9

'We will rock you' (1977, incluida en el disco 'News of the World')

Por qué es tan buena. Porque con esta canción nació el rock de estadio. Sorprendentemente corta (solo dos minutos: ¿a que creías que era más larga?), más básica imposible (incluso podría sobrar el solo de guitarra final) y de una eficacia automática. Si alguien sueña con componer la canción que tiene que corear el mundo, está perdiendo el tiempo: lleva en marcha desde 1977.

La historia de la canción. La mayoría de los éxitos de Queen están compuestos por Mercury. Este no: lleva la firma del guitarrista Brian May. ¿En qué se inspiró para componer este clásico de los estadios? Pues en un estadio. Habla May: “Una noche, al final de un concierto, nos retiramos del escenario y de fondo escuché a la gente cantar la pieza que entona la hinchada en el estadio del Liverpool, 'You'll never walk alone'. Me fui a la cama pensando en una canción donde el público pudiera participar. Es gente que está ahí, apretujada, apenas se puede mover, pero puede aplaudir, golpear sus pies y cantar. Cuando me desperté por la mañana 'We will rock you' salió del tirón”. En la imagen, el autor del tema, Brian May, vistiéndose en el camerino para un concierto de Queen. Sentado, frente al espejo, Mercury.

Escucha la canción aquí.