Retirados, triunfadores o repudiados: ¿qué ha sido de los héroes de acción de nuestra infancia?

Los tildaron de malos intérpretes, de propagandistas de una u otra ideología y de vendidos a la industria del entretenimiento, pero lo cierto es que varias generaciones aprendieron con ellos sus primeras nociones de justicia y posicionamiento: todos estos héroes del cine de acción encarnaban los valores que debíamos defender y el resto encarnaban los que nos tenían que espantar. También supimos, gracias a ellos, algo de geopolítica aunque fuese con un sesgo ideológico importante y una descripción de brocha gorda: supimos que los rusos eran casi siempre los malos, que los vietnamitas eran todos una pandilla de salvajes, que los conflictos en América Central los arreglaban siempre los estadounidenses, que los extraterrestres nunca venían de buen rollo y que los avances tecnológicos solo servirían para crear robots que iban a destrozarnos.

Hoy el cine de acción es diferente. Tímidamente, va dando espacio a las mujeres como heroínas (solo encontraremos una en esta lista) y en su discurso ya se defienden causas más elaboradas que aquellas luchas maniqueas entre un héroe blanco estadounidense y unos cuantos hombres en taparrabos en una jungla. Muchos de estos actores siguen en el género y las sagas que les dieron éxito también se han adaptado a los nuevos tiempos. Así eran y así son hoy nuestros primeros héroes.

- Sylvester Stallone

Edad: 73 años (nació en Nueva York en 1946).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? Gracias a Rocky (1976), una película más intimista de lo que se recuerda. Es curioso que una de las estrellas de Hollywood a las que luego más se criticó por inexpresivo y mal actor entró en la industria por la puerta grande: con esa película estuvo nominado a mejor actor y a mejor guión original en los Oscar. Y puede que se haya olvidado, pero ganó la estatuilla a mejor película.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? La sala Rocky, la saga Rambo, Cobra (1986), Máximo riesgo (1993), Demolition Man (1993), El especialista (1994)…

¿Qué hace ahora? Tras un bache entre finales de los noventa y principios de los dos mil, en el que sus películas dejaron de ser rentables, Stallone supo adaptarse como nadie a la era de la nostalgia multimedia y retomó con éxito los papeles que más fama le habían dado: los de Rocky y Rambo en nuevas entregas abrazadas por crítica y público (por Creed, nueva entrega de Rocky, fue de nuevo nominado al Oscar en 2015). Además es el creador y protagonista de la exitosa saga Los Mercenarios, que desde 2010 reúne a héroes de acción de esta lista. En su vida privada ha superado unos cuantos baches y tragedias y sigue hoy con su esposa desde hace 23 años, Jennifer Flavin.

- Arnold Schwarzenegger

Edad: 72 años (nació en Estiria, Austria, en 1947).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? En 1982 gracias a Conan el bárbaro, cinta de acción rodada en España que fue un gran éxito en taquilla, pero especialmente gracias a Terminator (1984), el personaje que ha definido su carrera.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Comando (1985), Terminator 2: el día del juicio final (1991), Depredador (1987), Desafío total (1990), Poli de guardería (1990), Mentiras arriesgadas (1994)…

¿Qué hace ahora? Entre 2003 y 2011 se alejó casi completamente del cine para ser el gobernador número 38 de California y, a su regreso, no ha dejado de trabajar. Ha aparecido en la saga Los Mercenarios y ha vuelto a ser Terminator en nuevas entregas de la saga (Terminator Génesis y Terminator: destino oscuro). También da su nombre a una serie de competiciones de portillas anuales llamada Arnold Sports Festival, cuyo evento Arnold Classic Europe suele tener lugar en España. Su vida privada fue objeto de análisis cuando en 2011 se separó de su esposa durante 25 años, Maria Shriver, tras admitir un romance con una trabajadora doméstica con la que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Actualmente está saliendo con Hether Milligan, de 43 años.

- Jean Claude Van Damme

Edad: 59 años (nació en Bruselas, Bélgica, en 1960).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? Gracias, especialmente, a Soldado universal en 1992, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de ese año. Pero ya antes gozaba de fama dentro del cine de acción por películas como Libertad para morir (1990) o Doble impacto (1991). Al contrario que Stallone o Schwarzenegger, cuyo encanto para la audiencia estaba más basado en la fuerza y la testosterona, Van Damme mezclaba músculos con ciertos modos de galán y un físico más suave, de modo que las mujeres también iban a ver sus película.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Soldado universal (1992), Timecop: policía en el tiempo (1994), Street Fighter: la última batalla (1994) y Muerte súbita (1995).

