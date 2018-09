Juancho (Sidecars): “En las canciones siempre hablo de mí, es en lo que tengo potestad”

Uno venía del punk, otro del heavy, otro era más rock, pero aun así coincidían en que les gustaba los Beatles y Los Rodríguez. Eran adolescentes, del mismo barrio (Alameda de Osuna) y les gustaba la música. Ese fue el germen de Sidecars, ”una extraña conjunción planetaria” , en palabras de Ruly, que durante mucho tiempo ni siquiera tuvo nombre. Hasta que viajaron a Barcelona a tocar en la sala Sidecar. Les gustó tanto el nombre, que se lo copiaron, previo permiso de los dueños. "Dani -su manager- se fue a Barcelona a hablar con el dueño de Sidecars para contarle la movida y que no nos denunciaran", confesó Juancho.

Comenzaron haciendo versiones de otros grupos hasta que Juancho llevó la primera canción, Ya no tengo problemas, y aquello les dio confianza para emprender su propia carrera. “Era un placer poder ir quitando versiones, porque hasta entonces éramos una banda tributo”, recordó Gerbass.

El grupo original perdió a uno de sus miembros, Manu Solís, a los seis años de su primer álbum. Eso les hizo vivir un momento delicado, aunque nunca han pensado en abandonar. De ese golpe se recuperaron llamando a Sergio, que este miércoles cumplía dos años del sí quiero a la banda que le libró de volver a echar currículos a las cafeterías. Con Ramiro y Pera, ausentes en el encuentro, se completa el grupo.

Juancho duplica su actividad tocando con su hermano Leiva. Preguntado por un suscriptor, explicó por qué no llegó a formar nunca un grupo con su hermano. “Nos llevamos seis años, cuando él empezaba a tocar yo veía 'Barrio Sésamo”, bromeó. Pasados los años y equiparada la madurez, el músico no lo contempla. “Ahora no hay dios que me baje del Sidecar”.