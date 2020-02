Sé ecológico (también) en la oficina: 15 productos básicos con los que empezar

La alternativa al plástico sigue siendo uno de los principales caballos de batalla en la lucha contra el cambio climático global. El avance de los microplásticos, la desertización, los fenómenos metereológicos devastadores y un sinfín de amenazas han provocado que la Eurocámara haya declarado la emergencia climática, conviertiendo a Europa en el primer continente donde se aprueba una resolución de estas características exhortando a actuar con celeridad.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate, seleccionamos varios artículos ecológicos y biodegradables en Amazon para que puedas concienciar en tu entorno laboral de la importancia de mantener un planeta libre de plásticos. Y es que cada europeo produce de media unos 500 kilos de basura anuales, y solo un 40% de esa cantidad se reutiliza o recicla. Además, una parte de ellos se generan en la oficina. Con el objetivo de minimizar este impacto mediambiental en el entorno de trabajo, puedes hacerte con estos artículos de papelería (blocs de notas con papel reciclado o limpiadores ecológicos para pantallas), menaje de cocina (botellas de agua reutilizables o tazas biodegradables), para las zonas comunes (bandejas de bambú) y el transporte (recipientes de vidrio, cubiertos de madera ecológica y bicicletas plegables para la ciudad).

Papelería

Bloc de notas de espiral con papel reciclado

En tamaño retrato A4, este cuaderno dispone de tapas de aglomerado natural —más duraderas y resistentes al paso del tiempo que las normales— y está encuadernado con gusanillo. La característica fundamental es que cada una de sus 35 hojas (70 de caras de papel) son de tipo cartridge de gran calidad, un papel reciclado de 170 gsm, de color blanco roto y un relieve medio. Perfectas para tomar notas y también dibujar, las hojas aguantan bien el uso de rotuladores. Recibe una nota elevada en Amazon (4,6 sobre 5 estrellas): “Tapa dura y artesanal, y hojas nada finas”, explica una compradora.

Compra por 10,99€ en Amazon

Portalápices rectangular de bambú

Está elaborado con un tipo de mambú natural de calidad prémium. Otra manera de almacenar nuestros bolígrafos y rotuladores de una forma más sostenible, aportando un toque elegante y sobrio a nuestra zona de trabajo. Sus dimensiones exteriores son: 7,6x7,6x10 centímetros.

Compra por 8,99€ en Amazon

Lote de cinco lápices de grafito plantables

Una forma sencilla y cómoda de contribuir a favor del medio ambiente. El atractivo que esconde este lote de lapiceros se encuentra en la parte final de cada uno de ellos: una semilla. Cuando se acorten demasiado tras el uso, solo tendrás que colocarlos en una maceta con una abertura en el fondo en un ángulo de 30 grados. A continuación, cubrirlo con arena e hidratar muy bien la semilla a menudo. Gracias a la luz solar y a la paciencia, en menos de un mes los primeros tallos habrán brotado dándole un toque nuevo a la oficina. El producto en Amazon obtiene una nota muy elevada: “Una gran idea y una combinación de utilidades bastante interesante”, asegura una compradora.

Compra por 10,95€ en Amazon

Limpiador antiestático y ecológico para pantallas

Este artículo se encuentra en el top 3 en Amazon en su categoría: Limpieza en pantallas. Y no es para menos. Este limpiador ya acumula más de 1.900 valoraciones y está valorado con 4,7 sobre 5 estrellas. El bote en el que viene el producto, que puede ser reutilizado muchas veces además de ser biodegradable e hipoalergénico, no contiene químicos agresivos ni alcoholes. Y es apto para numerosas superficies y dispositivos: televisores de plasma, LCD, LED, tabletas, teclados, ratones, portátiles, monitores, smartphones, etc. Una solución de limpieza perfecta para eliminar restos de polvo y manchas. Las dimensiones del bote son de 250 ml y el lote incluye una bayeta de microfibra de color negro.

