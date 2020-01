A la sombra de una estrella: 13 hermanos de famosos que intentaron (sin éxito) seguir sus pasos

Vivir a la sombra de un hermano más talentoso, trabajador y querido es algo que en casi todas las familias ocurre. Pero que además ese hermano se dedique a lo mismo que tú y sea una estrella mundial con el que todo el mundo, incluso los que no te conocen, se van a apresurar a compararte, solo lo pueden describir unos cuantos elegidos. No siempre es algo malo: muchos de ellos se han labrado carreras más o menos apañadas gracias a esta coincidencia de apellidos y parecidos físicos, mientras que otros han decidido, pese a trabajar en la misma profesión, permanecer en un lugar muy lejano y diferente.

Imagen promocional de 'O.K. Connery' (1967), la película en la que el hermano de Sean Connery interpretaba al hermano de... James Bond. Getty Images

Neil Connery

Hermano de: Sean Connery.

¿Cómo le fue en su carrera? Neil (Edimburgo, 1938), hermano menor del James Bond más famoso de la historia, se hizo más o menos célebre tras actuar en una especie de imitación de James Bond llamado... O.K. Connery. Fue en 1967, cinco años después del éxito de la primera película de Bond (Dr. No, 1962) y a la vez que se estrenaba Solo se vive dos veces. O.K. Connery, que se estrenó con ese nombre en Inglaterra pero se tituló en Estados Unidos Operation Kid Brother (o sea, "hermano") cuenta la historia de (esperen a leer esto) el hermano de James Bond, que se llama como el propio Neil Connery, y aunque trabaje como espía para el Servicio Secreto es en realidad cirujano e hipnotizador. Vamos, una joya de película producida por italianos, hecha con poco presupuesto y rodada, en parte, en España, pero que gracias a estar protagonizada por el hermano de Connery interesó a la prensa y ha quedado como una curiosidad de su época.

No fue la única vez que aprovechó la popularidad de su hermano: su otra película más conocida es la china Aces go Places 3, otra copia de James Bond que fue un éxito en Hong Kong. Fue el último papel de su corta carrera de actor, que siempre alternó con su otra profesión: la de yesero. Al igual que su hermano Sean, sigue vivo hoy (tiene 82 años) y reside en Edimburgo con su esposa Eleanor.

Fotografía promocional de La Toya Jackson de 1987, donde se puede apreciar cómo modeló su aspecto y su vestuario para parecerse a su hermano Michael. Getty Images

Latoya Jackson

Hermana de: Michael Jackson.

¿Cómo le fue en su carrera? Latoya (Indiana, 1956) no es la única Jackson que se dedicó a la música, como su hermano Michael. De hecho, hay que reconocer que él no fue el primero: cuando Michael era un bebé sus hermanos mayores Rebbie, Jackie y Tito ya tocaban en casa. Pero fue Michael quien acabó convirtiéndose en uno de los cantantes más exitosos de la historia, apodado "el rey del pop", nada menos. Podríamos referirnos a muchos de sus hermanos como cantantes que tuvieron menos éxito: Jermaine, por ejemplo. Janet sí logró tener un éxito enorme y distanciarse de su hermano para triunfar por sí misma. Si nos fijamos en Latoya es porque es la que más se basó en su hermano y más lo imitó para intentar tener una carrera: no solo su estética y su vestuario recordaban a los de Michael, sino que muchos de sus discos homenajeaban en su título a los de su hermano. Si en 1987 Michael publicaba Bad, en 1990 ella publicaba Bad girl, con títulos tan explícitos como He's my brother ("Es mi hermano").

Latoya no solo vivió de la música: protagonizó exitosas portadas de Playboy, publicó una escandalosa autobiografía y llegó a ser imagen de una línea telefónica de pitonisos y adivinadores. Desde entonces se ha reconvertido con éxito en la profesión más habitual para las viejas glorias en el siglo XXI: concursante de reality shows de todo tipo.

Julio Iglesias Jr. en 1999 en Las Vegas, cuando intentaba que su carrera musical despegase con varias apariciones públicas. Getty Images

Julio José Iglesias

Hermano de: Enrique Iglesias.

