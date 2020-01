Triunfar a la tercera edad: músicos, actrices o directores que siguen en activo con más de 80 años

Estos son datos de 2019 publicados por la revista Billboard, cuyas listas de éxitos se consideran las oficiales en el mercado musical estadounidense: la media de edad de artistas que han llegado al número uno en toda su historia es de 28,5 años. En 2018 fue menos: 26,5. Y en 2019 la cifra bajó todavía más: 23. En el cine sube un poco más: la media de edad de un actor con papeles protagonistas es de 42 años, y de una actriz, unos 36, según datos publicados por el Washington Post.

En un mundo en el que la juventud (cuando no directamente la adolescencia) cotiza, se adora y se persigue (a veces con resultados sorprendentes), es refrescante observar cómo artistas muy veteranos, que han entretenido a varias generaciones, siguen siendo adorados, premiados y, lo más importante, rentables. Este es un repaso a esos veteranos de los que aún podemos –y debemos– disfrutar en escenarios, pantallas y pasarelas.

Clint Eastwood, fotografiado el pasado tres de enero en la gala de los premios AFI en Los Ángeles. Getty Images

– Clint Eastwood

Edad: 89 años (nació en San Francisco en 1930).

Conocido por... Ser uno de los actores y directores más prolíficos y exitosos de la historia de Hollywood. Sagas como la de Harry el sucio lo convirtieron en un icono de masculinidad, y películas como Los puentes de Madison (que protagonizó y dirigió) demostraron que también podía ser lírico y profundo. Gran activista político (de ideales más bien republicanos), Eastwood fue hasta alcalde de una pequeña ciudad californiana (Carmel-by-the-Sea) entre 1986 y 1988.

¿Qué sigue haciendo? Lo que mejor se le da: dirigir. Pese a que en los últimos años ha reducido su actividad como actor (cinco películas en la última década), lleva un ritmo como director absolutamente envidiable para un hombre que cumple los noventa este año: nueve películas dirigidas en diez años. La última, Richard Jewell, se estrenó este mismo mes en España.

La actriz Betty White en el escenario de los premios Emmy de 2017. Getty Images

– Betty White

Edad: 98 años (nació en Illinois en 1922).

Conocida por... Interpretar a Rose en la telecomedia Las chicas de oro, que triunfó en todo el mundo entre 1985 y 1992. Si bien fue ese papel el que la hizo conocida a nivel global, en Estados Unidos White está considerada una pionera de la televisión y la comedia que empezó en el negocio cuando la propia televisión era sencillamente un experimento a finales de los años treinta. Que sigamos disfrutando de ella en la era de Netflix es, sencillamente, un milagro.

¿Qué sigue haciendo? Hasta hace cinco años tuvo un papel fijo en la telecomedia Hot in Cleveland. Actualmente presenta un programa de animales (Betty White's Smartest Animals in America, o sea, "Los animales más listos de América, por Betty White") y los espectadores que vieron en versión original Toy Story 4 este 2019 pudieron oír su voz. Da vida a un personaje que es todo un homenaje a ella: se llama Bitey White.

– Antonio López

Edad: 84 años (nació en 1936 en Ciudad Real).

Conocido por... Sus pinturas hiperrealistas de enclaves míticos de Madrid, el célebre retrato de la familia real española que pintó durante veinte años y se desveló en 2014 en el Palacio Real o El sol del membrillo (1993), la película de Víctor Erice sobre la creación de su cuadro Membrillero que dividió a la crítica en su estreno y está hoy considerada por algunas organizaciones como una de las mejores películas de la década a nivel mundial. En 2008 se convirtió en el artista español vivo más cotizado cuando su obra Madrid desde Torres Blancas se vendió en una subasta en Christie's por 1,74 millones de euros.

¿Qué sigue haciendo? Conocido por su meticulosidad a la hora de trabajar, López está a punto de mostrar al mundo su última obra, la escultura de El hombre que camina, que el ayuntamiento de Albacete le encargó hace once años.

John Mayall durante una actuación el pasado octubre de 2019 en Málaga. Getty Images

– John Mayall

Edad: 86 años (nació en 1933 en Macclesfield, Inglaterra).

Conocido por... Ser una leyenda del blues, fundador de los Bluesbreakers y padrino de artistas como Eric Clapton (que fue uno de sus músicos en los años sesenta). Lleva en activo desde 1956 y ha publicado casi cuarenta discos; el último (Nobody Told Me) en 2019.

