Cuando las estrellas de Hollywood se enamoran de un español: diez relaciones que cruzaron un océano

El caso de Ana de Armas y Bradley Cooper, de confirmarse, podría ser el último de una larga lista de españoles y españolas que enamoraron a estrellas internacionales. La actriz cubano-española (nació en la isla del Caribe, pero sus abuelos son españoles, ha vivido aquí y tiene doble nacionalidad) está viviendo un momento dulce en Hollywood y aspira a ser una de las grandes estrellas de esta década. Cooper aún disfruta del enorme éxito como actor y director que ha supuesto Ha nacido una estrella. Los dos se conocieron en el rodaje de War dogs en 2016 y, según algunos medios de sociedad estadounidenses, han mantenido una buena amistad que se podría haber convertido en una relación amorosa en los últimos meses.

No sabemos si esto se quedará en otro titular efectista o se convertirá en uno de esos romances de altos vuelos que tanto gusta a la prensa rosa de todo el mundo. Por ahora, repasemos estos otros romances entre españoles y españolas que enamoraron a actores, modelos y directores conocidos en todo el mundo.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky en el estreno de 'Men in Black International' en Nueva York en 2019. Getty Images

– Chris Hemsworth y Elsa Pataky

Él (Melbourne, 1983) es australiano, actor, sex symbol por antonomasia de los años diez y uno de los actores mejor pagados del mundo. Ella (Madrid, 1976) española, fue referente de varias generaciones desde los años noventa gracias a papeles como el de Al salir de clase o Ninette y, en su día, promesa española en Hollywood. Chris y Elsa son una de las parejas más consolidadas del mundo del cine. Se conocieron en 2010 y se casaron a finales de ese mismo año. Tienen tres hijos (una niña y dos gemelos) y a menudo vienen a España: los dos últimos veranos se los pudo ver en San Sebastián, Madrid, Ibiza o Formentera.

Naomi Campbell y Joaquín Cortés en una fiesta en Londres en 1997. Getty Images

– Naomi Campbell y Joaquín Cortés

Ella (Londres, 1970) es británica y una de las supermodelos más famosas de la historia. Él (Córdoba, 1969) es un bailaor de éxito internacional. Y el Fashion Café los unió. Aquel negocio quedará para siempre en la memoria empresarial como un experimento fracasado: el intento del mundo de las modelos de hacer su propia cadena de restaurantes tipo Planet Hollywood o Hard Rock Café se saldó con solo cinco establecimientos y el cierre cuatro años después. Sin embargo, la inauguración de su efímera sede en Barcelona sirvió para que se conociesen Naomi Campbell y Joaquín Cortés y comenzase uno de los romances más tumultuosos y memorables de la década. Su relación dejó unas cuantas fotos para el recuerdo (recordemos esa en la que él le acerca un enorme candelabro para que ella se encienda un cigarro) y un final dramático: en junio de 1997 ella sufrió una sobredosis de barbitúricos en Gran Canaria tras una fuerte discusión entre ambos. La relación terminó poco después. Este romance tormentoso continuó mejor de lo que muchos suponían: han vuelto a coincidir y se han saludado con cariño, por ejemplo en Capri en 2002.

Bruce Willis y María Bravo, de vacaciones en Marbella en 1999. Getty Images

– Bruce Willis y María Bravo

Del Fashion Café de Barcelona al Planet Hollywood de Madrid, una aventura empresarial un poco más afortunada (tampoco demasiado) que también dio lugar a una relación: la del actor Bruce Willis (Idar-Oberstein, Alemania, 1955) y la actriz y empresaria española María Bravo (Málaga, 1967), que se conocieron en la inauguración de la sede (ya cerrada) en Madrid. Ella había acudido con su hermana, que actuaba con el grupo de música Gipsy Kings en el evento, y le presentaron al actor, que la llamó al día siguiente. Tras veinte meses de relación en los que se los pudo ver paseando por diferentes lugares de España, la relación llegó a su fin en octubre de 2001 tras una infidelidad de él, según contaría ella posteriormente. También contó que Demi Moore, exesposa de Willis, llegó a enviarle una carta de ánimo. Sororidad internacional.