¿Cómo le fue en su carrera? Julio José (Madrid, 1973) no tuvo que hacer frente a una sombra, sino a dos: por un lado la de su padre Julio, superestrella de la música que se encuentra entre los diez artistas más vendedores de la historia, y por otro a su hermano Enrique, que consiguió vender más de cien millones de álbumes y sencillos y liberarse del peso de su apellido. ¿Qué quedaba para Julio José, entonces? Lamentablemente, nada. En 1999 Julio publicó su primer disco, Under my eyes, con el arriesgado nombre artístico de Julio Iglesias Jr. Pese al apoyo de una gran discográfica (Epic) y una gran campaña de promoción (cantó su sencillo One more chance en la gala de Miss Universo e hizo de telonero para Cher, entonces en la cumbre gracias a la gira Believe), no quedaba lugar en el mercado musical para otro Iglesias.

Siguió probando suerte en la música (sin éxito) con otros álbumes en español (Tercera Dimensión y Por la mitad) y encontró más estabilidad en la televisión: en España ha participado en varios programas como Tu cara me suena o Ven a cenar conmigo y en la televisión estadounidense ganó el reality show Gone Country. Sigue cantando en directo y lo ha hecho con su padre en alguna ocasión. Justo lo que Enrique, con una carrera llena de éxitos, siempre se ha negado a hacer.

Michelle Pfeiffer y su hermana Dedee en una fiesta en Los Ángeles en 2012. Getty Images

Dedee Pfeiffer

Hermana de: Michelle Pfeiffer.

¿Cómo le fue en su carrera? El currículum cinematográfico de Dedee Pfeiffer (California, 1964) no está mal del todo, aunque sea por su valor de culto: tuvo un papel en la comedia de su hermana Cuando llega la noche (1985) a las órdenes de John Landis, y después protagonizó The Allnighter, una película a mayor gloria de la bella cantante de las Bangles (Sussanah Hoffs) que figura en todas las listas de las peores películas de la década. En los noventa mostró su vis cómica (y con mucha efectividad) en la serie Cybill (1994-1997) donde era la hija responsable y casadera de Cybill Sheperd, y a partir de ahí ha desarrollado una carrera bastante apañada en televisión gracias a sus apariciones en famosísimas telecomedias (como Ellen o Friends) y dramas de máxima audiencia como CSI o Supernatural.

Eso sí, probablemente su pico de fama llegó en 2002 por motivos extracinematográficos: fue cuando mostró su cuerpo en Playboy, en una portada en la que el nombre de su hermana salía casi tan grande como el suyo: "La hermana de Michelle se desnuda".

Jonathan Firth en los la gala de los British Academy Television Craft Awards en 2012 en Londres. Getty Images

Jonathan Firth

Hermano de: Colin Firth.

¿Cómo le fue en su carrera? ¿Qué le hubiera ocurrido a Colin Firth si se hubiese quedado como un competente actor teatral y de televisión en Reino Unido en vez de triunfar en Hollywood y ganar un Oscar? Que sería Jonathan Firth (Essex, 1967), su hermano, un actor que ha preferido la tranquilidad del oficio de actor teatral y del actor de voz a las mieles de Hollywood. Eso no lo convierte para nada en un desconocido en su tierra: los ingleses lo conocerán por varias adaptaciones televisivas de obras clásicas como Cumbres borrascosas o Un marido ideal. Ha hecho también mucha televisión y su excelente dicción le ha ayudado asimismo a labrarse una carrera como lector de audiolibros

Dannii Minogue en una actuación musical a finales de los años noventa, cuando comenzó a modelar su aspecto y música para triunfar en la pista de baile. Getty Images

Dannii Minogue

Hermana de: Kylie Minogue.

¿Cómo le fue en su carrera? Nada mal. Si Kylie Minogue no existiese, Dannii (Melbourn, 1971) podría presumir igualmente de su currículum: es la artista con más números uno en la lista de música de baile del Reino Unido (aunque sea una lista sin demasiada relevancia) y en la general ha logrado meter nueve de sus sencillos en el top diez y vender, combinando álbumes y singles, unas siete millones de copias. El problema es el nombre de su hermana mayor: Kylie, un icono de la música pop que ha perdurado desde los ochenta como una de las mujeres solistas más exitosas del pop. Es imposible la comparación, puesto que Dannii siempre ha moldeado su aspecto de acuerdo al de su hermana y también sus pasos artísticos: su álbum más exitoso, el electropopero Neon Nights, llegó en 2002, siguiendo la estela del más exitoso de su hermana, el electropopero Fever (de 2001).