¿Qué sigue haciendo? Lo que mejor se le da: tocar la guitarra, la armónica y cantar blues. Su último tour lo trajo a España en 2019 (y despertó críticas entusiastas) y hasta la primavera de 2020 lo tendrá ocupado por Estados Unidos y Australia.

Giorgio Armani saluda al público al cierre de uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de Milán (enero de 2020). Getty Images

– Giorgio Armani

Edad: 85 años (nació en 1934 en Piacenza, Italia).

Conocido por... Inventar el concepto de estilismo de alfombra roja, llevar el minimalismo a la ropa de hombre y, en resumen, ser, probablemente, el diseñador italiano más importante e influyente de la historia, al menos en números. La revista Forbes calcula el valor de su imperio en un poco más de 10.000 millones de euros gracias no solo a la moda, sino a un imperio inmobiliario que incluye hoteles y restaurantes.

¿Qué sigue haciendo? No solo expandir su imperio y aumentar su fortuna, sino trabajando sobre la pasarela: solo hace unos días Armani salía, como es costumbre, a saludar al final de su desfile en la Semana de la Moda Masculina de Milán.

– Mario Vargas Llosa

Edad: 83 años (nació en Arequipa, Perú, en 1936).

Conocido por... Los méritos de Vargas Llosa son extensos: ha escrito una veintena de novelas, además de once ensayos, dos cuentos infantiles y diez obras de teatro. En 1994, el escritor, periodista y político peruano fue nombrado miembro de la Real Academia Española con 58 años; ese mismo año ganó el Premio Miguel de Cervantes y en 2010, a los 74 años, ganó el Premio Nobel de Literatura por su “cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”.

¿Qué sigue haciendo? Hace solo unos meses, en octubre de 2019, con 83 años, publicaba su última novela, Tiempos recios. También en 2019 publicó el cuento El hombre de negro en la revista Letras libres. Además, desde 2015 su relación con Isabel Preysler, por quien dejó a la que fue su mujer durante 50 años –Patricia Llosa Urquidi-, le ha colado en los programas del corazón españoles.

José Sacristán durante una representación de 'Señora De Rojo Sobre Fondo Gris' en Madrid en septiembre de 2019. Getty Images

– José Sacristán

Edad: 82 años (nació en Chinchón, Madrid, en 1937).

Conocido por... Ser uno de los actores más prolíficos en cine, teatro y televisión en España. Ha estado en enormes éxitos de taquilla del tardofranquismo (La tonta del bote o ¡Cómo está el servicio!), arriesgadas películas de la Transición (El diputado) y clásicos contemporáneos del cine español (Asignatura pendiente, La colmena, Viaje a ninguna parte o Todos a la cárcel). En televisión triunfó como protagonista de series como ¿Quién da la vez? o Este es mi barrio en los noventa.

¿Qué sigue haciendo? Alterna la televisión (las nuevas generaciones lo conocen gracias a series como Velvet o Altamar, que se puede ver en Netflix) con el teatro. Actualmente está de gira por España con la obra Señora de rojo sobre fondo gris.

Lola Herrera durante una representación de 'Cinco horas con Mario' en el teatro Reina Victoria de Madrid en septiembre de 2018. Getty Images

– Lola Herrera

Edad: 84 años (nació en Valladolid en 1935).

Conocida por... Ser la actriz de teatro, un género casi siempre minoritario, que ha logrado ser reconocida por el gran público sin hacer apenas cine. Su obra más famosa es Cinco horas con Mario, que representa regularmente desde 1979. Pero en su carrera hay más de cuarenta, entre ellas Fortunata y Jacinta, Las amargas lágrimas de Petra Von Kant o En el estanque dorado. Nuevas generaciones la conocieron gracias a Un paso adelante, la serie juvenil musical donde durante años dio vida a la directora de la escuela de baile en la que se conocían los protagonistas.

¿Qué sigue haciendo? Lo que mejor se le da: el teatro. Este verano de 2020 volverá con su obra más reconocida, Cinco horas con Mario, en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

– Margaret Atwood

Edad: 80 años (nació en Ottawa, Canadá en 1939).

