de los respetos, aunque no me han entendido”.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

El cantante Melendi durante una actuación en Arganda del Rey (Madrid) en 2011. Foto: Getty Images

– Metallica versiona 'Los rockeros van al infierno', de Barón Rojo

¿Quién se atrevió? Nada menos que la banda de rock duro más grande de los últimos tiempos, Metallica. Ellos también toman malas decisiones...

¿Qué está mal en la versión? Las últimas veces que Metallica ha tocado en España, el grupo ha querido hacer un guiño a la audiencia. En principio, ningún problema; al revés: un detalle simpático. Pero, ay, es conveniente trabajar bien la idea. Deciden tocar canciones de grupos míticos españoles de rock duro. En 2018, en el concierto de Madrid eligieron el clásico de Barón Rojo, Los rockeros van al infierno. Solo participan el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo. La interpretación es desastrosa y perezosa. Trujillo no se sabe la letra (parece que la está leyendo en una cuartilla en el suelo y no coordina su voz con el micrófono con lo cual no se le escucha), al ceñirse a guitarra y bajo suena sin vida... Menos mal que el público canta. En fin, un despropósito. Peor fue un años después, también en Madrid, donde interpretaron un tema de Los Nikis (despidan a quién les dijera que los Nikis gustaban al público heavy español).

Escucha la original aquí y la versión aquí.

Robert Trujillo, Kirk Hammett y James Hetfield el 5 de febrero de 2018 en el Wizink Center de Madrid, la noche que interpretaron la desacertada versión de Barón Rojo. Foto: Getty

– Russian Red versiona 'We will rock you’, de Queen

¿Quién se atrevió? La madrileña Lourdes Hernández González (1985). Hace 12 años, la cantante se presentó al mundo bajo el nombre Russian Red y logró que abrazáramos el indie gracias su álbum debut I love your glasses. Sin embargo, tras publicar su segundo disco, Fuerteventura, dejó los escenarios para empezar una nueva vida en Los Ángeles junto a su pareja.

¿Qué está mal en la versión? La canción original, compuesta por Brian May en 1977, es todo un himno que, según Rolling Stone, ocupa el puesto número 330 dentro de las 500 mejores canciones de la historia del rock. We will rock you se hizo con único propósito, como confesó su autor: ser coreada en un estadio. Fuera de ese ecosistema el tema, seamos realista, no tiene mucho sentido. Ese es el error de Russian Red, con su cándida interpretación: pretender que la escuchemos en casa, relajadamente y que estemos atentos. Su sedosa interpretación acaba echándonos de la canción. Inevitablemente, desconectamos.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

– West End Girls, versiona 'West End Girls', de Pet Shop Boys

¿Quién se atrevió? Un dúo también llamado West End Girls, que en 2006 publicaron un disco enteramente de versiones de los Pet Shop Boys (y en el que algunas no estaban del todo mal)

¿Qué está mal en la versión? Cantar un tema de los Pet Shop Boys es una osadía doble, porque ellos mismos es de los grupos que mejor han reinterpretado a otros. Cuando rehicieron Always on my mind, que hicieron popular Elvis Presley y Brenda Lee en los setenta, convirtieron una sentida balada de desamor que parecía el final de una fiesta en una bomba de baile robótico que parecía el principio de otra. Y cuando se atrevieron con el clásico de discoteca Can’t take my eyes off you no se les ocurrió otra cosa que mezclarla con Where the streets have no name, de U2, cabreando a Bono por el camino. La gracia de la West End Girls original era que Neil Tennant rapease con acento pijo sobre la desigualdad social, redondeando así una canción que explica, más en forma que en fondo, los demonios del clasismo. Todo eso estaba en la letra, pero sobre todo en su forma de recitarla. Si West End Girls fue un milagro fue porque más que cantada, estaba hablada. Y una canción se puede versionar, pero un gran discurso no.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

Neil Tennant, de los Pet Shop Boys, fotografiado con una imagen de Elvis Presley cuando era un periodista musical en la revista 'Smash Hits' en 1983. Solo cinco años después triunfaría con una versión de un tema que popularizó el rey del rock mencionada (para bien) en este artículo, 'Always in my mind'. Foto: Getty

– Paloma San Basilio versiona 'Juntos', también de Paloma San Basilio

¿Quién se atrevió? La propia Paloma San Basilio, que se dejó producir por su propia hija en un inenarrable disco electrónico llamado Amolap en 2011 en el que repasaba su éxitos.