Al contrario que su hermana, que sigue en activo en la música y sigue disfrutando de álbumes número uno en Reino Unido y largas giras, Dannii ha aparcado la canción para convertirse en jueza de concursos de talento: tiene a sus espaldas varios X Factor, varios Got Talent y actualmente es jueza del formato The Masked Singer ("El cantante enmascarado") en Australia, que pronto llegará a España también.

Julia Roberts con su hermana Lisa en el estreno de 'Kit Kittredge: An American Girl' en 2008. Getty Images

Lisa Roberts

Hermana de: Julia Roberts.

¿Cómo le fue en su carrera? Lisa (Georgia, 1965) no es la única Roberts que también se ha dedicado a la interpretación. Aparte de Julia, en la familia está Eric, que si bien nunca alcanzó la fama de su hermana se ha convertido en un actor de carácter al que hemos podido ver en taquillazos como El caballero oscuro (2008) y tiene en su haber una nominación al Oscar a mejor actor secundario por El tren del infierno (1985). El caso de Lisa es otra cosa: tiene papeles muy pequeñitos en varias películas de su hermana (Algo de que hablar, Novia a la fuga, Come reza ama...) y apariciones en otras series o películas muy famosas (Sexo en Nueva York, Sucedió en Manhattan, Historias de San Valentín) en las que su papel es tan pequeño (enfermera, reportera, mujer en una obra) que a veces no tiene ni nombre o ni aparece en los créditos. Aparte de estas breves apariciones, trabaja también como productora y actualmente prepara una telecomedia inspirada en La boda de mi mejor amigo (sí, otra película de su hermana).

Don Swayze con su hermano Patrick Swayze en el estreno de 'Kill Bill: Vol. 2' en 2004. Getty Images

Don Swayze

Hermano de: Patrick Swayze.

¿Cómo le fue en su carrera? El hermano menor de Patrick Swayze nunca compartió pantalla con él. Podría haber dado lugar a la confusión: eran dos gotas de agua (Patrick falleció en septiembre de 2009). Don (Texas, 1958) ha llevado una carrera más discreta en el cine, donde casi todas sus películas han consistido en subproductos de acción que pasaron desapercibidos en el cine (cuando no fueron distribuidos directamente en vídeo), pero se ha dejado ver en series mucho más reconocidas en televisión. Colombo, Se ha escrito un crimen, Expediente X, CSI, Mentes criminales o American horror series son algunas en las que ha aparecido episódicamente, y en otras como True blood ha tenido personajes fijos.

Joey Travolta en 1978, casi un calco de su famoso hermano y que también probó suerte en la música y en el cine. Getty Images

Joey Travolta

Hermano de: John Travolta.

¿Cómo le fue en su carrera? Citar todas sus películas olvidadas y participaciones en series de televisión sería lo suyo, pero hay en Joey Travolta (Nueva Jersey, 1950), un actor que desde el nombre a su aspecto en los ochenta se lo debió todo a la fama de su hermano, una dimensión pop mucho más interesante. En primer lugar, publicó un disco en 1978 que dejó un éxito moderado con I don't wanna go, una pieza de r&b meloso que llegó al número 43 en la lista Billboard Hot 100. En segundo lugar, tres años después tuvo un protagonismo inusitado en la prensa española porque su película Carrera Salvaje (1981), rodada en Italia, lo emparejó artísticamente con Ana Obregón. Travolta también ha escrito, dirigido y producido series y películas y en 2007 fundó Inclusion Films, una compañía que imparte clases de cine a gente con diversidad funcional y necesidades especiales.

Frank Stallone con su hermano Sylvester Stallone en 1978 en un concierto en Hollywood, California. Getty Images

Frank Stallone

Hermano de: Sylvester Stallone.