Conocido por... En 2017 el nombre de Margaret Atwood se popularizó gracias a El cuento de la criada, la serie de HBO protagonizada por Elisabeth Moss (Peggy Olson en Mad Men) que puso en el mapa a la poetisa y escritora canadiense cuando estaba a punto de cumplir 78 años. Esta adaptación audiovisual de la novela homónima que Atwood publicó en 1986, a los 47 años, se ha convertido en un éxito (ha ganado ocho Emmys y dos Globos de Oro) que ya va por su tercera temporada. Tal ha sido la trascendencia del trabajo de Atwood que es muy común encontrarse en manifestaciones y huelgas por los derechos de la mujer con los hábitos rojos y las tocas blancas que la autora describe en su novela.

¿Qué sigue haciendo? La canadiense alcanzó la popularidad a una edad en la que la mayoría hubiera perdido la esperanza. Superados los 80 años es cuando la escritora se ha convertido en una autora alabada por la que crítica que. Con 83 años acaba de publicar la novela Los testamentos, la esperada secuela de El cuento de la criada.

Tony Bennett recibe un homenaje en Nueva York en noviembre de 2019. Getty Images

– Tony Bennet

Edad: 93 años (nació en Nueva York en 1926).

Conocido por... Ser una de las grandes voces masculinas de Estados Unidos y por su tema más reconocible, I left my heart in San Francisco (aunque, curiosamente, en Spotify le cuadripliquen en escuchas sus villancicos). Tras ser uno de los artistas más reconocidos a comienzos de su carrera y hasta los años sesenta, su fama se apagó en los setenta y volvió a resurgir en los ochenta. Desde entonces ha conseguido casar su estilo con lo contemporáneo, vender cincuenta millones de álbumes y hasta publicar uno con Lady Gaga.

¿Qué sigue haciendo? Cantar. Este 2020 está de gira por Estados Unidos.

La reina Isabel II atiende una misa navideña en Sandringham, Reino Unido, en 2019. Getty Images

– Reina Isabel II de Inglaterra

Edad: 93 años (nació en Londres en 1923).

Conocida por... Ser la matriarca más famosa del mundo. Es posible que una monarca llame la atención en este artículo centrado en artistas, pero Isabel II es también una estrella del pop en toda regla, y si no, dejamos aquí estos datos (porque los oficiales los conoce ya todo el mundo): tiene su propio McDonalds, el museo de cera Madame Tussauds le ha dedicado 23 figuras, es oficialmente la dueña de todos los delfines, ballenas y esturiones a tres millas de la costa del Reino Unido y de todos los cisnes del Támesis, ha sobrevivido a seis papas y cuando un hombre con problemas mentales se coló en el Palacio de Buckingham en 1982 y llegó hasta su cuarto, ella solo le dijo: “Creo que se ha equivocado usted de habitación”.

¿Qué sigue haciendo? El gran público la está conociendo con más detalle gracias a la serie de ficción The Crown, pero su realidad es todavía más complicada: actualmente lidia con la polémica salida de su nieto Harry y su esposa Meghan de la agenda real y su deseo de emancipación. Al final The Crown podría tener tantas temporadas como años tiene la reina.

– Núria Espert

Edad: 84 años (nació en 1935 en Barcelona).

Conocida por... Interpretar clásicos teatrales desde los años cincuenta. En su currículum están La vida es sueño, Romeo y Julieta, Medea, Don Juan Tenorio, Las criadas… Su consagración llegó en 1971 con Yerma, que representó más de dos mil veces. Espert ha actuado en catalán y en español, ha dirigido en inglés, ha probado suerte en la ópera y en el cine y más largo que su currículum es, únicamente, su lista de galardones, entre los que está el Princesa de Asturias de las Artes (2016) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1983).

¿Qué sigue haciendo? Mantener vivo a Lorca, que le dio la gloria con Yerma, en el Romancero gitano que está representando en el teatro Romea de Barcelona hasta finales de este mes.

Norman Foster durante una rueda de prensa en Bilbao en diciembre de 2019. Getty Images

– Norman Foster

Edad: 84 años (nació en Manchester, Inglaterra, en 1935).

Conocido por... Premio Pritzker en 1999 y Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, Foster es uno de los arquitectos más prolíficos de su generación y ha dejado construcciones que ya son parte del patrimonio visual del mundo, como la sede del banco HSBC en Hong Kong, el rascacielos 30 St Mary Axe (más conocido como “El pepino”) en Londres, el edificio circular de Apple en Cupertino, el ayuntamiento de Londres o el aeropuerto de Pekín.

