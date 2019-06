10 propuestas literarias con la maternidad de fondo

La mejor madre del mundo de Nuria Labari (Literatura Random House)

“Ser madre es dar a luz a luz a mujeres que te habitan sin tu permiso. Imposible predecir quiénes y cuándo te asaltarán. Son miles, millones, las madres inconscientes que tejieron mi corazón. Estoy hablando, claro está, de las que parieron antes, de sus cuerpos mágicos en medio de un bosque o una cueva. Pero de eso no tenía ni idea. Porque nadie me habló nunca de ellas. Así que, como casi todas las mujeres de mi tiempo, no me sentía preparada para ser madre. Y el motivo era sencillo: no lo estaba”. Es imposible leer a Labari y no pararse en cada párrafo, quizás para que no te explote la cabeza o puede que para regodearnos en la honestidad que nos ofrece. Página a página enhebra palabras para cosernos un vestido nuevo: uno ligero de culpa y de exigencias. Puntadas de humor inteligente y de ironía. Páginas enteras para deshacer el mito materno. O el nudo.

La mejor madre del mundo es una novela con vida propia, un libro que rezuma ficción y experiencia a partes iguales. Es la constatación de la ambivalencia brutal que supone una metamorfosis como la maternidad y el esfuerzo –generoso– que supone contarlo. “Para escribir sobre maternidad parece imprescindible traicionarse a una misma o al hijo, puede que a los dos, como es mi caso”, escribe Nuria Labari en sus primeras páginas.