¿Qué hace ahora? A Van Damme no le sentó bien el siglo XXI. Según él mismo relató, la adicción a la cocaína afectó negativamente a su carrera, que tras algunos fracasos a finales de los noventa se desarrolló en películas directas al videoclub en la década de los dos mil o en cintas menores grabadas en Asia. Eso sí, el actor también ha sabido reírse de sí mismo en cintas como JCVD (2008), donde se interpretó a sí mismo y asombró a la crítica con un giro dramático que nadie esperaba de él. La revista Time dijo que su interpretación era la segunda mejor de aquel año, solo por detrás del de Heath Ledger en El caballero oscuro. Lleva desde 1999 casado con la gimnasta Gladys Portugues (con la que ya había estado casado entre 1987 y 1992) y tienen tres hijos, uno de ellos de otro matrimonio de Van Damme.

- Bruce Willis

Edad: 64 años (nació en Renania-Palatinado, Alemania, en 1955).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? La audiencia de todo el mundo ya lo amaba gracias a su papel de detective arremangado y ácido en la serie Luz de luna (1985-1989), pero se convirtió en una gran estrella gracias a Jungla de cristal (1988), una de las películas más taquilleras de ese año.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Las cinco entregas de Jungla de cristal (que van desde 1988 a 2013, por ahora), Persecución mortal (1993), El quinto elemento (1997), Armageddon (1998) y Sin City (2005). Fuera del género de acción ha tenido mucho éxito en dramas como El sexto sentido (1999) y comedias como Falsas apariencias (1999).

¿Qué hace ahora? Willis se ha apuntado en la última década a sagas como Los mercenarios y sigue alternando thrillers de acción (que ya no tienen la recaudación millonaria de sus películas de juventud) con su trabajo con directores de renombre como Wes Anderson, Barry Levinson o Quentin Tarantino. Su vida personal también ha sido pasto de los tabloides gracias, especialmente, a su mediático matrimonio con Demi Moore en la década de los noventa, con la que tuvo tres hijas. Tras el divorcio, Willis salió durante un breve espacio de tiempo con una española, María Bravo. Actualmente está casado con la modelo Emma Hemings, con la que ha tenido otros dos hijos.

- Harrison Ford

Edad: 77 años (nació en Chicago en 1942).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? En 1977, gracias a su papel de Han Solo en La guerra de las galaxias y también en 1981 gracias a su papel de Indiana Jones en En busca del arca perdida.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Si enumeramos todas las películas populares de uno de los actores más queridos y trabajadores de la historia de Hollywood no terminaríamos, así que ciñámonos a esas que hicieron de él un héroe de acción: toda la saga Indiana Jones (que empezco en 1981 y de la que habrá pronto una nueva entrega), la saga Star Wars (que también llega desde 1977 hasta hoy, aunque no ha aparecido en todas las entregas), Blade Runner (1982), Juego de patriotas (1992) y su secuela Peligro Inminente (1994), El fugitivo (1993), Air Force One (1997) y K-19 (2002). Por supuesto, también ha aparecido en la saga que ha reunido a casi todos los miembros de esta lista: Los mercenarios (en su tercera parte, estrenada en 2014).

¿Qué hace ahora? Nunca ha parado, tiene a punto de estreno La llamada de lo salvaje, que puede revalidar su título de héroe de acción con 77 años, y el año que viene estrenará, a sus 78, otra entrega de Indiana Jones. Ford ha estado casado tres veces y tiene cinco hijos. Desde 2010 mantiene una relación con la actriz Calista Flockhart, la popular Ally McBeal en televisión.

- Steven Seagal

Edad: 67 años (nació en Michigan en 1952).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? En 1988, gracias a la película Por encima de la ley, aunque fue el enorme éxito de Alerta máxima (1992) el que lo hizo conocido en todo el mundo.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Señalado por la muerte (1990), Difícil de matar (1990), Buscando justicia (1991), En tierra peligrosa (1994), Alerta máxima 2 (1995), Decisión crítica (1996) y Heridas abiertas (2001).

