La persecución de coches de 'Bullit' (Peter Yates, 1968)

El teniente Frank Bullit (Steve McQueen) se percata de que unos sicarios conducen detrás de él. Mala idea.Una San Francisco que, a plena luz el día, pasa de apacible a angustiosa delante de nuestros ojos.A pesar de ser un 'thriller', el público asocia 'Bullit' a las persecuciones de coches y la película ganó el Oscar al mejor montaje, en gran parte, gracias a estos 10 minutos y 53 segundos. El jazz, elegante y relajado, acompasa una tensión sigilosa (no hay ni una frase en toda la secuencia) que no radica en la acción física sino en la acción intelectual: ambos conductores tratan de vencer al otro no en velocidad, sino en astucia hasta el punto de que el espectador no sabe quién es el perseguidor y quién el perseguido. En la versión estrenada en cines, el Dodge Charger se chocaba contra la cámara y dañaba la lente, pero en plano fue eliminado para la edición en dvd (el progreso no siempre trae cosas buenas). 'Bullit' revolucionó la puesta en escena de todas las persecuciones de cine posteriores, que imitarían su narración visual, su talante refinado y su planificación intercalando planos abiertos con planos detalle. La saga 'Fast & Furious' lleva ocho películas enteras copiándola. Y no existe un solo hombre en este planeta que no se haya sentido al volante como Steve McQueen en algún momento de su vida. Ver la escena pinchando aquí