¿Qué está mal en la versión? Habría que preguntarse qué está bien. Y solo podríamos responder que el amor de Paloma San Basilio por su familia para permitir esto, eso es lo que está bien. Juntos es uno de esos pocos himnos absolutos que aún funcionan como pegamento de todas las Españas: se puede bailar en una comunión o en un club gay, en una convención de las juventudes de Vox o en una de los panteras grises. La canción tiene además mucho de estudio sociológico de su tiempo (hoy las autoridades sanitarias y de tráfico temblarían ante frases como “fumando un cigarrillo a medias” o “cruzar en rojo los semáforos”). Juntos es tan del público como de la propia Paloma San Basilio y por eso versionarla es fácil: su melodía perfecta y pegadiza se podría adaptar tanto a un tango como a un chotis. Pero bajo la producción de su hija Ivana, de nombre artístico ShaLee, la voz de San Basilio (una de las más reconocibles de España) se pierde en un marasmo de autotune que la hace parecer una proto-Bad Gyal y si el resultado ya es descafeinado y asombrosamente amateur, lo que ocurre a partir del minuto 2:42 es… bueno, es mejor que lo compruebe usted mismo. Le advertimos de que podría herir su sensibilidad, si es que a estas alturas del artículo todavía le queda alguna.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

- Guns N' Roses versionan 'Knockin' on heaven's door', de Bob Dylan

¿Quién se atrevió? Unos Guns N' Roses en la cumbre y con el ego disparado. Era 1991 y creían poder con todo, con la edición de dos discos a la vez (Use Your Illusion I y II: 30 canciones), donde se incluía este clásico de Bob Dylan.

¿Qué está mal en la versión? Los alaridos de Axl Rose, los punteos de Slash y el tono "somos muy salvajes" queda lejos del lirismo de la original. Siendo ese un problema no es el más grave. Lo realmente preocupante es que la versión se ha hecho más famosa que la original. Hay por ahí quien incluso cree que Knockin' on heaven's door es de Guns N' Roses. Eso sí que es grave. La de Dylan tiene en Spotify 140 millones de reproducciones y la de Guns N' Roses 260. No decimos más...

Escucha la original aquí y la versión aquí.

Axl Rose y Slash tocando con Guns N' Roses en Rock In Rio II, en enero de 1991 en Rio De Janeiro, Brasil. Foto: Getty

– Jessica Simpson versiona 'These boots are made for walking', de Nancy Sinatra

¿Quién se atrevió? Jessica Simpson, que en general se ha atrevido demasiadas veces a demasiadas cosas: también ha versionado a Legacy Of Sound, a Robbie WIliams, a Dead or Alive y a John Lennon.

¿Qué está mal en la versión? La pareja artística que formaban Nancy Sinatra y Lee Hazzlewood dejó algunas de las canciones más enigmáticas, memorables y personales de la década de los sesenta. Jessica Simpson es una cantante que surgió a rebufo del éxito de Britney Spears y cumplió correctamente su papel de interpretar con brío vocal canciones pop y baladas románticas para la generación pre 11-S, pero carecía precisamente de todo lo que tenían These boots... y Nancy: misterio, huella y personalidad. Sobre el papel, la idea para esta versión no estaba del todo mal: Simpson cantaría el clásico de Sinatra y Hazzlewood en clave de country como una rubia sureña ligera de cascos. Pero es que se atrevieron a cambiar la letra (¡eso es como pintar la Casa Blanca de verde!), a añadir estrofas (que no aportan absolutamente nada) y, en el colmo del mal gusto, a añadir “¡Yiii-haaaas!” para convertir el número no en country, sino en una parodia de lo que es el country. Y hay un problema si querían hacer una parodia: la cantante Jessica Simpson puede presumir de algunas cosas, pero no de sentido del humor. Lo peor de todo es que alguien engañó a Willie Nelson para que apareciese y cantase en el videoclip y que la producción corrió a cargo de Jimmy Jam y Terry Lewis, los dos visionarios productores que en los ochenta ayudaron a crear el sonido Minneapolis. Para esto hemos quedado.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