¿Qué hace ahora? Exceptuando Machete (2010), de Robert Rodríguez, todas las películas de Seagal en este siglo han sido estrenadas directamente en vídeo. El actor, que siempre ha tenido fama de hombre difícil en Hollywood y sobre el que pesan acusaciones de violación y acoso sexual, se ha convertido en una figura enormemente popular en Rusia, en amigo personal de Vladimir Putin y ha sido nombrado enviado especial de Rusia en Estados Unidos. En Rusia comercializa refrescos, bálsamos para el afeitado y armas. Seagal ha estado casado cuatro veces y tiene siete hijos. Su relación más conocida fue la que mantuvo con la modelo Kelly LeBrock, la famosa mujer de rojo en la película del mismo nombre de Gene Wilder (1984).

- Kurt Russell

Edad: 68 años (nació en Massachusetts en 1951).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? En los ochenta gracias a su trabajo con John Carpenter en películas que no fueron éxitos masivos pero sí entusiasmaron a la crítica y se han convertido en películas de culto: 1997: escape de Nueva York (1981), La cosa (1982) y Golpe en la pequeña China (1986).

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Dentro del género de acción, Russell ha tenido éxito en taquilla con Tango y Cash (1989), Llamaradas (1991), Tombstone: la leyenda de Wyatt Earp (1994), Decisión crítica (1996) o Poseidón (2006).

¿Qué hace ahora? Alterna personajes secundarios en sagas de acción taquilleras (como Fast & Furious o Guardianes de la galaxia) con trabajos con Tarantino (Los odiosos ocho en 2015 y Érase una vez en Hollywood en 2019). No ha dejado de lado la acción pura: en 2016 protagonizó con Mark Wahlberg Marea negra. En lo personal, su matrimonio con la actriz Goldie Hawn es uno de los más duraderos y estables de Hollywood: 35 años casados.

- Mel Gibson

Edad: 64 años (nació en Nueva York en 1956).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? En 1979 cuando protagonizó Mad Max (Salvajes de autopista), su segunda película, y, especialmente, gracias a Arma letal en 1987, que se convirtió en una de las diez películas más taquilleras de ese año en todo el mundo.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Aparte de las entregas de Mad Max y Arma Letal, Gibson tiene en su filmografía Air America (1990), Dos pájaros a tiro (1990), Rescate (1996), Conspiración (1997), Payback (1999) o El patriota (2000). Hemos obviado aquí sus incursiones en la comedia, en cine dramático o las películas que también dirigió, entre las que sobresale la famosísima Braveheart (1995).

¿Qué hace ahora? La turbulenta vida personal de Gibson, las acusaciones de maltrato de su exnovia y sus declaraciones políticas y personales fuera de tono casi dinamitaron su carrera hace una década. Nunca ha sido precisamente discreto con sus fuertes creencias conservadoras y ha dado titulares que irritaron a millones de personas. Se ha ido recuperando con apariciones en la saga Los Mercenarios (en la tercera, en concreto), con trabajos con directores de culto como Robert Rodríguez (en Machete Kills, 2013) y comedias familiares como Dos padres por desigual (2017). En 2016 su película como director, Hasta el último hombre, recibió estupendas críticas y nominaciones en categorías principales de los Globos de Oro y los Bafta. Mel Gibson estuvo casado durante tres décadas con Robyn Moore (hasta 2011), con la que tuvo siete hijos. Posteriormente tuvo otra con Oksana Grigorieva y otro con su actual esposa, la jinete y escritora Rosalind Ross.

- Chuck Norris

Edad: 79 (nació en Oklahoma en 1940).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? Norris ya tenía un nombre en Hollywood antes de convertirse en un ficticio salvador de la patria gracias a su experiencia entrenando a celebridades de Hollywood y a apariciones en películas del que fue su amigo Bruce Lee. Varias películas en las que mezclaba sus dotes interpretativas con sus dotes para las artes marciales le dieron fama entre los aficionados a ese subgénero, pero fue Desaparecido en combate (1984), película de bajo presupuesto que multiplicó sus beneficios en taquilla, la que lo convirtió en un héroe patriota.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? La saga Desaparecido en combate, la saga Delta Force (1986), Hitman (1991) y, por supuesto, la popular serie Walker Texas Ranger (1993-2001), fábula moralista de acción que duró ocho temporadas y se emitió con éxito en más de cien países (en el nuestro se pudo ver en Telecinco).

¿Qué hace ahora? Fue uno de los primeros memes de Internet gracias a los “Chuck Norris facts” (“Cosas de Chuck Norris”), chistes que exageraban su fuerza y poder y se tomó con humor hasta el punto de promocionar libros y merchandising sobre ello. Ha abierto gimnasios, ha apoyado a Donald Trump y ha sido imagen de marcas de armas. En el cine su último papel reseñable ha sido en Los Mercenarios 2 (2012). Hace un par de años anunció que se retiraba de las pantallas para cuidar a su esposa, Gena, que sufre una extraña enfermedad.

