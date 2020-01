Los pediatras recomiendan vacunas que cuestan casi 1.000 euros por niño y exigen su financiación pública

Un año más, la Asociación de Pediatría Española (AEP) ha publicado su calendario recomendado de vacunación 2020 en el que por primera vez no diferencia en colores entre aquellas inmunizaciones que están financiadas y las que no por el Sistema Sanitario Público español. De esta forma, esta organización, constituida por más de 14.000 especialistas, denuncia que es necesario un acceso gratuito y universal de esta prevención para todas las familias, dejando así de lado su estatus económico, que en la actualidad favorece que aquellas más ricas puedan vacunar a sus hijos de una forma más completa. Los expertos aseguran que su calendario se ha basado en la evidencia científica “existente sobre la eficiencia, eficacia y seguridad de las vacunas y la epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles en España”, explican a Efe desde el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)

El coste de aquellas que no están subvencionadas ascendería a casi 1.000 euros por menor. Entre las vacunas no financiadas están: la dirigida contra el meningococo B, el rotavirus, el virus del papiloma humano (en el caso de los chicos); una dosis de la tetravalente frente a la meningitis (serogrupos A,C, W, Y), y la tosferina en adolescentes.

Por ello, este comité recomienda que todas estas vacunas se incluyan en el calendario de forma gratuita en toda España, pues, hoy por hoy, comprar todas las vacunas incluidas en este calendario y que no están financiadas supone un gran gasto para las familias. “El hecho de que estas vacunas no estén incluidas en el calendario aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado mes de noviembre supone un gasto aproximado de entre 800 y 1.000 euros por niño para cada familia que quiera seguir las recomendaciones de la AEP”, informan desde el Comité a Efe.

Si no se financian, una de las opciones que plantea la asociación como posible solución, aunque no la mejor, es aplicar a estas vacunas el copago que ya actúa en el Sistema de Salud Pública para diversos medicamentos, a no ser que estés jubilado o seas un enfermo crónico que los cubre al completo. “Con este sistema las familias tendrían que pagar un 40% del medicamento, yo creo que esto facilita mucho que los padres inmunicen a sus hijos, pero no es el objetivo último, nuestro objetivo es que los padres no paguen las vacunas. Que no paguen nada", explicaban este periódico desde el Comité.

Los pediatras tienen esperanza de que sobre la base de la ciencia y la prevención, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acuerden la inclusión de estas vacunas, en concreto la del VPH para niños y contra el meningococo B.

Diferencias entre calendario de la AEP y del Ministerio de Sanidad

Desde la AEP, felicitan al Ministerio de Sanidad por elaborar un “calendario común para toda la vida" al que ha incorporado en los últimos años la vacunación antineumocócica y frente a la varicela, el adelanto a los 12 años de la inmunización frente al virus del papiloma humano (VPH) en chicas y contra el meningococo (A,C, W, Y). "La verdad es que el calendario del Ministerio es muy bueno, pero nosotros tenemos que buscar la excelencia", explican desde la AEP.

Para los pediatras todavía quedan cosas pendientes en el calendario de Sanidad:

La vacuna tetravalente a los 12 meses. Esta es la principal novedad del calendario recomendado por la AEP en comparación con el año pasado. La dosis a los 12 meses costaría unos 54 euros (Nimenrix® y Menveo®). Esta recomendación se deriva del aumento de casos de meningitis del serogrupo W y Y en Europa. Desde el CAV de la AEP instan a que los calendarios de vacunación tengan en cuenta que los virus y las bacterias no entienden de fronteras, y estos meningococos W e Y se están expandiendo sin control por toda Europa y muchos países del resto del mundo. Por ejemplo, en Andalucía, ya se financia esta inmunización tanto a los 12 meses como a los 12 años.