Compra por 10,62€ en Amazon

Soporte de bambú para monitor y múltiples accesorios

Con unas dimensiones de 60X30X8,5 cm (suficientes para un tamaño estándar de oficina) y una base sólida, podremos trabajar sin provocarnos molestas contracturas en las zonas de la espalda, el cuello o los hombros. La superficie del soporte alberga siete compartimentos diferentes para almacenar pequeños objetos de papelería: bolígrafos, grapadora, clips… y también el smartphone o una taza. Apto para colocar un monitor, un portátil o un televisor. Debido a su diseño compacto, se puede desplazar con facilidad. Pesa solo 2,5 kilogramos.

Compra por 32,99€ en Amazon

15 artículos que te ayudarán a ser más productivo y organizado

Cocina y office

Botella de agua HoneyHolly de acero inoxidable

Esencial para hidratarnos sin descanso a lo largo de la jornada. Y que mejor que hacerlo con un artículo como el de la imagen fabricado sin componentes químicos y otras toxinas. Su estructura, en aluminio de alta calidad y resistente a la corrosión, con buenos acabados también en la zona del tapón y los bordes de la boquilla. La mejor forma de transportar todo tipo de líquidos sin mayores complicaciones. La botella está disponible en cuatro tamaños, aunque para esta selección hemos elegido la opción de medio litro (500 ml): pensamos que es la más adecuada para el uso continuado en oficina. Está disponible en multitud de colores.

Compra por 15,97€ en Amazon

Taza biodegradable de fibras de bambú

Reducir la huella de CO2 que emitimos al ambiente también es posible con pequeños gestos. Uno de ellos es adquirir una taza como la de la imagen. Con ella evitaremos el uso de las tazas de plástico de las máquinas vending tradicionales y, además, al estar fabricada en fibras de bambú y maíz no absorbe olores ni sabores y puede lavarse en el lavavajillas. De tacto agradable y aspecto elegante, su tapa de silicona cierra el paso de cualquier fuga y dispone de un agarre adicional que envuelve el cuerpo de la taza para no quemarnos los dedos a la hora de tomar bebidas muy calientes. Sus dimensiones son 13x9x9 cm y tienen una capacidad de 400 ml. Está disponible en color azul.

Compra por 9,95€ en Amazon

Pack de 150 bolsas de basura compostables

Están fabricadas con almidón de maíz y son bolsas 100% compostables y biodegradables por lo que si nos decantamos por ellas, reduciremos la cantidad de residuos plásticos que acaban en los vertederos. Además, no dejan huella medioambiental porque se degradan de forma natural. Cada una de estas bolsas dispone de una capacidad de 10 litros —pensadas para cubos de tamaño pequeño o medianos— para arrojar la basura orgánica: cáscaras de frutas, restos de verduras, vegetales, semillas, etc. Cumplen con el estándar europeos para envases compostables. En Amazon, el artículo reúne 4,4 sobre 5 estrellas: “Ideales para basura orgánica. Aguantan bien y no gotean, incluso, llenas del todo”, asegura un cliente.

Compra por 11,98€ en Amazon

Lote de diez esponjas vegetales de luffa natural

Se trata de un producto fabricado con plantas naturales, lo que las hace 100% biodegradables. Una gran opción para jubilar las tradicionales esponjas sintéticas y de plástico. Dos son sus características principales a la hora de usarlas: eliminan bien las manchas de aceite y suciedad sin dejar residuos; no rayan la superficie de ollas, platos, sartenes, encimeras, utensilios de cocina... Su modo de uso es sencillo; al contacto con el agua, su tamaño aumenta un poco y se reblandece. Cada una de las diez esponjas están estructuradas con dos capas de esponja y un anillo exterior reforzado con cuerdas de algodón. “A primera vista parecen poco flexibles y muy duros, pero al mojar los se vuelven blandos y cumplen perfectamente con su función”, indica una usuaria.

Compra por 11,99€ en Amazon

Con estos 15 productos podrás comer sano y equilibrado todos los días

Zonas comunes

Juego de tres bandejas de cocina de diferentes tamaños

Elaboradas en bambú natural, estas bandejas de la marca Maison & White están reforzadas con unos bordes elevados en su perímetro para evitar cualquier tipo de derrame accidental. Sus asas laterales son propicias para transportarlas de forma cómoda. La bandeja más grande no supera los 42 cm de ancho, los 30 de ancho y los 5 cm de alto. Apenas ocupan espacio porque pueden apilarse en estilo matrioska. Al estar hechas en bambú, su apariencia aporta un toque de elegancia a cualquier estancias, perfectas para entornos laborales. “Están muy bien, resistentes y bien terminadas”, opina un usuario. El producto alcanza una nota de 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon.