Tom Cruise y Penélope Cruz en el estreno de 'Minority Report' en Nueva York en 2002. Getty Images

– Tom Cruise y Penélope Cruz

De todas las relaciones amorosas entre Hollywood y España, la de Tom Cruise (Nueva York, 1962) y Penélope (Madrid, 1974) es tal vez la que ha dado más titulares. Él era el actor más famoso y cotizado de Hollywood, ella una estrella emergente en Estados Unidos que acabaría triunfando y ganando un Oscar no muchos años después. Comenzaron su relación en el rodaje de Vanilla Sky (2001), la versión estadounidense de Abre los ojos, y la finalizaron en 2004. En la biografía sobre Tom Cruise que escribió el británico Andrew Morton, el autor afirmó que ella “no estuvo dispuesta a tragar con todo lo referente a la Cienciología y esta fue una de las razones de la ruptura”. La edición estadounidense de Vanity Fair aseguró, en un polémico reportaje de investigación, que la organización nunca vio con buenos ojos a Cruz por sus “creencias budistas” y que tras la ruptura con Cruise la Cienciología abrió “un proceso de casting” para encontrarle una nueva novia. Y encontraron a Katie Holmes. Aquello, como demostró el tiempo, tampoco salió bien.

Alejandra Silva y Richard Gere en el Festival de Tribeca (Nueva York) de 2019. Getty Images

– Richard Gere y Alejandra Silva

Richard Gere (Filadelfia, 1949), estrella de Hollywood durante tres décadas en las que dejó títulos como American gigolo, Oficial y caballero, Pretty woman o Chicago, conoció a la empresaria gallega Alejandra Silva (A Coruña, 1973) en 2014 en Positano (Italia), cuando se alojó en uno de los hoteles que ella gestionaba. Se casaron en la finca que Richard Gere tiene en Nueva York en 2018, en una ceremonia civil donde había varios monjes tibetanos (él es budista y ella se convirtió tras conocerlo). Desde la unión (que ha dado un hijo y llegará otro en 2020) él pasa mucho tiempo en España y se ha mojado en varias causas: se ha entrevistado con el presidente Pedro Sánchez en La Moncloa para hablar de las personas sin hogar y ha visitado el Open Arms.

Claudia Traisac y Josh Hutcherson en el estreno de 'Escobar: paraíso perdido', la película en cuyo rodaje se conocieron. Getty Images

– Josh Hutcherson y Claudia Traisac

Josh Hutcherson (Kentucky, 1992) es, junto a Jennifer Lawrence, la estrella de la saga Los juegos del hambre, una de las más taquilleras de la historia del cine (ha recaudado casi 2.700 millones de euros). Claudia Traisac (Madrid, 1992) ha aparecido en Cuéntame, Paquita Salas, el musical Hoy no me puedo levantar y Escobar: paraíso perdido. Fue en el rodaje de esta última, en 2013, donde ambos coincidieron y se enamoraron. Desde entonces son una de las parejas más estables y discretas del joven Hollywood y el amor de él por España es tal que se le puede ver a menudo alternando por bares de la capital, como espectador en el Primavera Sound de Barcelona o en conciertos de grupos como The Parrots. Y hasta ha hecho un cameo en Paquita Salas, la serie donde ella dio vida a una especie de Anna Allen. Actualmente ella está en la serie de Netflix Alta Mar y él tiene pendiente de estreno The long home, de James Franco.

