En vídeo, la intervención de Rivera en 10 minutos. EPV

"Sánchez tiene un plan y una banda para liquidar España". Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha usado la unidad de España como eje de su discurso durante su intervención en el debate de investidura de Sánchez. "Lo que usted hace es mirar hacia otro lado cuando la mayoría catalana se siente desamparado ante su Gobierno. Nosotros nos oponemos a que unos golpistas propongan a jueces en mi país, como proponen ustedes con el señor Torra". Con un tono coloquial, Rivera ha aprovechado para dejar clara su oposición a cualquier subida impositiva y ha echado en cara al Gobierno en funciones los incidentes que vivió el partido en el Orgullo LGTBI y el papel del ministro Fernando Grande-Marlaska. "Lo responsable es oponerse a su plan, señor Sánchez. Lo fácil sería lo contrario. Vamos a votar que no a dos manos, no a Sánchez y no a su banda", ha finalizado Rivera.

Rivera: "Según Sánchez hay 30 millones de fascistas en España"

Rivera: "Sánchez tiene un plan y una banda para liquidar España"

El líder de Ciudadanos llama "bonita" a Calvo

Las preguntas de Rivera a Sánchez

"Lo suyo es puro teatro"