¿Qué sigue haciendo? Transformar el aspecto de las grandes ciudades del mundo. Junto al arquitecto Larry Silverstein está trabajando en una segunda torre en el nuevo complejo del World Trade Center neoyorquino y en 2023 abrirá sus puertas en Bilbao el nuevo Museo de Bellas Artes, un proyecto del arquitecto.

– Woody Allen

Edad: 84 años (nacido en Nueva York en 1935).

Por qué es conocido... Básicamente, por ser uno de los mejores escritores y guionistas de la historia del cine. Su carrera es tan amplia que, como los pintores o los equipos de fútbol, tiene tantas etapas que es complicado que nadie haya tenido en su vida un momento en el que era muy fan de Woody Allen. Desde 1992, además, es protagonista de varios escándalos de índole sexual o, cuanto menos, moral.

¿Qué sigue haciendo? Pues en 2019 estrenó Día de lluvia en Nueva York, una película tan Woody Allen como su título sugiere -lo raro es que ya no hubiese estrenado una llamada así- y que ha hecho que, por enésima vez, la crítica diga que ha vuelto a su mejor versión. Tres años antes había creado Crisis in six scenes, una miniserie para Amazon, y este año tiene previsto estrenar una nueva película: Rifkin’s Festival, con Christoph Waltz, Louis Garrel y Elena Anaya, entre otros.

Woody Allen en San Sebastián en el verano de 2019, donde ha grabado la que será su próxima película 'Rifkin's Festival'. Getty Images

– Alfred Brendel

Edad: 89 años (nació en Vízmberk, República Checa, en 1931).

Por qué es conocido... Es uno de los pianistas más importantes y respetados del mundo. Sus grabaciones completas para Philips ocupan un total de 114 discos, pero el austríaco no se ha conformado con interpretar de manera exquisita a Beethoven, Mozart o Schubert. También es escritor, ensayista, conferenciante y divulgador. De hecho, sus libros que Acantilado ha publicado en español, Sobre la música y De la A a la Z de un pianista, incluyen algunas de las páginas más inspiradas sobre el tema.

¿Qué sigue haciendo? Brendel dejó de ofrecer recitales y de grabar a los 77 años, en 2008, pero el resto de sus facetas siguen a pleno rendimiento. De hecho, la agenda de su página web incluye una veintena de compromisos en toda Europa para la primera mitad de 2020. Brendel imparte clases, conferencias y charlas de manera incesante, sigue escribiendo y apareciendo en público como un auténtico monumento de la música clásica.

– Mina

Qué edad tiene. Terminamos con una excepción en esta lista de gente que supera los 80. Mina no ha cumplido 80, lo hará este marzo (nació en Busto Arsizio, Italia, en 1940), pero para las pocas leyendas vivas musicales que nos quedan no queríamos descartarla.

Por qué es conocida... Por ser una estrella indiscutible de la música italiana desde los años sesenta, y también una artista de personalidad tan atípica como su voz y su belleza. Mina es la intérprete de uno de los repertorios más imponentes del siglo XX, una artista que alcanzó un éxito mundial y que puso voz por primera vez a Parole parole (1972), posteriormente versionada por Dalida y Alain Delon y por un sinfín de artistas en otras tantas lenguas. Su fama en España deriva también del entusiasmo de algunos fans ilustres: Pedro Almodóvar ofreció a Luz Casal versionar Un año de amor en Tacones lejanos, y Mónica Naranjo le dedicó un disco entero de versiones, Minage (2000).

¿Qué sigue haciendo? Cantando y grabando discos, aunque en la más estricta intimidad de su hogar. No es una consecuencia de la senectud: en 1978, a los 38 años, decidió dejar de actuar en directo y de aparecer en público, cansada del acoso de los paparazzi y de la exposición excesiva. Muchos pensaron que sería su final, pero nada más lejos de la realidad, porque Mina siguió consolidando su estatus de artista de culto grabando música a un ritmo impresionante, casi de un álbum por año. El más reciente data de noviembre de 2019, se llama Mina Fossati y está formado por temas inéditos compuestos por el cantautor Ivano Fossati. Como la mayoría sus trabajos, ha tenido buenos resultados de ventas y excelentes críticas.

La cantante Mina en una imagen tomada en 1966. Que nadie espere ver una suya actual: desde hace décadas decidió no hacer apariciones públicas y sigue grabando en la intimidad de hogar. Getty Images

