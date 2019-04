Patricia Urquiola - Una alfombra de fieltro con textura de piedra

Uno de los tótems del diseño español es sin duda Patricia Urquiola. Casi es más fácil nombrar los proyectos en los que no ha colaborado que en los que sí (Ágape, Andreu World, Bottega Ghianda, Cassina, CC-tapis, Co-Edition, Editions, Flos, Gan, Glas Italia, Janus et Cie, Kettal, Laufen y Moroso). O las instalaciones o stands en los que está presente: Cassina, Kettal, Moroso, Santoni, Rossana Orlandi y Nilufar Depot. Además, participará en dos charlas: Casa Loewe Conversations (con Anatxu Zabalbeascoa, en Via Montenapoleone 21, el 13 April a las 10 horas); y F-Design Week Talk "Contaminazioni creative, l’abitare del Futuro", (con Angela Missoni; en Via Fiori Chiari 3, el 10 April a las 17 h).

En la imagen, uno de los proyectos que presentará en el Salone, una alfombra para Gandia Blasco, realizada artesanalmente en la India con fieltro sostenible. Se llama Nuances (matices) y utiliza un material natural, cálido y maleable, pero tratado por Urquiola de una manera innovadora, jugando con las formas, densidades y colores para que las alfombras adquieran un aspectro casi pétreo. La colección se compone de tres piezas (Curve, Line y Round) y un puf, todas en paletas de colores muy naturales, que van del gris piedra al burdeos.