Compra por 22,99€ en Amazon

Bandeja para almacenar documentos

También podemos optar por clasificar y guardar nuestros documentos más valiosos de la oficina sin temor a perderlas. Hay diversas formas para ello, pero una de las mejores es adquirir una bandeja como la de la imagen. Elaborada en bambú, está pensada para durar y combinará de forma elegante con el resto del mobiliario. Sus dimensiones son 25x6x33 cm —aptas para un formato máximo de papel A4— y tiene un peso de 700 gramos. “Mejor de lo que esperaba. La madera es gruesa y fuerte. Muy buena relación calidad-precio”, sostiene un usuario.

Compra por 12,84€ en Amazon

Recicla más y mejor y genera menos residuos con estas 13 ideas

Transporte

Lote de tres recipientes de vidrio con cubiertos incluidos

Ideal para conservar los alimentos libres de los efectos del plástico a la hora de, por ejemplo, calentarlos en el microondas. Estos tuppers de vidrio de borosilicato —más ligero que el vidrio convencional— no conservan olores ni manchas, y no liberan toxinas en la comida como los de plástico. Cada uno de ellos dispone de tres compartimentos separados para administrar mejor los alimentos y 1.050 ml de capacidad. Y también cuentan con una tapa para encajar los cubiertos (incluidos en el lote). “Me sorprendió mucho que tenga un compartimento en la tapa para los principales cubiertos. Me encanta la calidad, le daré mucho uso a partir de ahora”, afirma un comprador, que califica el producto con 5 estrellas.

Compra por 29,99€ en Amazon

Set de cubiertos de madera ecológicos

Este lote incluye un tenedor, un cuchillo, una cuchara y una pajita. Deja atrás los cubiertos de usar y tirar de plástico o evita coger la cubertería de casa. Este lote, fabricados en bambú (con un tamaño de 20 centímetros), es perfecto para transportarlo cada día a la oficina gracias a su escaso peso. Cada uno de los utensilios, al estar fabricados en madera de bambú, ofrecen una buena resistencia al paso del tiempo. Pueden lavarse en el lavavajillas, son biodegradables y vienen envueltos en una funda enrollable de yute.

Compra por 10,85€ en Amazon

Lote de diez bolsas reutilizables para alimentos

Otra solución para reducir el desperdicio de bolsas de plástico dentro de la nevera, es adquirir un producto como el de la imagen. Este kit de bolsas biodegradables y libres de BPA, pueden reutilizarse cientos de veces y nos servirá para guarda de forma conveniente no solo los snacks favoritos a media mañana, sino también sandwiches, trozos de pollo, frutas ya peladas y un sinfín de alimentos. Disponemos de seis bolsas de tamaño grande (22x18,5 cm) y cuatro más pequeñas (22x12 cm). Cada una de ellas está hecha a prueba de fugas gracias a estar selladas con un cierre doble. Son fáciles de lavar y transparentes. “Muy útiles para congelar productos y no tener que depender de papel de film o de envoltorios que ocupan mucho”, indica un usuario.

Compra por 14,88€ en Amazon

Bicicleta urbana plegable

Se ha convertido en un clásico para aquellas personas que desean desplazarse sin depender del coche o el transporte público. Las bicicletas plegables han llegado para quedarse en las principales ciudades. Este bicicleta, fabricada en España, está montada sobre un cuadro de aluminio muy ligero y equipa ruedas de 20 pulgadas. Gracias a su cambio Shimano de seis velocidades no tendrás problemas las temidas subidas del camino. Su sistema de plegado hace que se plieguen manillar y pedales, y el cuadro pueda doblarse por la mitad. Las dimensiones se reducen hasta los 77x64x35 cm. Incluye un portabultos trasero para transportar paquetes de pequeñas dimensiones. Está disponible en color blanco.

Compra por 169,99€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de febrero de 2020.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.