Benetton despide a Oliviero Toscani por denigrar a las víctimas del puente de Génova

Las polémicas del provocador fotógrafo Oliviero Toscani, conocido por sus campañas publicitarias con Benetton, tienen sus consecuencias. La firma de moda ha comunicado este jueves que prescinde del trabajo de su hasta ahora director creativo. Toscani concedió un día antes una entrevista a la radio italiana Rai y le preguntaron por el papel que tuvo Luciano Benetton, fundador de la marca, en la tragedia del puente de Génova en 2018 —donde fallecieron 43 personas—, debido a que su familia es la accionista mayoritaria de Atlantia, cuya filial Autostrade per l'Italia era la responsable de la gestión de dicha infraestructura. El fotógrafo se mostró molesto y contestó: "¿Pero a quién le interesa que se caiga un puente? Dejémoslo ya".

Las reacciones en Italia no tardaron. La presidenta de la asociación de víctimas del derrumbe, Egle Possetti, dijo tras escuchar las declaraciones: "Los 43 muertos inocentes para él contarán poco, pero para nosotros eran todo". Un comentario al que se sumaron diferentes políticos, como el líder de la Liga, Matteo Salvini, que calificó al fotógrafo de "miseria humana". El gobernador de la región de Liguria, donde se produjo la tragedia, Giovanni Toti, se manifestó "indignado" por el comentario y el alcalde de Génova, Marco Bucci, inició la campaña en redes sociales #Anointeressa (A nosotros nos interesa, en italiano).

Toscani intentó justificar sus palabras a través de su cuenta de Twitter y alegó que habían sido sacadas de contexto: "Lamento que mis palabras, extrapoladas y confusas, justificaran una locura como esa, que el puente no me interese en absoluto". A lo que añadió: "Como todos, estoy interesado e indignado por esa tragedia. Pero es absurdo que algunos periodistas me pidan admitir responsabilidades".

Al día siguiente, Benetton tomó cartas en el asunto y decidió despedir al fotógrafo. "El grupo Benetton y su presidente, Luciano Benetton, se disocian de la manera más absoluta de las afirmaciones de Oliviero Toscani sobre el derrumbe del puente Morandi y reconocen la imposibilidad de continuar la relación de colaboración con su director artístico Oliviero Toscani", escribió la compañía en un comunicado.

No es la primera vez que la firma italiana rompe su relación con el fotógrafo. En 2000, después de 18 años encargado de la creatividad de la compañía, Benetton le despidió por una campaña protagonizada por presos condenados a muerte y que afectó económicamente a la empresa. Pero en eso se ha basado la carrera de Toscani —que volvió a ser contratado en 2018—, en la provocación. Son conocidas sus campañas para la marca italiana en las que sus protagonistas son una modelo anoréxica, un enfermo de sida o líderes políticos besándose.