- Dolph Lundgren

Edad: 62 (nació en Spånga, Suecia, en 1957).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? En 1985, gracias al papel del imponente rival ruso en Rocky IV, hasta hoy la entrega más rentable de toda la saga Rocky. Además, su romance con Grace Jones (del que fue guardaespaldas) lo convirtió también en una de las presencias más magnéticas de la prensa amarilla.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Ya como protagonista, Lundgren triunfó con Masters del universo (1987) o Red Scorpion (1989). En Soldado Universal (1992) compartió protagonismo con Jean Claude Van Damme y en Johnny Mnemonic (1995) con Keanu Reeves. La fama masiva no duró demasiado. A finales de los noventa, Lundgren seguía manteniendo su estatus como héroe, pero de videoclub: sus películas eran coproducciones internacionales destinadas, en la mayoría de los casos, al vídeo.

¿Qué hace ahora? Por supuesto, ha aparecido en esa saga nostálgica que reúne a todos los miembros de esta lista: Los mercenarios. Y, además, en su Suecia natal, donde sigue siendo una figura muy conocida, ha probado suerte en otras labores, por ejemplo ejerciendo de presentador de Melodifestivalen, la competición anual donde los suecos deciden a su candidato a Eurovisión (y que, al contrario que en España, se toman muy en serio). En 2018 la saga Rocky le volvió a dar una oportunidad en la pantalla grande: volvió a ponerse en la piel del ruso Ivan Drago en Creed II y, además, apareció en la taquillera Aquaman. Lundgren se casó en 1994 con la diseñadora Anette Qviberg y tuvo dos hijas, Ida y Greta, que pese a tener nacionalidad sueca crecieron en Marbella, donde el matrimonio tenía una casa. Tras el divorcio en 2011, Lundgren está emparejado actualmente con la campeona de kárate Jenny Sandersson.

- Charles Bronson

Edad: Es el más veterano de esta lista y también el único que no sigue con nosotros: falleció en 2003 a los 81 años.

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? En 1960 destacó gracias a su papel en Los siete magníficos, en la que compartió pantalla con Steve McQueen y Yul Brinner, pero se convirtió en un protagonista reconocido gracias a los espagueti western que rodó en los setenta y las películas de vengador solitario en las que se especializó en los ochenta.

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Hasta que llegó su hora (1968), El justiciero de la ciudad (1974), Yo soy la justicia (1981), Al filo de la medianoche (1983), Justicia salvaje (1984) o Mensajero de la muerte (1989). En todas ellas interpretó a la figura del vigilante justicieron al que era mejor no tocarle las narices: siempre se llevaba la revancha.

Bronson siguió trabajando hasta finales de los noventa y pasó sus últimos años deprimido por la muerte de su esposa debido a un cáncer de mama. Falleció en 2003 debido a una neumonía.

- Sigourney Weaver

Edad: 70 años (nació en Nueva York en 1949).

¿Cuándo se convirtió en un héroe de acción? Hubiéramos deseado que más mujeres apareciesen en esta lista, pero no fue hasta años más recientes cuando nos acostumbramos a que ellas también pusiesen orden y se cargasen a los malos. Sigourney Weaver está considerada la primera heroína de acción gracias a ser la que toma las riendas y pone orden en Alien: el octavo pasajero (1979), aunque en esa misma década tuvo precedentes como Carrie Fisher (que fue la princesa Leia en La guerra de las galaxias en 1977) o Pam Grier, que repartía justicia en Foxy Brown (1974).

¿Cuáles son sus películas más conocidas? Sigourney es una gran heroína de acción en todo derecho gracias a la saga Alien, cuyas cuatro primeras entregas protagonizó entre 1979 y 1997. También estuvo en la enormemente taquillera Cazafantasmas (1984) y en su segunda parte en 1989.

¿Qué hace ahora? La carrera de Sigourney es larga, exitosa y se ha movido cómodamente en más géneros, aunque dentro de la acción la hemos podido ver en los últimos años en la arrasadora Avatar (2009) y estará también en las secuelas que están a punto de estrenarse. También recuperará su papel original de Cazafantasmasen la nueva entrega que se llega a los cines este verano. Sigourney está casada desde 1984 con el director teatral Jim Simpson y tienen una hija en común, la también actriz Charlotte Simpson.