¿Cómo le fue en su carrera? Por si no fuera poco ser hermano de una de las estrellas de acción más grandes de la historia, Frank (Nueva York, 1950) también tiene como madre a una de las mujeres con más personalidad de Hollywood: Jackie Stallone, de la que hablamos largo y tendido aquí. Frank también intentó ser actor, claro, pero mucho mejor le fue en la música, donde tuvo un gran éxito con su tema Far from over (llegó al top 10 de la lista Billboard), que él mismo produjo y escribió y que pertenece a Staying Alive (1983), la segunda parte de Fiebre del sábado noche que dirigió su hermano. Como actor tuvo menos suerte: apareció en algunas películas donde su hermano era la estrella (con papeles menores en las tres primeras entregas de Rocky, por ejemplo), pero una lectura al resto de su filmografía deja títulos que rozan la parodia: Crimen de medianoche, Jauría salvaje, Justiciero de Los Ángeles, Muerte en el safari, Terror en Beverly Hills, Muerte cálida o La isla de la traición.

Penélope Cruz abraza a su hermana Mónica en el estreno de 'La reina de España' en Madrid en 2016. Getty Images

Mónica Cruz

Hermana de: Penélope Cruz.

¿Cómo le fue en su carrera? A comienzos de la década de los 2000 conocimos a Mónica Cruz (Madrid, 1977) cuando apareció en un anuncio de la ONCE. La campaña era original: para promocionar un cupón con el que los participantes podían ganar el doble de la cantidad habitual, la compañía contrató a dobles de personajes famosos. Así, Mónica dijo: "Yo no soy Penélope Cruz, soy la doble de Penélope Cruz. Y esto no es un cuponazo: es el doble de un cuponazo". Así la conocimos, pero Mónica ya llevaba un tiempo siendo un nombre dentro del mundo de la danza, donde había trabajado desde muy joven en la compañía de Joaquín Cortés. Con la carrera de su hermana en plena ascensión, le dieron un papel protagonista en la serie de Antena 3 Un paso adelante, todavía hoy su papel televisivo más recordado en España.

Le siguieron más series (Águila Roja, Velvet coleción) y, sobre todo, muchas portadas de revistas de moda y colaboraciones con su hermana para diseñar colecciones para marcas como Agent Provocateur o Carpisa. Cuando ha puesto un pie en Hollywood ha sido, literalmente, a la sombra de su hermana: fue su doble en algunas escenas de Piratas del Caribe: en mareas misteriosas (2010), ya que como Penélope estaba embarazada recurrieron a Mónica para rodar algunos planos generales donde se le veía de cuerpo entero.

Leiva (dercha) con su hermano Juancho en el camerino del Royal Albert Hall (Londres) en 2017. Instagram

Juancho Conejo



Hermano de: Leiva (ex Pereza).

¿Cómo le fue en su carrera? Juancho tiene seis años menos que su hermano Leiva y, como explicó en un encuentro con EL PAÍS, cuando el exPereza empezaba a despuntar en la música, Juancho “aún veía Barrio sésamo”. De ahí que, a pesar de tocar en muchas de las giras de Leiva, nunca haya formado un grupo con su hermano. En 2008, Juancho formó Sidecars y desde entonces la banda ha publicado cinco discos y ha hecho giras por España y Latinoamérica. Aunque no le ha ido mal en su carrera musical no ha llegado a alcanzar el mismo reconocimiento que Leiva, con quien los críticos le comparan frecuentemente. “[Que Leiva sea mi hermano] no es una cosa que haya ocultado en ningún momento, ni una cosa que haya llevado por bandera. En cualquier caso, que me comparen con un artista de ese tamaño siempre es bien recibido”, aseguraba Juancho al diario asturiano La nueva España.

Chris Jagger durante una actuación en Eschringen (Alemania) en 2007. Getty Images

Chris Jagger

Hermano de: Mick Jagger.

¿Cómo le fue en su carrera? Conocemos a muchos Jagger: parte de la extensa prole de Mick ha triunfado en la moda (Jade y Georgia May son modelos) o en el cine (James es actor). Pero menos reconocido por las grandes masas es su hermano Chris (Kent, 1947), músico que ha trabajado en álbums de los Rolling Stones (como Dirty Work en 1986 o Steel Wheels en 1989), pero también en discos como artista individual que incorporan curiosos estilos que van desde el cajún, el country, el folk y el zydeco. En esa faceta se le ha podido ver en alguna ocasión en Madrid: en 2013 actuó en la sala Shoo, por ejemplo, para presentar su disco Heavy City Blues, y en 2014 en la sala Clamores. Mientras un Jagger llena estadios gigantes en todo el mundo, a otro se le puede disfrutar a escasos metros en salas pequeñas. Dos formas diferentes de ser un rockero.