En 1996 Nancy Sinatra donó a la cadena Hard Rock Cafe unas botas blancas con las que había interpretado su gran éxito, 'These boots are made for walking'. Foto: Getty

– Megadeth versiona 'Anarchy in the UK', de Sex Pistols

¿Quién se atrevió? Una de las bandas más importantes del trash metal es este combo liderado por Dave Mustaine, quien empezara su carrera en Metallica hasta que fue expulsado por consumo excesivo de alcohol y drogas. Entre 1986 y 1999, Megadeth acumularon ventas millonarias y conciertos masivos, y Mustaine fue considerado un Dios del metal.

¿Qué está mal en la versión? ¿Recuerdas cuando eras pequeño y ponías esta música en la habitación y entraba tu abuelo y te decía que apagaras ese ruido? No es ruido, son los Sex Pistols, decías. No es ruido, es AC/DC, le insistías al día siguiente cuando volvía quejándose por lo mismo. Para tu padre era el mismo ruido el punk inglés que el rock duro de unos australianos con un guitarrista vestido de colegial. Pues eso hace esta versión. Elimina todo lo que hacía especial el tema de los Pistols y lo convierte en ruido amorfo. No se puede hacer una versión trash de un tema punk. No se juntan cosas que parecen lo mismo, pero son muy distintas. Es de manual.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

– t.A.T.u. versiona 'How soon is now', de The Smiths

¿Quién se atrevió? Las t.A.T.u., el dúo ruso que vendió millones de copias a principios de siglo combinando un puñado de buenas canciones pop con la baja fantasía heterosexual de dos adolescentes lesbianas.

¿Qué está mal en la versión? Veamos: el propio Morrissey, buscalíos en sus horas libres, dijo que esta versión de su exgrupo (The Smiths) le encantó, lo cual nos lleva a concluir que tenemos que odiarla. Lo que más rabia da de esta canción es que no entendemos muy bien por qué existe: si bien otros ejemplos de esta lista tuvieron el valor de cambiar notoriamente la original (aunque fracasasen en el intento), este tema de las t.A.T.u. fracasa como un simple numero de karaoke. La producción y los acordes son bastante fieles a los de Morrissey y Johnny Marr, y lo único que escuchamos por encima es a dos adolescentes desgañitándose y no entendiendo que lo que hizo única a How soon is now en su día era ese pasotismo con el que Morrissey pide respeto para los tímidos. Una canción sobre el derecho a pasar desapercibido no puede ser cantada a gritos. Por cierto, lo mejor que dejó este atrevimiento fue una entrevista con Morrissey en Word Magazine en la que dijo sobre esta nueva interpretación: “Es magnífica. Absolutamente. Eso sí, no sé mucho sobre ellas [las t.A.T.u.]". Cuando el periodista le informa de que “son dos rusas lesbianas adolescentes”, responde Morrissey: “Bueno, ¿acaso no lo somos todos?”.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

Johnny Marr y Morrissey fotografiados en 1983 en una tienda de discos de Londres. Un año después 'How soon is now', el tema de los Smith compuesto por ambos, se convertiría en un éxito. Foto: Getty

– Limp Bizkit versiona 'Faith', de George Michael

¿Quién se atrevió? Limp Bizkit, ese grupo que lideró el auge del nu metal a finales de los noventa y principios de los dos mil.

