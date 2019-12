La ciudad que se construyó en un jardín

Los ciudadanos a menudo piensan en la posibilidad de combinar una serie de elementos aparentemente antagónicos para lograr un entorno urbano amigable y sostenible. Una ciudad con gran actividad comercial y financiera complementada con programas sociales para la vivienda. Una comunidad que compense la elevada densidad demográfica con viviendas asequibles en zonas ajardinadas y con mezcla de culturas y etnias sin que se produzcan áreas marginales y guetos excluyentes. Todo ello, con lugares públicos limpios y acogedores, gracias a la disciplina y buenas prácticas de sus habitantes.

Singapur responde, en buena medida a esas características y ello ha sido fruto de un consenso social y una democracia sostenible, donde la Ciudad Estado ha sabido luchar contra la corrupción y establecer unas reglas de convivencia y disciplina comúnmente aceptadas.

Para que nos hable de este fenómeno de sociedad urbana moderna, Seres Urbanos entrevista a María Boey, arquitecta, planificadora urbana y presidenta del Instituto de Parques y Recreo de Singapur. Durante los últimos 27 años, María ha trabajado en el desarrollo de viviendas públicas. Además, es consultora internacional y ha recibido premios locales e internacionales en el área de planificación y desarrollo urbano. Le hacemos la entrevista en la sede de la Universidad Przyrodniczy de Wroclaw (Polonia), donde acaba de impartir una conferencia sobre el urbanismo en Singapur, en la reunión internacional sobre Ciudades Verdes, organizada por la asociación polaca en el X aniversario de su fundación.

Maria Boey Isabel de Felipe Bonete

Pregunta: Singapur aparece como un fenómeno de referencia internacional por la coordinación de la actividad financiera, disciplina ciudadana y respeto al medio ambiente. ¿Podría indicar cuales son las claves del éxito?

Respuesta: Uno de los retos medioambientales ha sido tratar de poner la ciudad en un jardín, no solo jardines dentro de la urbe. Aparte de las políticas económicas y sociales, uno de los elementos clave ha sido la participación de sus habitantes en el diseño y mantenimiento de zonas verdes, en sus distintas categorías. Hay parques infantiles con juegos para niños, áreas para adultos con equipos de ejercicio físico, circuitos de paseo y ciclismo, bancos y refugios para la lluvia, combinado con paredes y azoteas verdes. Tenemos además, grandes parques, como el Jardín Botánico, que es un referente de la UNESCO, con especial protección a ciertas especies vegetales, como orquídeas. En el Instituto de Parques y Recreo, durante las últimas décadas hemos trabajado también en el desarrollo de viviendas públicas. Dentro de la Junta de Habitabilidad y Desarrollo se han planificado y construido el 80% de las viviendas en Singapur.

La sostenibilidad es una característica esencial en la naturación urbana [movimiento que promueve el enverdecimiento de las ciudades]. ¿Cómo se ha enfocado en Singapur?

La sostenibilidad es un concepto muy amplio que va desde el diseño de edificios, materiales a utilizar y producción de alimentos. En este último capítulo, se han promocionado, de forma muy especial, los huertos urbanos. Hemos publicado un libro, At home from Pot to Pot, que estimula a las familias a cultivar sus propias verduras incrementando asimismo el consumo en su dieta habitual y provocando cambios en los hábitos de los niños. Entre los principales objetivos del Gobierno de Singapur se encuentran el alojamiento para el 80% de la población de las ciudades, el empleo, la educación, el medio ambiente y la salud. Dichos objetivos se incorporan a la planificación urbanística y son asumidos por todos los Ministerios y Autoridades. La idea de la ciudad verde se inició en la Junta de Parques Nacionales para conservar la naturaleza, flora y fauna, manteniendo los recursos naturales.

Singapur necesita estar a la vanguardia de ideas y proyectos para sobrevivir

¿Cuál es el papel de la sociedad urbana de Singapur en el desarrollo del programa de mejora medioambiental?

Para que tenga éxito un programa debe ser fruto de un trabajo en equipo. De acuerdo con las directrices de la Administración y asociaciones vecinales, los expertos trabajamos con las empresas diseñadoras y suministradoras de materiales.

Hay proyectos financiados con apoyo popular que tienen como prioridad la naturación, y los desarrollamos con aquellas comunidades con una visión positiva, con un ambiente amigable, en un futuro sostenible.

Participé en la planificación de dos ciudades en Singapur. El proyecto de una de ellas, Tampines, ganó el Premio Mundial de Habitabilidad en 1992. El otro, la ciudad Pasir Ris está en una zona costera donde se han construido viviendas públicas con arbolado en ambos lados. Con unas avenidas de seis metros de ancho, la sombra del arbolado es una parte importante del proyecto. Hay que combinar la construcción y las áreas verdes en proporciones adecuadas.

¿Cuál es el comportamiento del mundo empresarial en el área de la naturación urbana?

La respuesta ha sido muy positiva. Consideran que hay una buena oportunidad de negocios, al verse respaldados por el Servicio de Parques Nacionales. Por otra parte, los promotores se han dado cuenta de que incluir espacios verdes en sus proyectos aumenta el valor de los mismos. Además, para la Building & Construction Authority, la naturación es un requisito indispensable para lograr una elevada puntuación en el "Green Mark". Las viviendas privadas con un buen diseño de paisaje consiguen una buena apreciación en el mercado. La industria debe responder de forma dinámica a las necesidades prioritarias. El enverdecimiento de zonas industriales proporciona áreas de recreo y relajación, de las que están muy necesitadas. Los atrios ajardinados, cubiertas y paredes verdes se están construyendo incluso en edificios industriales.

¿Cómo explica usted la rápida y dinámica evolución de la sociedad de Singapur para abordar los problemas que afectan a los ciudadanos?

Singapur necesita estar a la vanguardia de ideas y proyectos para sobrevivir. Hay que estar en primera línea en muchos escenarios para atraer capital, ideas, con vida atractiva y buenas posibilidades de trabajo. Es un centro para generar y compartir experiencias y desarrollo, con innovación e investigación de base. Pretendemos lograr una ciudad que tenga paz, orden y seguridad.

La conciencia ciudadana está logrando unas zonas limpias y con las cosas cuidadas, siendo también fruto de las regulaciones administrativas, claras y severas, donde las infracciones se penalizan con rigor. La atracción de capital e intelecto es otro objetivo, como hemos señalado. Para ello se invita a técnicos, profesores e investigadores extranjeros, de prestigio, a pasar temporadas en la ciudad y dejar así su huella de forma duradera en los expertos locales.

Isabel de Felipe ha sido profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid y es miembro del Consejo de Dirección del itdUPM (Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano). Pertenece a la Junta Directiva de PRONATUR y es evaluadora de proyectos de varias instituciones. Ha dirigido numerosos proyectos de cooperación en América, Asia y África, ha colaborado en proyectos de investigación de la UE y publicado artículos y libros sobre naturación urbana y agricultura para el desarrollo.