Sara Montiel y su marido, Anthony Mann (a la derecha) fotografiados en un estreno en Madrid en la década de los cincuenta. Getty Images

– Anthony Mann y Sara Montiel

Sara Montiel (1928-2013) fue la primera española en irse a Hollywood y también la primera en enamorar a un gran director. Anthony Mann (1906-1967) tenía en su filmografía Winchester 73, Horizontes lejanos, Bahía negra, Cimarrón o La caída del Imperio romano. Ella había triunfado en Estados Unidos, pero en 1957 tuvo su mayor éxito con la española El último cuplé y decidió dejar Hollywood. “¿Quién querría volver a hacer de india?”, declaró a EL PAÍS. Ese mismo año se casaron. El matrimonio no duró demasiado: se separaron en 1963. Según ella contaría, se casó con él para alejarse del que era entonces su verdadero amor, el premio Nobel Severo Ochoa. Él falleció poco después del divorcio. La carrera de ella se extendería durante décadas, ya sea en cine, teatro, música o, al final, simplemente en su condición de superviviente y diva de las de antes. Tras su muerte en 2013, las revistas de corazón en España nunca volvieron a ser las mismas.

Alec Baldwin e Hilaria Thomas en una gala en el Museo de Historia Natural de Nueva York en 2019. Getty Images

– Alec Baldwin e Hilaria Thomas

Él (Nueva York, 1958) es una de las grandes estrellas de cine de Hollywood de los noventa, conocido tanto por papeles en Bitelchús, Glengary Glen Ross o Ella siempre dice sí, como por su tormentoso matrimonio con Kim Basinger. Baldwin se ha reciclado en premiado intérprete televisivo gracias a series como 30 Rock. Ella (Mallorca, 1984) es instructora de yoga, escritora y presentadora de televisión nacida en Mallorca (1984). Se conocieron en un restaurante vegetariano de Manhattan en 2011. Se casaron al año siguiente y desde entonces han tenido cuatro hijos.

Eduardo Cruz y Eva Longoria pasean por Miami en febrero de 2011, poco después de que se conociese su relación. Getty Images

– Eva Longoria y Eduardo Cruz

Repite un Cruz en esta lista: Eduardo (Madrid, 1985), el músico español afincado en Los Ángeles y hermano de Penélope, mantuvo un romance con la actriz Eva Longoria (Texas, 1975), estadounidense de nacimiento pero con ascendencia mexicana y española. La relación se hizo conocida en la prensa en febrero de 2011 después de que Penélope los presentase. Eva es amiga de otra española presente en esta lista, María Bravo, así que durante 2011 y 2012 fue habitual ver en la prensa al clan de españoles (los Cruz y María Bravo) alternar con Eva Longoria y otras estrellas por Hollywood. La relación terminó en 2012 y desde entonces ambos han encontrado la estabilidad con otras parejas. Eduardo fue padre el pasado octubre con su actual pareja, la actriz y modelo argentina Eva de Dominici.

Viggo Mortensen con Ariadna Gil. El que saluda es el higo de Mortensen, Henry. Están en la alfombra roja de los Oscar 2019. Pese a llevar ya 10 años juntos entonces, era la primera vez que posaban juntos para la prensa. Getty Images

– Viggo Mortensen y Ariadna Gil

Viggo Mortensen (Nueva York, 1958) comenzó una relación con Ariadna Gil (Barcelona, 1969) en 2009 y cambió su residencia a Madrid, por donde es habitual ver a la pareja, que alterna una vida tranquila de paseos y restaurantes con visitas a la alfombra roja de los Oscar cuando a él lo nominan (como ocurrió en 2017 y en 2019, en ambos casos a Mejor Actor Secundario). Si bien al principio la relación de ambos fue llamativa para la prensa, que a menudo los fotografiaba, la normalidad de la vida de la pareja en la capital acabó por imponerse. “No les doy mucho alimento, ya no encuentran interesante lo que hago, salir a comprar el pan, al veterinario…", declaró el actor a El País Semanal en 2015. "Es molesto que se entrometan en tu vida, pero si es obvio que no te importa tanto o no haces una performance para ellos, acaban cansándose y te dejan en paz”. Muy sensato Mortensen.