¿Qué está mal en la versión? La desquiciante voz de Fred Durst. “Nos gusta hacer versiones agresivas de éxitos cursis del pop”, dijo al respecto en una entrevista para la revista Billboard. ¿Es un homenaje simpático o una herejía? Lo segundo hubiese sido mejor, pero no sirve ni para eso. Un ejemplo de que se puede adaptar un clásico del pop de los ochenta al nu metal es la versión que Orgy hicieron de Blue Monday (New Order): respetaron la esencia del original y se esforzaron por adaptarla a nuevo lenguaje. Limp Bizkit, en esta interpretación lamentable, solamente alternan entre un número de karaoke en Benidorm y un destrozo donde la original ni se reconoce. Y lo más terrible es que en YouTube su interpretación supera en número de visionados a la original. George Michael odió esta adaptación, como es lógico y natural. Y hasta Rage Against the Machine pidieron perdón al cantante (indirectamente) por el mero hecho de ser una de las inspiraciones de Limp Bizkit. “Me siento realmente mal por haber inspirado a esa mierda”, dijo el bajista Tim Commerford a Rolling Stone en 2014.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

– George Michael versiona 'True faith', de New Order

¿Quién se atrevió? El mismo hombre al que hemos defendido en el apartado anterior: George Michael. Tal vez como venganza porque a él le destrozaron Faith, él decidió destrozar True faith, de New Order.

¿Qué está mal en la versión? True faith tenía una melodía hermosa y una letra que George Michael podía hacer perfectamente suya, teniendo en cuenta su pasado de adicción a las drogas: "Pensé que este día nunca llegaría en que vería la luz a la sombra del sol de la mañana./ Mi sol de la mañana es la droga que me acerca a la infancia que perdí, reemplazada por el miedo". Esto podía haber sido glorioso. ¿Por qué entonces, oh, por qué, George Michael decidió cantarla desganado y con un autotune horroroso en el que su voz ni se reconoce? ¿Por qué esa producción vaga? No es porque ya no tuviese ni voz ni talento: solo un año después publicó White light, su última gran canción. Parece, simplemente, que a nadie implicado con esta canción le apetece realmente hacerla. Era un sencillo solidario para la asociación Comic Relief, por cierto. Eso significa alivio cómico. A lo mejor era una broma. Ya nunca lo sabremos.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

– Take That versiona 'Smells like teen spirit', de Nirvana

¿Quién se atrevió? Una de las boy bands más vendedoras. Y, probablemente, la que dio carreras en solitario más exitosas: sobre todo Robbie Williams, pero también Gary Barlow y Mark Evans.

¿Qué está mal en la versión? ¿Qué está mal? Todo, absolutamente todo. Desde ese riff de guitarra inicial, absolutamente falto de energía, a Gary Barlow rompiéndose la camiseta, secándose el sudor y lanzándola al público (ver vídeo); a esa desafinación en la voz... En fin, no puede haber un disparate mayor. Lo único bueno es que el pobre de Kurt Cobain ya había muerto (lo hizo en 1994 y la versión es de 1995) cuando ocurrió esto: se ahorró ver cómo destrozaban su gran clásico.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

Estos jovencísimos Take That, fotografiados en 1991, todavía no sabían la que les iba a caer por atreverse a tocar 'Smells like teen spirit', una de las canciones más célebres de la década de los noventa. Foto: Getty

– Britney Spears versiona '(I Can't Get No) Satisfaction', de los Rolling Stones

¿Quién se atrevió? Una Britney Spears con 19 años en pleno éxito después de su debut. Esta versión de los Rolling Stones aparece en su segundo disco, Oops!... I Did It Again (2000).

¿Qué está mal en la versión? Mira que ha tomado malas decisiones Britney Spears en su carrera ... Pues esta es de las peores. Sobre todo porque no había necesidad. Desde esa introducción de piano hasta el "baby" final, una interpretación pop electrónico de Satisfaction atroz.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

– Ana Torroja versiona 'Hijo de la luna', de Mecano

¿Quién se atrevió? Todos estamos de acuerdo en que Ana Torroja, cantante de Mecano, está en su derecho de reinterpretar uno de los temas de su exgrupo, Mecano. Y más si es un clásico como Hijo de la luna.

