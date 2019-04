Bob Pop: “El discurso de derechas triunfa porque la gente quiere creerse cosas para ser peores personas”

Varias noches por semana, desde el programa Late Motiv que presenta Andreu Buenafuente, Bob Pop (Madrid, 1971) se convierte en algo parecido al opinador más irreverente que tenemos ahora mismo en la televisión. Y también en el más ecléctico: capaz de opinar tanto sobre la campaña política como sobre una alfombra roja, su perfil es uno de esos extraños casos en los que alguien querido en la televisión es también una estrella viral con cada tuit o cada nueva intervención.



¿Podría explicar cómo se ha convertido usted en estrella? ¡Es que no lo sé! Mi marido siempre me dice: ‘Mi amor, no te agobies, porque tú siempre has dicho las mismas tonterías, solo que antes no te hacían caso’. Me siento un poco Rosa de España.

Cuando uno se gana la vida opinando, ¿cómo se gestiona no tener opinión sobre algo? Lo que pasa es que yo pienso mucho. Veo poca tele, no tengo hijos, mi marido está en Barcelona y yo en Madrid… Me entretengo pensando. Es como cuando eras niño y jugabas con el bote de detergente, pues yo en vez de ese bote utilizo mi cabeza. Es barato.

¿Son feminismo y cambio climático los dos temas clave? Sin duda. Eso sí, es vital que tengamos en cuenta todos los factores de clase relacionados con ambas cosas. Si no, la vamos a cagar otra vez.

¿Cómo explica que haya tantos hombres explicando a las mujeres qué es el feminismo? ¡Es que estamos mal programados! Yo a veces me descubro haciendo mansplaining y lo primero que me pregunto es: “¿Esto se lo haría también a un tío?”. Y la respuesta es sí, porque, más que nada, lo que soy es un bocazas.

"Yo soy de izquierdas, estoy lleno de contradicciones e incoherencias. No pasaría una prueba del algodón de la izquierda, pero sí, mis pensamientos son de izquierdas"

¿Triunfa el discurso de derechas porque está mejor armado? No está tan bien armado, lo que está es muy bien abrazado. La gente quiere creerse cosas para ser peores personas. Es la antiautoayuda.

¿Cómo se pasa de comentar OT o Eurovisión a escribir en La Marea? Pasé por el diario Público y me hizo de bisagra. Nacho Escolar, jamás se lo agradeceré lo suficiente, me dijo que hiciera una página de corazón pero de izquierdas.

Eso es bastante contracultural. ¡Mucho! Mira, yo soy de izquierdas, estoy lleno de contradicciones e incoherencias. No pasaría una prueba del algodón de la izquierda, pero sí, mis pensamientos son de izquierdas.

Si le apetece comprarse un chalé, no le vamos a pedir que nos consulte antes, tranquilo. Mira, Pablo Iglesias, cómprate un chalé y serás como ellos. Yo no voy a criticar lo que haces con tu dinero, pero estéticamente me parece un disparate. Y ponerlo a discusión de las bases… ¿Debo aprobar si te compras un chalé? ¡Anda ya! Me parece más caro tener gemelos que un chalé, y no se preguntó a las bases de Podemos sobre eso. Ser padre es más caro que ser propietario.

¿Iría a casa de Bertín Osborne a cenar? Si me invita sin cámaras, iría por curiosidad. Pero nunca contribuiría a su negocio.

¿Recibe muchas ofertas comerciales ahora que es estrella? Ninguna. Solo anunciaría libros, y ya lo hago gratis en mi Instagram.

Menudo fraude de influencer. Mira, lo único que me han regalado como influencer han sido varios pares de zapatillas y los tíos de la marca son tan guais que me dicen que no hace falta que me haga fotos ni nada, que solo quieren que las tenga.

Así se destruye el capitalismo. Exacto, lo voy a reventar por dentro. Soy un caballo de Troya.

¿Cómo es vivir entre Barcelona y Madrid hoy? Me mudé a Barcelona hace 15 años. Creo que vivo en una burbuja, no tengo amigos indepes que me den la turra, pero por suerte tampoco conozco a nadie de Tabarnia. Madrid me parece muy abierta y muy loca. Es muy de derechas, sí. A ver, yo he vivido en la plaza de Cuzco dos años, que era zona nacional. Un día levanté las persianas y vi todos los balcones con banderas del Vaticano con un crespón negro. Había muerto el papa Wojtyla. ¿Quién en su sano juicio tiene en casa guardada una bandera del Vaticano? Pues gente con un piso de 200 metros cuadrados. Yo no podría tener cosas guardadas solo para cuando viene de visita un papa o se muere, con lo que duran los papas. ¿Qué haces años con esa bandera guardada? Debes tener un piso enorme para que te quepan mierdas.

