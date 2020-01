13

Momento en una ceremonia vudú.



Llegué a Haití en 2012 con las terribles imágenes de los efectos del terremoto del 12 de enero de 2010 aún muy presentes en la memoria. Pero, una vez allí, poco a poco fueron sustituidas por otras nuevas muy distintas, repletas de vida. He tenido la suerte de poder asistir a múltiples representaciones del excepcional patrimonio de la cultura popular del país, como las ceremonias de vudú y los desfiles de carnaval. Espacios de tradición y contracultura en los que los haitianos han encontrado su propia forma de superar y resistir grandes tragedias y de hallar un significado profundo de su identidad histórica. Desde aquel primer viaje, he regresado a Haití año tras año para continuar con mi investigación fotográfica. Me interesa descifrar cómo los haitianos encuentran en la cultura y en el legado de la revolución haitiana instrumentos para enfrentar la dureza de catástrofes naturales y humanas, como han sido el colonialismo, las dictaduras, las múltiples crisis políticas y económicas o los terremotos que ha sufrido Haití a lo largo de su historia.