Esta es la principal novedad del calendario recomendado por la AEP en comparación con el año pasado. La dosis a los 12 meses costaría unos 54 euros (Nimenrix® y Menveo®). Esta recomendación se deriva del aumento de casos de meningitis del serogrupo W y Y en Europa. Desde el CAV de la AEP instan a que los calendarios de vacunación tengan en cuenta que los virus y las bacterias no entienden de fronteras, y estos meningococos W e Y se están expandiendo sin control por toda Europa y muchos países del resto del mundo. Por ejemplo, en Andalucía, ya se financia esta inmunización tanto a los 12 meses como a los 12 años. Vacunación de la tosferina en adolescentes (Tdpa) : Esta inmunización forma parte del calendario de vacunaciones sistemáticas de todas las Comunidades Autónomas de España. En todas ellas se han administrado 5 dosis (primovacunación 2, 4, 6 meses y refuerzo a los 18 meses y a los 4-6 años), con excepción de Asturias, Madrid y Melilla, que incluían una dosis a los 13-14 años, actualmente solo Asturias vacuna con Tdpa a los 13 años de edad. El calendario de vacunaciones de la AEP también contempla como vacuna sistemática una dosis a los 12-18 años. Su precio por dosis es en torno a los 14 euros, según la marca.

: Esta inmunización forma parte del calendario de vacunaciones sistemáticas de todas las Comunidades Autónomas de España. En todas ellas se han administrado 5 dosis (primovacunación 2, 4, 6 meses y refuerzo a los 18 meses y a los 4-6 años), con excepción de Asturias, Madrid y Melilla, que incluían una dosis a los 13-14 años, actualmente solo Asturias vacuna con Tdpa a los 13 años de edad. El calendario de vacunaciones de la AEP también contempla como vacuna sistemática una dosis a los 12-18 años. La vacuna del VPH en varones de 12 años : La carga de la enfermedad relacionada con el VPH en varones se va documentando cada vez mejor, obteniéndose más datos que confirman el importante papel del hombre. En primer lugar, el varón actúa como el principal transmisor a las mujeres, existiendo una prevalencia general del virus en el hombre de entre 18 y 70 años de hasta el 65 %. En España, la incidencia en adultos jóvenes es de en torno al 35%, no observándose diferencias entre menores y mayores de 35 años. Actualmente, para un niño de entre nueve y 14 años, se recomiendan dos dosis, mientras que, en mayores de 14 años, son tres –el precio por dosis de Cervarix® es 121,81 euros, de Gardasil® 155.91 euros y de Gardasil 9® 172,55 euros, según la AEP–.

: La carga de la enfermedad relacionada con el VPH en varones se va documentando cada vez mejor, obteniéndose más datos que confirman el importante papel del hombre. En primer lugar, el varón actúa como el principal transmisor a las mujeres, existiendo una prevalencia general del virus en el hombre de entre 18 y 70 años de hasta el 65 %. En España, la incidencia en adultos jóvenes es de en torno al 35%, no observándose diferencias entre menores y mayores de 35 años. Actualmente, para un niño de entre nueve y 14 años, se recomiendan dos dosis, mientras que, en mayores de 14 años, son tres –el precio por dosis de Cervarix® es 121,81 euros, de Gardasil® 155.91 euros y de Gardasil 9® 172,55 euros, según la AEP–. La vacuna antirrotavirus : Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron en noviembre su financiación a partir de la semana sexta para prematuros nacidos entre la semana 25-27 y 32 de gestación (según el fármaco utilizado) que estén clínicamente estables y sin contraindicaciones. El rotavirus es causa de gastroenteritis aguda en la infancia y especialmente frecuente en los niños más pequeños y constituye la principal causa de ingreso hospitalario por diarrea aguda en España. El precio de cada dosis es de 93,66 euros para el Rotarix® (vacunación completa 187,32 euros) y de 69,50 euros para el RotaTeq® (vacunación completa 208,50 euros), reza la AEP.

: Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron en noviembre su financiación a partir de la semana sexta para prematuros nacidos entre la semana 25-27 y 32 de gestación (según el fármaco utilizado) que estén clínicamente estables y sin contraindicaciones. El rotavirus es causa de gastroenteritis aguda en la infancia y especialmente frecuente en los niños más pequeños y constituye la principal causa de ingreso hospitalario por diarrea aguda en España. El precio de cada dosis es de 93,66 euros para el Rotarix® (vacunación completa 187,32 euros) y de 69,50 euros para el RotaTeq® (vacunación completa 208,50 euros), reza la AEP. La vacuna antimeningococo B en lactantes: El precio de venta al público de Bexsero® es de 106,15 euros por dosis, aunque en algunas comunidades como Castilla y León yCanarias ya se financia. El Ministerio de Sanidad rechazó su financiación el pasado mes de marzo, alegando que "no se cumplen los criterios con relación a efectividad y seguridad" y descartó que la decisión se debiera a motivos económicos.

