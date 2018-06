16

‘Lucille’, de Little Richard (1957)

Situémonos. Este misil musical se grabó ¡en 1955! Todavía hoy suena peligrosa, con esa forma de cantar tan salvaje de Little Richard. Se han hecho infinidad de versiones, pero ninguna tan buena como esta incendiaria original.Según su autor, Little Richard, no es una mujer concreta. Según alguno de sus más concienzudos biógrafos se trata de una ‘drag queen’ que conoció Richard en un bar. Lo que está totalmente confirmado por el autor es que en un primer momento se llamaba ‘Directly from my heart to you’ y era una balada. Pero a Richard se le ocurrió dar a la canción el ritmo del “tren al pasar por la estación cerca de tu casa”. Y creó este monumento a la lujuria. En la imagen, Little Richard en un estudio de grabación en 1959. Escuchar la canción aquí