El festival de cine que sí quiere a las mujeres

El número de directoras de largometrajes en España es muy inferior al de directores (29% de películas con liderazgo femenino frente al 71% masculino); las películas realizadas por mujeres suponen un 50% de monto económico inferior al de sus compañeros directores; ellas acceden a menos ayudas públicas para sus trabajos, y estas son más puntuales; y la brecha digital es, en este sector, de una gran anchura. Estos datos arrojados por la Asociación de Mujeres Cineastas y del Audiovisual (CIMA) en su informe de 2018 ponen sobre la mesa la gravedad del panorama cinematográfico en España en materia de género.

Pese al jarro de agua fría que supone esta información, que concluye que el sector sigue estando fuertemente masculinizado, los de 2018 son los mejores datos de los últimos cuatro años. Así que en ese sentido, algo se está trabajando.

El Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao es prueba de ello. De carácter social, el certamen, organizado por la ONGD Kultura, Comunicación y Desarrollo (KCD) desde hace 11 ediciones, se define feminista y desde sus inicios ha puesto en marcha una serie de medidas positivas para la promoción de las mujeres en el cine.

“Nuestro certamen se define por rescatar voces desoídas, porque las personas y comunidades cuenten sus propias historias, así que es imperativo promocionar la participación femenina. No se puede obviar que hombres y mujeres tienen cuerpos, vidas y problemáticas diferentes por lo que a la hora de hacer cine su visión, narrativas e historias son distintas y es un deber escucharlas”, explica Juan Carlos Vázquez, director del Festival.

Siembran en lugar propicio, pues el País Vasco cuenta con instituciones sensibles al tema, como el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde. Sin embargo Vázquez señala que desde su organización se sigue haciendo un gran trabajo de sensibilización para que se entienda el desarrollo sostenible como algo más allá de la perspectiva económica, incluyendo la equidad de género pero también la interculturalidad y los derechos humanos como parte indisociable, y que conforman los ejes del festival.

¿Cómo se hace?

“Hablar de transversalizar el género y de promoción de las mujeres está quizás ahora de moda, pero no hace 11 años cuando empezamos; es una apuesta política”, dice Vázquez. Desde sus inicios, el festival aplica acciones positivas de equidad en la selección de las obras, en su difusión, en la presencia de mujeres cineastas y la conformación del jurado entre otras medidas como facilitar la conciliación ofreciendo un servicio de cuidado de niños y niñas durante los pases de películas.

“Los asuntos que tratan las mujeres suelen estar más enfocados a temáticas que son invisibles o invisibilizadas, como el cuidado, la maternidad... pero no siempre", dice Greta Frankenfeld, técnica de KCD

“El principal riesgo era no recibir obras realizadas por mujeres, pero el hecho de estar abiertos a todo tipo de géneros —ficción, animación, documental— facilitó el acceso a cineastas”, explica, pues como confirma el CIMA, el documental suele ser el formato preferido de las mujeres, al ser más flexible en rodaje y más barato en costes.

El certamen recibe un promedio de un 30% de trabajos realizados por mujeres (este año 442 sobre 1.343 obras recibidas), pero haciendo de esto un criterio positivo en la selección de las películas que entrarán en competición, se consigue que un 46% del total de obras seleccionadas sean femeninas. “No solo intentamos que haya obras de mujeres sino que el número de pases de sus películas en las 24 sedes (12 salas y 12 institutos y centros de formación profesional) en los que estamos presentes durante la semana que dura el festival, sea similar al de aquellas realizadas por hombres, lo que es un juego de aritmética, teniendo en cuenta otros factores de programación como el lugar, el público, la duración, etc”, comenta Greta Frankefeld, técnica de KCD-ONGD.

También se hace una discriminación positiva a la hora de invitar a realizadoras a presentar sus películas al festival, ya que desde KCD afirman que la valoración del público cambia “radicalmente” cuando el director o la directora participa al foro de debate organizado tras el visionado. “No se podían creer que una chica joven delgadita y rubita como yo hubiese sido capaz de habitar la tundra rusa durante dos meses, en un lugar perdido adonde he tenido que llegar en helicóptero, para filmar la vida de los renos”, explica Iuliia Kushnarenko, realizadora rusa, que ha sido galardonada con una mención especial por su documental Terra.

“El público del cine social es mayoritariamente femenino, por lo que el trabajo de género en este sentido se centra en atraer a más hombres”, explica Frankenfeld, que afirma tener una representatividad masculina media cercana al 40% de los casi 11.000 espectadores con los que cuenta cada año. “El cine de autor y de género en Europa sobrevive gracias a las mujeres”, completa Vázquez, por lo que cree que esto lo hace más sensible a las temáticas que a ellas preocupan.

“Los asuntos que tratan las mujeres suelen estar más enfocados a temáticas que son invisibles o invisibilizadas, como el cuidado, la maternidad... pero no siempre: cada vez tocan más temas generales pero desde una perspectiva diferente, una mirada que pone el foco en otra cosa” comenta Frankefeld. Esto explica Marie-Clémence Andriamonta Paes, realizadora del documental Fahavalo Madagascar 1947, que trata sobre la rebelión que hubo en la isla africana contra la ocupación francesa: “Una de las mayores críticas que he recibido por parte sobre todo de hombres es que no muestro escenas de las matanzas, de las represiones. Yo creo que no hace falta, cuando hay testimonios que hablan de camiones de muertos no hace falta verlo, uno se puede imaginar la gran cantidad de gente que eso supone: mi intención es llegar al corazón no a la víscera, y eso creo que es un punto de vista femenino”.

El Invisible propone un jurado por cada premio compuesto por dos mujeres y un hombre identificados por su recorrido en el sector que se premia —derechos humanos, interculturalidad, sostenibilidad—. Según Frankefeld esta medida “no garantiza nada pero asegura que haya una reflexión desde el punto de vista femenino sobre la temática y el tratamiento de la película”.

“Este año, de 11 premios, seis han sido entregados a obras realizadas por mujeres. Es decir, un 54%, pero el promedio varía cada año entre el 31% y el 72%”, explica, insistiendo en que “jurado y público,-que cuenta con un premio propio, es soberano”, por lo que los galardones al trabajo de las mujeres no está asegurado, recordando un año en que tan solo uno de los premios recayó en una.

El certamen dedica un premio específico a la mejor obra realizada por una mujer, financiado por el Instituto Vasco de la Mujer- Emakunde con 2.000 euros y un premio al mejor trabajo en la promoción de la equidad de género (y por tanto abierto también a hombres), dotado por el mismo monto gracias al Ayuntamiento de Bilbao. Las obras de esta sección deben provocar la reflexión sobre las desigualdades de género o proponer modelos alternativos al sistema patriarcal.

Para Vázquez una de las conclusiones de esta década de trabajo es que las nuevas generaciones de chicas tienen ganas de contar sus propias historias o al menos eso percibe en institutos y centros de formación profesional en los que dan talleres durante todo el curso. Para Frankefeld la alta frecuencia de premios que se otorgan a las mujeres cineastas (número de ellos entre número de obras presentadas por estas), dato que coincide también con los vertidos por el informe del CIMA, quiere decir que “si se les da el espacio, las mujeres presentan un cine de calidad”.

