15 artículos que te ayudarán a ser más productivo y organizado en 2020

Organizarse bien para salir antes del trabajo, ahorrar en los gastos cotidianos y poder dedicar ese dinero a viajar, cocinar más y mejor, ampliar el tiempo que dedicamos al deporte o a disfrutar con amigos y familia... Son algunos de los propósitos que se repiten cada año por estas fechas. Detrás de todos ellos subyace un necesidad común: gestionar mejor el tiempo y los recursos a nuestro alcance para ser más efectivos y productivos.

Existen muchos métodos y consejos para lograr organizarse mejor o adquirir hábitos saludables. Los expertos suelen coincidir en la necesidad de poner en marcha trucos como anotar las tareas y crear listas para que nuestro cerebro las recuerde mejor, abandonar el multitasking y centrarse en una sola tarea o afrontar cuanto antes lo que menos nos apetece hacer.

La transformación requiere tiempo –los estudios apuntan que unos 66 días– y para lograrlo nunca viene mal una ayuda externa así que, aprovechando que ahora las ganas por mejorar están al alza, en EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección de productos que pueden ayudarnos a ser más eficientes cuando acometemos las tareas del hogar, las obligaciones laborales o el tiempo libre que dedicamos a hacer deporte.

En el trabajo

Un planificador de escritorio semana vista

Los expertos suelen indicar que para organizarse mejor resulta muy útil escribir listas de tareas pendientes o anotar los cometidos en una agenda. Todo ello se puede hacer con este planificador de tapa blanda, tamaño A4, que incluye una vista semanal y mensual para gestionar mejor el tiempo, además de páginas de mes y notas. El papel es grueso y de alta calidad y los usuarios de Amazon lo han valorado con una nota de 4,6 sobre 5 estrellas. “Muy sorprendida con el producto: el papel es de calidad, detalles cuidados y contenido perfecto (...)”, indica Laura en las reseñas. Otra opción, práctica y vistosa para tener en el escritorio, es este planificador mensual tamaño A4 de la firma Charuca que se puede adquirir en Amazon por 12,80 euros.

Calendario de escritorio con tablero acolchado

Quienes busquen un organizador resistente y apto para escritorios todoterreno pueden optar por este modalidad de planificador con tablero y protector de plástico, resistente al agua y las manchas. Las esquinas también están reforzadas y las páginas del calendario están encuadernadas en la parte superior. El diseño incluye un mes por página, por lo que resulta muy cómodo y espacioso para anotar múltiples tareas y tenerlas a las vista en un solo documento.

Cuaderno punteado para practicar el método Bullet Journal

Visualizar, priorizar y completar listas de tareas son algunos de los fundamentos del método de organización Bullet Journal que plantea el diseñador Ryder Carroll. Para seguir este sistema es fundamental disponer de una libreta para ir anotando tareas y asignar un símbolo distinto a cada una para saber si están realizadas, pendientes o cuál es el nivel de prioridad. Para facilitar esa labor existen cuadernos como este que incluyen hojas punteadas, que facilitan escribir en líneas rectas, pegatinas, reglas o marcapáginas. Este modelo está compuesto de 180 páginas de papel grueso de alta calidad en color blanco roto.

Archivador tipo acordeón con 24 bolsillos

Guardar documentos importantes, facturas o contratos varios por materias o fechas puede ser de gran ayuda para mantener el orden en casa o la oficina y, con ello, ahorrar tiempo cuando se ha de recurrir a ellos. Este archivador de acordeón con 24 compartimentos es ideal para ello porque no ocupa mucho espacio cuando está plegado. Puede llegar a albergar unas 3.000 hoja de tamaño A4 y tanto la parte posterior como frontal del organizador están elaboradas en material plástico resistente. Viene acompañado de etiquetas de colores para nombrar y distinguir las distintas pestañas.

Auriculares bluetooth de carga rápida para evitar distracciones

En ocasiones tenemos que poner el foco en una tarea, pero el ruido o las distracciones que nos rodean lo impiden. Una buena fórmula para evitar esas interrupciones puede ser utilizar unos tapones para disminuir el sonido ambiente o recurrir a unos auriculares con los que escuchar música relajante que ayude a concentrarnos. Este modelo de auriculares sin cable QCY T1 es el mejor valorado en Amazon, funciona con teléfonos iOS y Android, y ofrecen un sonido de alta calidad.

Bolsa térmica porta alimentos con 4 táperes para comer sano y sin prisas

Llevarse la comida al trabajo no solo ayuda a mantener unos hábitos de alimentación más saludables, sino que también permite ahorrar un tiempo que podemos dedicar, por ejemplo, a terminar tareas pendientes. Para transportar la comida en buen estado desde casa existen soluciones como esta de la marca Tatay que incluye cuatro recipientes de distinto tamaño para almacenar platos y alimentos. La bolsa, de diseño clásico, se puede adquirir en varios colores y estampados, está fabricada en material textil semi-rígido, y mide 22,5 x 10 x 22 centímetros.

En el hogar

Pizarra magnética de borrado fácil para la nevera

Un lugar como la nevera, que se visita a menudo, puede ser el punto ideal para colocar la lista de la compra, los menús semanales o las tareas que tenemos que tener presentes para una mejor organización del hogar. Esta pizarra magnética viene con una distribución semanal, se adhiere a cualquier superficie, y resulta muy fácil de limpiar con un paño húmedo. Sus dimensione son 30x40 centímetros y para escribir sobre ella se puede utilizar cualquier rotulador no permanente. El producto cuenta con una valoración de 4,3 estrellas sobre 5 en Amazon y los usuarios se muestran bastante satisfechos con la compra: “Ahora tenemos el menú semanal puesto en la nevera de una forma muy colorida y moderna. ¡Me encanta! Se escribe super bien, nosotros la compramos con el pack de rotuladores de tiza líquida y el resultado es de 10.”, indica Laura.