¿Qué está mal en la versión? "Por qué, por qué, por qué", como diría Mourinho. Por qué esa pátina de ranchera para una canción tan bella. Los "ay, ay, ayyy", las trompetas, los vítores de los mariachis... Todo suena como una mezcla forzada y sin sentido.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

Portada del disco de Bertín Osborne 'Va por ellas', de 2016. Interpreta canciones con nombre de mujer, como 'Michelle' (Beatles), 'Santa Lucía' (Miguel Ríos), 'Penélope' (Serrat) o 'Layla' (Eric Clapton).

– Bertín Osborne versiona 'Layla', de Derek and the Dominos

¿Quién se atrevió? Comunicador, cantante, humorista y portador de los valores tradicionales de la masculinidad.

¿Qué está mal en la versión? Podemos decir primero que Layla es una de las mejores canciones de la historia del rock, la pieza que compuso Eric Clapton (cuando lideraba en los setenta a los fugaces Derek and the Dominos) para gritar a todo el mundo su amor por Patty Boyd. Un tema que es parte de una de las historias más apasionantes del rock. Cuando compuso esta canción Clapton amaba a Boyd, pero ella estaba casada con su amigo George Harrison. Años después Boyd se divorciaba de Harrison y se casaba con Clapton. Harrison y Clapton siguieron siendo amigos durante todo el proceso (y más allá). Pues bien, Osborne se carga un pedazo de la historia del rock con una versión pretendidamente crooner que resulta inenarrable. Tanto, que sientes la necesidad de compartirla con tus amistades para constatar que todo esto no es producto de una pesadilla nocturna.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

– Madonna versiona 'American pie', de Don McLean

¿Quién se atrevió? Pues nada menos que una de las estrellas del pop más grandes que ha dado la historia de este género. Más de 300 millones de discos vendidos y algunas de las canciones más universales del último medio siglo lo avalan. El problema es que esto salió en el año 2000, uno de los momentos más bajos de Madonna, cuando se convirtió en vaquera. Después se haría ser guerrillera, hasta que en 2005 se reencontrara a lo grande convertida en profesora de aerobic.

Madonna, en su época de vaquera de 'American pie'.

¿Qué está mal en la versión? Se ha visto a reos llevando a cabo trabajos forzados con más ganas y gente caminando por el corredor de la muerte con más determinación. Madonna logra convertir una de las canciones más emocionantes, ingeniosas y catárticas jamás grabadas en algo gelatinoso y amorfo. Por no hablar de las caras que pone en el vídeo -lleno de banderas yanquis, balas de paja y personas con cara de esconder tras sus rostros historias la mar de humanas-, que parece que quiere sonreír, pero se le ha quedado algo entre las muelas. Lo única buena idea aquí es recortar la duración de la versión a la mitad de la original.

Escucha la original aquí y la versión aquí.

– José Andrea (Mägo de Oz) versiona 'Heaven', de Bryan Adams

¿Quién se atrevió? El vocalista de Mägo de Oz, José Andrea. Ya no está en el grupo, pero sí lo estaba cuando editó un disco de adaptaciones al castellano de canciones en inglés de bandas como Deep Purple, Scorpions, Twisted Sister o Bryan Adams. El artefacto se llamó Dónde el corazón te lleve (2004).

¿Qué está mal en la versión? Todos hemos tenido nuestra pelea interna sobre la aceptación de la música de Bryan Adams. Nos parece blando, cliché, nos gusta más Ryan Adams, odiamos que sus baladas suenen en comedias románticas que ya odiamos... Pero más tarde o más temprano le aceptamos porque Adams tiene cosas tremendamente eficaces en su discografía. Y en directo es un huracán. Heaven es uno de sus grandes baladones, gelatinoso. Lo que hace Andrea es que si teníamos dudas con el original se disipen si lo comparamos con este Engañando al olvido. Una adaptación al castellano que es tan disparatada que no das crédito. Este verso es absolutamente real: "Hay tanto de mi que quiere llorar, pero mis llantos vendí entre las piernas de un bar". Increíble ¿eh?

Escucha la original aquí y la versión aquí.



