Los Alcántara, la familia inmortal de ‘Cuéntame’ viaja al 2050 para celebrar la Navidad

María Galiana

La actriz que lleva 18 años dando vida a Herminia, la eterna abuela de Cuéntame, participa en esta fiesta fotográfica de Navidad... en forma de holograma. Sus ocupaciones (actuaba en un teatro de Salamanca) no le permitieron aquel día estar en carne y hueso. Galiana vive las Navidades con escepticismo: “No me gustan. Tengo cinco hijos y pasé años siendo la organizadora, cocinera... No soy nostálgica. El año pasado estaba haciendo teatro en Madrid y no pudeiramicasaen Sevilla. ¡Me pareció estupendo!”. Este año no le toca trabajar en fiestas, pero sí ensayar: “En marzo estrenamos Diálogo del amargo, de Lorca, y en julio empiezo a preparar Penélope para el festival de Mérida”.

Carmen Climent

“Mis Navidades son perfectas”, celebra la actriz que encarna a María, la pequeña de los Alcántara. “Estar con la familia es un regalo que valoras más a medida que creces y va faltando gente”, dice. Ya tiene ganas “de poner el árbol” y reconoce que solo una cosa puede enturbiar el ambiente: “Hablar de política. Intentamos evitarlo, aunque alguna peleílla habrá en el discurso del Rey”, bromea.