Estuche hondo de vapor XL de Lékué para ahorrar tiempo cocinando

Si queremos cocinar en poco tiempo platos saludables, los productos de la firma Lékué serán nuestros grandes aliados. Pensados para guisar en el microondas, en el horno o al vapor verduras, pescados y carnes, estos estuches son ideales porque no manchan en exceso y agilizan la preparación de las comidas y cenas. Este modelo en concreto tiene una capacidad de 1.000 mililitros y resulta adecuado para cocinar platos para 3-4 personas. Está fabricado en silicona 100%, por lo que resulta seguro introducirlo en el microondas o el horno y también se puede limpiar en el lavavajillas.

Planificador de comidas: Organiza tu menú semanal

No programar los menús semanales puede hacer que ocupemos más parte de nuestro tiempo libre en el supermercado o tratando de pensar qué platos nos sacarán del paso. Para evitarlo, existen recursos como este que ayudan a planificar las comidas y cenas de los próximos días y hacer una única compra que permita tener en la despensa todo lo necesario para cocinarlas. Quienes ya lo han utilizado señalan en la web de Amazon lo siguiente: “El libro es perfecto como planificador de recetas a la semana, la lista de la compra (...) y el dinero a gastar en la receta. Me parece muy buena compra y le daremos mucha utilidad en casa”.

Robot Aspirador Taurus Striker 2.0 para que limpiar sea más fácil

Cuando en EL PAÍS Escaparate abordamos la comparativa de los mejores robots aspiradores por menos de 250 euros una de las ventajas fundamentales que se destacaba de ellos es el tiempo que permiten ahorrar en la limpieza del hogar. Este modelo de Taurus, en concreto, ha obtenido una nota media de 7,5 por parte de la experta que lo ha probado. En su opinión, es un robot sencillo que cumple con su función de llegar a todos los rincones y que ofrece unos buenos resultados. Por sus pequeñas dimensiones está recomendado fundamentalmente para hogares no muy grandes y es un robot que barre, aspira y también pasa la mopa. Dispone de una banda de protección anti-rayaduras y tres sensores anti-caídas.

Kakebo: El libro de cuentas para el ahorro doméstico

Conseguir ahorrar es uno de los propósitos que suelen colarse en casi todos los hogares con el inicio de un nuevo año. Si somos de los que no conseguimos llevar un recuento claro de los gastos e ingresos, este método japonés resultará muy productivo. Se trata de un recuerso, a medio camino entre un libro de cuentas y una agenda, que permite marcarse un objetivo e ir apuntando y visualizando semanalmente los gastos en alimentación, en ocio, en facturas, etc. Quienes lo han adquirido a través de Amazon han dejado reseñas como esta: “Llevo 5 años usando el kakebo y no puedo vivir sin él. Ya no me imagino cómo sería llevar el día a día de los gastos sin tenerlo. Con un poquito de disciplina y regularidad, ayuda a ahorrar y a marcar pautas de consumo”.

En el tiempo libre

Rodillo para hacer abdominales hipopresivos en casa

La falta de tiempo es uno de los motivos principales para abandonar el gimnasio, así que cada vez son más quienes se animan a adquirir un pequeño set de artículos para montarse el gimnasio en casa. Esta rueda, por ejemplo, permite trabajar la zona de los abdominales al tiempo que se tonifican otras partes del cuerpo como hombros, brazos y espalda. No ocupa mucho espacio en casa y resulta ligera si necesitamos transportarla. Las agarraderas son de PVC y la rueda es de TPR (caucho termoplástico), lo que garantiza su durabilidad.

Mini bicicleta estática para entrenar brazos y piernas en casa

Hacer ejercicio en cualquier momento y sin salir de casa está también detrás del concepto de esta bicicleta estática compacta. Según donde la coloquemos permite ejercitar los brazos o las piernas y sus dimensiones resultan perfectas para recogerla de forma discreta cuando no se está utilizando. Permite ajustar la resistencia para modular la intensidad del ejercicio y está equipada con una pantalla LCD que calcula el tiempo y distancia completada.

Organizador de cable de bolsillo para no perder tiempo con los auriculares

Si eres de los que se desespera desenrollando los cables de los auriculares cada vez que va a utilizarlos, encontrarás muy útil este pequeño organizador para ahorrar tiempo (y niveles de paciencia). Está fabricado en silicona y lleva un broche metálico para que los auriculares queden bien enrollados y recogidos. Se puede adquirir en diez colores distintos y es perfecto para llevar en el bolsillo, la maleta, bolso o mochila.

Separador de bolso para localizar rápido todo lo que llevemos en él

Llevar el bolso ordenado y bien compartimentado es otro gesto cotidiano que puede facilitarnos mucho la vida cuando tenemos que encontrar rápidamente las llaves o la cartera. Así que, en los casos en los que el bolso no viene equipado con bolsillos interiores, este separador resulta de gran utilidad. Mide 28 x 17 x 9 centímetros, está fabricado en nylon e incluye hasta 13 compartimentos de distintos tamaños y anchuras. En los laterales incorpora también botones automáticos para poder expandirlo o cerrarlo según las necesidades de cada momento.

